«Челси» провел позитивные переговоры с «Шахтером» о трансфере Мудрика. За игрока могут заплатить 60 млн фунтов плюс 20 млн бонусами

Теги Челси Шахтер премьер-лига Англия Арсенал Михаил Мудрик Футбол

«Челси» хочет опередить «Арсенал» в вопросе приобретения Михаила Мудрика.

Представители «Челси» провели позитивные переговоры с «Шахтером» в Лондоне. По итогам встречи лондонцы готовы развивать ситуацию с возможным трансфером 21-летнего полузащитника.

«Синие» считают, что предложение в размере 60 миллионов фунтов плюс 20 миллионов в качестве бонусов позволят им договориться о переходе Мудрика.

«Шахтер» ранее отклонил два предложение «Арсенала». Их последнее предложение составляло 44,2 миллиона фунтов плюс бонусы.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

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42 комментария

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Джейме Ланнистер
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Ответ anastasia Krugova
Боже ))как достали уже эти мамкины менеджеры с Фифа) Шахте и не нужно его продавать ... все кто пишут ...вот много просят и рискуют остаться ни с чем .. Шахтар останется с лучшим игроком своей команды ) который делает разницу ..как минимум в местном чемпионате! Благодаря этому ШД еще 3..4 года стабильно будет попадать в группу ЛЧ и на дистанции пару лет --выиграет от "не продажи" куда больше ...замену Мудрику клуб не найдет .Сейчас явно не те временна , что бы кто то хотел переходить играть в ЧУ. Именно ШД тут в беспроигрышной позиции. Заплатят нужные деньги , ну ок ,+ 1 хорошая продажа для имиджа . Останется Мудрик- будет дальше тащить клуб .. нет проблем вообще
А сам игрок хочет остаться в УПЛ ещё 3-4 года? Не думаю. До лета может как нибуд подтянет, а дальше без мотивации будет играть за 20 миллионов
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Джейме Ланнистер
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Арсенал правильно делает. За кота в мешке столько не надо платить. Все равно такой игрок погоду не делает в чемпионской гонке. Не думаю что Арсенал больше 45+15 предложить. Если нужен был очень, купили бы и за 80. Артету тех кого хотел купили, несмотря на цены. Жезус 50 с годом контракта и Уайт за 60.
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charly001
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Арсенал с Шахтером получается развели Челси
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alexcrete
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Ответ Чёрный тюльпан
Мне вот интересно, Чифирнутому там как вообще живётся со своим ФФП? Он не хочет инспекцию в Челси отправить? Они летом купили Кулибали, Фофана, Кукурелью, Стерлинга (может ещё кого-то, не слежу пристально за этим клубом), потом по осени договорились по Нкунку с Ляйпцигом. Сейчас вот взяли из Швеции нападающего молодого в районе 15-ки, Бадиашиля, Сантоса из Васки за 12.5, так при этом хотят Мудрика выписать из Шахтёра за приличные бабки, а также Энцо из Бенфики, а ведь это далеко не конец. Там американец разошёлся уже, что его не остановить. За полгода закупаются больше, чем 500 млн., нормально вообще?
При покупке клуба первые два транферных окна не считаются, там какие то льготы прописаны в правилах. Как то так там было, уже не помню
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Clausura
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Ответ Екн Лор
Справедливости ради, Пепе разрывал Лигу 1, 22+9 по гол+пас в не самой сильной команде. А Мудрик всего-лишь провёл пару-тройку хороших матчей в ЛЧ. В Шахтёре стал основным игроком только благодаря уходу бразильцев - и за это 100 просят, чушь... Ничем он не лучше того же Влашича времён ЦСКА
Мудрик и при бразильцах застолбил себе место в основе Шахтера. В групповой этап прошлой ЛЧ именно он вывел команду (тогда же Мадрид обратил внимание, наотвешивал комплиментов). Разрывал и в том сезоне, и в этом.
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Dm Kznts
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Ответ GoonerLt
ну ничего, когда Мудрик их пошлет и скажет в 100 раз, что хочет только в Арсенал, будет хорошее и Арсенальское предложение:)
Ты думаешь что мудрик персоглор арсенала и скажет либо они либо никто? ))
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GoonerLt
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Ответ Eden Hazard
Какая чехарда? Ты травмированных видел сколько? 10 человек. Ещё один, и там реально боеспособный состав получается. 10 человек основы минусни у Арсенала, в зоне вылета будут.
