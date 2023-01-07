«Арсенал» и « » ведут переговоры о трансфере из « ».

Как пишет журналист Бен Джейкобс, «Арсенал» не обеспокоен встречами представителей «Челси» с руководством «Шахтера». «Канониры» определили, какую сумму готовы заплатить за Мудрика, и не планируют участвовать в аукционе за него.

«Шахтер» требует 100 млн евро, но у клубов, претендующих на 22-летнего игрока, по-прежнему есть уверенность, что цена снизится.

Как ожидается, «Челси» не выплатит за Мудрика ту сумму, что «Шахтер» называет публично. Также «синие» еще хотят понять, открыт ли Михаил к переходу в состав команды. На данный «Арсенал» активно участвует в переговорах, и Мудрик хочет присоединиться к команде Микеля Артеты.

В связи с этим «Челси» остается лишь надеется, что «Арсенал» выйдет из переговоров по вингеру. Еще один вариант – попытаться переубедить игрока. Отмечается, что предложение «синих» вряд ли будет значительно отличаться от суммы, в которую Мудрика оценивает «Арсенал».

Из-за этого «Арсенал» спокоен по поводу того, что «Челси» может перехватить Михаила. «Канониры» работают в соответствии с планом и не собираются отходить от своей оценки игрока. Если она не устроит «Шахтер», клуб просто выйдет из переговоров вне зависимости от возможных предложений «Челси».

«Челси» с осторожностью относится к ситуации, так как понимает, что сейчас «Арсенал» находится в более сильной позиции.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?