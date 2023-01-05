«Мудрик сильнее Антони, так что цена на него понятна». Помощник директора «Шахтера» о вингере

Помощник директора «Шахтера» высказался о возможном уходе из клуба.

«Мы не торопимся продавать Мудрика, нам не нужны деньги... Мы считаем, что Михаил сильнее , так что вы можете понять, сколько он стоит. Цена на него понятна», – сказал .

Сообщалось, что «Шахтер» отклонит предложение «Арсенала» по Мудрику на 70 млн евро.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?