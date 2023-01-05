«Мудрик сильнее Антони, так что цена на него понятна». Помощник директора «Шахтера» о вингере
Помощник директора «Шахтера» высказался о возможном уходе Михаила Мудрика из клуба.
«Мы не торопимся продавать Мудрика, нам не нужны деньги... Мы считаем, что Михаил сильнее Антони, так что вы можете понять, сколько он стоит. Цена на него понятна», – сказал Карло Николини.
Сообщалось, что «Шахтер» отклонит предложение «Арсенала» по Мудрику на 70 млн евро.
В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.
«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?
вернее, так: если для МЮ сотка - приемлемый ценник (да, дорого, но могут себе позволить), то для Арсенала , это будет что-то исключительное.
Уйдёт, думаю именно в топ, млн за 70
Реальная цена Антони лямов 30-35. Мудрик сильнее - лямов 50 стоит.
Уйдёт, и уйдёт за большие деньги.
До тех пор, пока они не поймут, что на самом деле Мудрика хотят взять сейчас исключительно из-за того, что из него еще можно что-то слепить (и предлагают за это совершенно адекватные деньги), они его не продадут. А чем дольше будут тянуть с продажей, тем велик шанс, что им уже не будут предлагать ни 70 миллионов, ни 50, и даже не 30, которые предлагал Эвертон.
Такими темпами Мудрик после 25 свободным уедет играть, а Шахтер в лужу сядет.
А ровнять Мудрика и Антони. Ну, пусть Бог будет судьей для Николини, его за язык никто не тянул.