Мудрик хочет перейти в «Арсенал», а не в «Челси». «Канониров» не беспокоят переговоры «синих» с «Шахтером»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Футбол

«Арсенал» и «Челси» ведут переговоры о трансфере Михаила Мудрика из «Шахтера».

Как пишет журналист Бен Джейкобс, «Арсенал» не обеспокоен встречами представителей «Челси» с руководством «Шахтера». «Канониры» определили, какую сумму готовы заплатить за Мудрика, и не планируют участвовать в аукционе за него.

«Шахтер» требует 100 млн евро, но у клубов, претендующих на 22-летнего игрока, по-прежнему есть уверенность, что цена снизится.

Как ожидается, «Челси» не выплатит за Мудрика ту сумму, что «Шахтер» называет публично. Также «синие» еще хотят понять, открыт ли Михаил к переходу в состав команды. На данный «Арсенал» активно участвует в переговорах, и Мудрик хочет присоединиться к команде Микеля Артеты.

В связи с этим «Челси» остается лишь надеется, что «Арсенал» выйдет из переговоров по вингеру. Еще один вариант – попытаться переубедить игрока. Отмечается, что предложение «синих» вряд ли будет значительно отличаться от суммы, в которую Мудрика оценивает «Арсенал».

Из-за этого «Арсенал» спокоен по поводу того, что «Челси» может перехватить Михаила. «Канониры» работают в соответствии с планом и не собираются отходить от своей оценки игрока. Если она не устроит «Шахтер», клуб просто выйдет из переговоров вне зависимости от возможных предложений «Челси».

«Челси» с осторожностью относится к ситуации, так как понимает, что сейчас «Арсенал» находится в более сильной позиции.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

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18 комментариев

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Born is the King
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Челси называется только,чтобы содрать с арсенала больше
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Ответ XavIniesta2008-2015
Самый правильный паспорт 2022 года всё-таки
Давайте попробуем погадать, какой паспорт будет самым правильным в 2023)
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Ответ Rio de Janeiro
В Челси будет универсальная машина Нкунку, в Арсенале умница Марти.Зачем нужен бегунок который имеет средние цифры даже в польско-колхозной водокачки и даже в своей средней серой сборной не игрок основы, да ещё и за такие деньги
Rly, ценник совсем неадекватный.
Шахтёр там плакался, что денег нет, а в такой ситуации цену диктует не продавец, как раз. Ахметовские просто пытаются поблефовать, как мне кажется, а выйдет так, что хорошо, если за полтинник его продадут, когда было предложение на 70 от которого они гордо отказались
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Бухгалтер2021
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в итоге перейдет в челси
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MURA
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Не без помощи Зини, думается, Мудрик хочет в Арсенал
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Арсений Элин
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В арсенале будет с кем поплакать!)
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Rio de Janeiro
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Ответ Свирепый Баск
Господи да что за хейт по отношению к украинским игрокам
Мудрик-тотально переоценён
Едет из посредственного чемпионата где за почти полсезона забил всего 7 голов
По уровню очевидно проигрывает перечисленным топам которые есть и будут у Челси и Арсенала
Какой тут хейт? Что из перечисленного неверно?
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dreamstep
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Учитывая что Арсенал претендует в этом году на ЛЧ, а Челси будет болтаться в середине, выбор очевиден.
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Свирепый Баск
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Ответ Rio de Janeiro
В Челси будет универсальная машина Нкунку, в Арсенале умница Марти.Зачем нужен бегунок который имеет средние цифры даже в польско-колхозной водокачки и даже в своей средней серой сборной не игрок основы, да ещё и за такие деньги
Господи да что за хейт по отношению к украинским игрокам
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Kuznets 09
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Ответ Stereophonics89
Какая-то обида на Украину и украинцев прослеживается в каждой фразе
))))))))))))
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Фарит Абдрашитов
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Будет вместе с Зинченко слезу пускать.
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Stereophonics89
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Ответ Rio de Janeiro
В Челси будет универсальная машина Нкунку, в Арсенале умница Марти.Зачем нужен бегунок который имеет средние цифры даже в польско-колхозной водокачки и даже в своей средней серой сборной не игрок основы, да ещё и за такие деньги
Какая-то обида на Украину и украинцев прослеживается в каждой фразе
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Кукич
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Мудрик молодец. Зачем лезть в колхоз под названием Челси Боуэли и испортить себе карьеру
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XavIniesta2008-2015
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Ответ Rio de Janeiro
В Челси будет универсальная машина Нкунку, в Арсенале умница Марти.Зачем нужен бегунок который имеет средние цифры даже в польско-колхозной водокачки и даже в своей средней серой сборной не игрок основы, да ещё и за такие деньги
Самый правильный паспорт 2022 года всё-таки
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Rio de Janeiro
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В Челси будет универсальная машина Нкунку, в Арсенале умница Марти.Зачем нужен бегунок который имеет средние цифры даже в польско-колхозной водокачки и даже в своей средней серой сборной не игрок основы, да ещё и за такие деньги
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Дмитрий Яруллин
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Да эта сага похлеще Мбаппе набирает обороты
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Никита Самарин
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Учитывая игру Челси и Арсенала в последние время, выбор очевиден.🧐
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Romeo Yankovich
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Ну это не откровение, с учётом того, что в арсенале Зинченко
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