о чем ты здесь?:) я понимаю, что сейчас много травм, я говорю о том, сколько вообще накуплено игроков и еще покупки не заканчивается. Потер в одном матче поменял 8(!) игроков по сравненю с предыдущем матчем:) ну может быть 2 новых травм и было, но не 8. У пенсов такой большой (не путать с качественный) состав набран, что тренер никак не может определиться кто там у него будет основными:) вот и чехарда и не понятная игра, стиль. ну и конечно трансферная стратегия вообще не понятно о чем. так чего там Мудрику лезть в этот полнейший балаган?
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пандемия
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Ответ софочка
Что такое "сеница"?
Птица маленькая, есть поговорка про синицу и журавль. я как понял он опечатался и написал сеница вместо синицы.
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Eden Hazard
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Ответ GoonerLt
на ~15-20тыс. ну эсли из за этого выберит клуб, которому и 4ка не светит, и где накупили столько народу, что постоянная чехарда с составом, непонятица с тренером, крч непонятные перспективы, даже фаны челсюков не хочет его из за того, что он только в Арсенал хочет, ну так вудет полным дураком.
Какая чехарда? Ты травмированных видел сколько? 10 человек. Ещё один, и там реально боеспособный состав получается. 10 человек основы минусни у Арсенала, в зоне вылета будут.
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badthe0ry
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А что думает сам Мудрик? Неужели он хочет идти в Челси?
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GoonerLt
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Ответ Wekil Halylow
Синий мешок ему зарплату предлегает болше чем Арсенал по этому Мудрик наверника выберит челси
на ~15-20тыс. ну эсли из за этого выберит клуб, которому и 4ка не светит, и где накупили столько народу, что постоянная чехарда с составом, непонятица с тренером, крч непонятные перспективы, даже фаны челсюков не хочет его из за того, что он только в Арсенал хочет, ну так вудет полным дураком.
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anastasia Krugova
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Ответ Johnny Mnemonik
ШД, Шахтар) - кто ты воин?)
воин ) а ты кто ?
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Johnny Mnemonik
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Ответ anastasia Krugova
Боже ))как достали уже эти мамкины менеджеры с Фифа) Шахте и не нужно его продавать ... все кто пишут ...вот много просят и рискуют остаться ни с чем .. Шахтар останется с лучшим игроком своей команды ) который делает разницу ..как минимум в местном чемпионате! Благодаря этому ШД еще 3..4 года стабильно будет попадать в группу ЛЧ и на дистанции пару лет --выиграет от "не продажи" куда больше ...замену Мудрику клуб не найдет .Сейчас явно не те временна , что бы кто то хотел переходить играть в ЧУ. Именно ШД тут в беспроигрышной позиции. Заплатят нужные деньги , ну ок ,+ 1 хорошая продажа для имиджа . Останется Мудрик- будет дальше тащить клуб .. нет проблем вообще
ШД, Шахтар) - кто ты воин?)
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vallabaza
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Ответ Чёрный тюльпан
Мне вот интересно, Чифирнутому там как вообще живётся со своим ФФП? Он не хочет инспекцию в Челси отправить? Они летом купили Кулибали, Фофана, Кукурелью, Стерлинга (может ещё кого-то, не слежу пристально за этим клубом), потом по осени договорились по Нкунку с Ляйпцигом. Сейчас вот взяли из Швеции нападающего молодого в районе 15-ки, Бадиашиля, Сантоса из Васки за 12.5, так при этом хотят Мудрика выписать из Шахтёра за приличные бабки, а также Энцо из Бенфики, а ведь это далеко не конец. Там американец разошёлся уже, что его не остановить. За полгода закупаются больше, чем 500 млн., нормально вообще?
не завидуй
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anastasia Krugova
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Боже ))как достали уже эти мамкины менеджеры с Фифа) Шахте и не нужно его продавать ... все кто пишут ...вот много просят и рискуют остаться ни с чем ..
Шахтар останется с лучшим игроком своей команды ) который делает разницу ..как минимум в местном чемпионате! Благодаря этому ШД еще 3..4 года стабильно будет попадать в группу ЛЧ и на дистанции пару лет --выиграет от "не продажи" куда больше ...замену Мудрику клуб не найдет .Сейчас явно не те временна , что бы кто то хотел переходить играть в ЧУ.
Именно ШД тут в беспроигрышной позиции. Заплатят нужные деньги , ну ок ,+ 1 хорошая продажа для имиджа .
Останется Мудрик- будет дальше тащить клуб ..

