«Челси» провел позитивные переговоры с «Шахтером» о трансфере Мудрика. За игрока могут заплатить 60 млн фунтов плюс 20 млн бонусами
«Челси» хочет опередить «Арсенал» в вопросе приобретения Михаила Мудрика.
Представители «Челси» провели позитивные переговоры с «Шахтером» в Лондоне. По итогам встречи лондонцы готовы развивать ситуацию с возможным трансфером 21-летнего полузащитника.
«Синие» считают, что предложение в размере 60 миллионов фунтов плюс 20 миллионов в качестве бонусов позволят им договориться о переходе Мудрика.
«Шахтер» ранее отклонил два предложение «Арсенала». Их последнее предложение составляло 44,2 миллиона фунтов плюс бонусы.
В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.
«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?
Шахтар останется с лучшим игроком своей команды ) который делает разницу ..как минимум в местном чемпионате! Благодаря этому ШД еще 3..4 года стабильно будет попадать в группу ЛЧ и на дистанции пару лет --выиграет от "не продажи" куда больше ...замену Мудрику клуб не найдет .Сейчас явно не те временна , что бы кто то хотел переходить играть в ЧУ.
Именно ШД тут в беспроигрышной позиции. Заплатят нужные деньги , ну ок ,+ 1 хорошая продажа для имиджа .
Останется Мудрик- будет дальше тащить клуб ..
нет проблем вообще
90 миллионов евро.
за воспитанника УПЛ