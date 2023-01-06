«Челси» провел позитивные переговоры с «Шахтером» о трансфере Мудрика. За игрока могут заплатить 60 млн фунтов плюс 20 млн бонусами

« » хочет опередить «Арсенал» в вопросе приобретения .

Представители «Челси» провели позитивные переговоры с «Шахтером» в Лондоне. По итогам встречи лондонцы готовы развивать ситуацию с возможным трансфером 21-летнего полузащитника.

«Синие» считают, что предложение в размере 60 миллионов фунтов плюс 20 миллионов в качестве бонусов позволят им договориться о переходе Мудрика.

«Шахтер» ранее отклонил два предложение «Арсенала». Их последнее предложение составляло 44,2 миллиона фунтов плюс бонусы.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?