нет проблем вообще
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Mixos Demid
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Давай лучше в Арсенал!!!
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Destro7451
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Почему в каждой новости про трансфер фигурирует Челси?
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Wekil Halylow
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Ответ Ocelot
Арсенал не хочет второй раз обжечься как с Пепе так что никогда бы 90-100 млн евро за Мудрика бы не заплатил, да и не стоит он таких денег и близко сейчас
Арсеналу в первую очеред переподписат контракти Саку , Мартинелли и Салибу. Смит Роу уже вернулся Жезус вернётся до марта лучше сейчас купит Тилеманса и Фирминио
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Чёрный тюльпан
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Мне вот интересно, Чифирнутому там как вообще живётся со своим ФФП? Он не хочет инспекцию в Челси отправить? Они летом купили Кулибали, Фофана, Кукурелью, Стерлинга (может ещё кого-то, не слежу пристально за этим клубом), потом по осени договорились по Нкунку с Ляйпцигом. Сейчас вот взяли из Швеции нападающего молодого в районе 15-ки, Бадиашиля, Сантоса из Васки за 12.5, так при этом хотят Мудрика выписать из Шахтёра за приличные бабки, а также Энцо из Бенфики, а ведь это далеко не конец. Там американец разошёлся уже, что его не остановить. За полгода закупаются больше, чем 500 млн., нормально вообще?
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Екн Лор
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Ответ Ocelot
Арсенал не хочет второй раз обжечься как с Пепе так что никогда бы 90-100 млн евро за Мудрика бы не заплатил, да и не стоит он таких денег и близко сейчас
Справедливости ради, Пепе разрывал Лигу 1, 22+9 по гол+пас в не самой сильной команде. А Мудрик всего-лишь провёл пару-тройку хороших матчей в ЛЧ. В Шахтёре стал основным игроком только благодаря уходу бразильцев - и за это 100 просят, чушь... Ничем он не лучше того же Влашича времён ЦСКА
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инок
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Ответ Wekil Halylow
Синий мешок ему зарплату предлегает болше чем Арсенал по этому Мудрик наверника выберит челси
Доят британских мешков, и правильно делают
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6tspey7tb5
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Шахтёр в конце может остаться ни с чем с такими переговорами.
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Любезный Коссутий
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Ответ fan_stepan
80 лямов!???
фунтов!
90 миллионов евро.
за воспитанника УПЛ
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Любезный Коссутий
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когда не можешь себе позволить подписать Леау
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Wekil Halylow
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Ответ GoonerLt
ну ничего, когда Мудрик их пошлет и скажет в 100 раз, что хочет только в Арсенал, будет хорошее и Арсенальское предложение:)
Синий мешок ему зарплату предлегает болше чем Арсенал по этому Мудрик наверника выберит челси
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