«Мудрик сильнее Антони, так что цена на него понятна». Помощник директора «Шахтера» о вингере

Теги Манчестер Юнайтед Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Карло Николини Михаил Мудрик Антони деньги Футбол

Помощник директора «Шахтера» высказался о возможном уходе Михаила Мудрика из клуба.

«Мы не торопимся продавать Мудрика, нам не нужны деньги... Мы считаем, что Михаил сильнее Антони, так что вы можете понять, сколько он стоит. Цена на него понятна», – сказал Карло Николини.

Сообщалось, что «Шахтер» отклонит предложение «Арсенала» по Мудрику на 70 млн евро.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

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69 комментариев

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XavIniesta2008-2015
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Скоро дойдёт до разговоров, что Мудрик-украинец, а Украина "защищает цивилизованный мир от поработителей с востока" и поэтому, как представитель нации чубатых эльфов, Мудрик стоит дороже, чем всякие бразильцы
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Кеды и бутса
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Ну, не торопитесь, бесплатно уйдет
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Флоренти́но Пéрес
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Урод Антони, убил мечту Мудрика о Европе.
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Sitewell Ad
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Может это всё брехня, и за него не 70 млн предлагал Арсенал, а меньше?! Поэтому отказали. Не совсем понятно, как они уровень Мудрика определяют, по чемпионату Украины? в ЛЧ видел его вживую... один из самых скоростных игроков лиги, но это же не самое главное.
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Василий Иванов
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Ответ Graf_007
Как бы Мудрик в одном ряду с Белотти не встал потом. Но логика странная конеш. Понятно, что Антони шляпа, но теперь на каждую шляпу равняться и по сотне отваливать?
И сербов из Лацио: Милинковича и Савича)
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All These Things I Hate
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Ответ Любезный Коссутий
я считаю, что они не купят игрока за 100. вернее, так: если для МЮ сотка - приемлемый ценник (да, дорого, но могут себе позволить), то для Арсенала , это будет что-то исключительное.
Плюс еще в том, что МЮ мог купить Антони за 50 в начале ТО, но из-за того что решились в последний день - пришлось переплачивать
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Артемий Дмитриев
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Господи, да никто и не спорит, что он возможно сильнее Антони, но если мю облажался они чаще всех переплачивают, что теперь всех по этому трансферу мерить??? Вот и продавайте своего Мудрика МЮ и приводите им этот довод! Ливерпуль, например, Гакпо за 40 взял, а по этой градации Мудрик и половины не стоит его цены.
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Любезный Коссутий
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Ответ Dm Kznts
Ты такого низкого мнения об арсенале? ))
я считаю, что они не купят игрока за 100.
вернее, так: если для МЮ сотка - приемлемый ценник (да, дорого, но могут себе позволить), то для Арсенала , это будет что-то исключительное.
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Spartakus1984
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Ответ corazón blanco
Мудрик свой уровень продемонстрировал в Лиге Чемпионов, был лидером команды от которого исходила вся острота и опасность у ворот соперников.
1 раз в жизни.Стабильность пока его не провреить ни как
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corazón blanco
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Ответ Dm Kznts
Во первых не 100 а 94 с бонусами. А во вторых не повторяй бред продающей стороны. Он ради дела старается а ты ради плюсиков :)
Я смотрю удобная позиция, если я что-то написал, постоянно писать про плюсики. Я свою точку зрения обосновал выше и почему я так считаю, Вы же только и пишите про плюсики. У Вас явно на них не здоровая фиксация. Ведь удобно обвинить кого-то в набора плюсов, чтобы самому набрать. Это правило на сайте работает годами. Раньше было хорошо, не было критериев оценки комментария +/- на сайте и все прекрасно общались.
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Spartakus1984
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Цена на него понятна только потому что так считает руководитель Шахтера?))ахахха.Всем здравомыслящим понятно что Мудрик и 50 не стоит.
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mj23.net
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Шахта клоуны. Даже у нас в РПЛ есть защи сильнее Магуайра. Но никто за них и 20 не даст. Детский сад. Мудрик играет в убогом чемпионате. Он может стоить сотку, если доведет Шахтер до полуфинала ЛЧ. Все остальное никого не волнует, включая групповую стадию ЛЧ. У нас вон Щенниковы насиловали Мадрид на Бернабеу.
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Shumi-jr
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Ответ Amalfitano
Да не зависть. Пускай его хоть за 200 продадут. Мне парня жалко если он никуда не перейдёт. Или перейдёт в клуб скромнее и за деньги в 2-3 раза меньше.
Я сорян, не вам хотел ответить.
Уйдёт, думаю именно в топ, млн за 70
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Евгений Громов 22
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Ответ Fooler
Если не продадут,может стать вторым Ярмоленко
Таки может
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Amalfitano
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Ответ Shumi-jr
От у вас зависть ) Уйдёт, и уйдёт за большие деньги.
Да не зависть. Пускай его хоть за 200 продадут. Мне парня жалко если он никуда не перейдёт. Или перейдёт в клуб скромнее и за деньги в 2-3 раза меньше.
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MstAndreev
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Ну раз деньги не нужны - отпустите парня. Пускай в хорошем чемпионате поиграет
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Graf_007
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Как бы Мудрик в одном ряду с Белотти не встал потом. Но логика странная конеш. Понятно, что Антони шляпа, но теперь на каждую шляпу равняться и по сотне отваливать?
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Artuom Batishev
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Ну да, давайте теперь по дрыщу Антони всех сравнивать... Удобненько😅

Реальная цена Антони лямов 30-35. Мудрик сильнее - лямов 50 стоит.
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Евгений Громов 22
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Ответ Amalfitano
Да что там? Сильнее Месси. Будет жалко если такой сильный игрок останется играть с Днепром, Зарёй и Говерлой.
Не надо. Не надо про Зарю .
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blacksmithept
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Думают,что раз окраинец,то можно как Зеленский оборзеть и просить,просить.
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Shumi-jr
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Ответ Amalfitano
Да что там? Сильнее Месси. Будет жалко если такой сильный игрок останется играть с Днепром, Зарёй и Говерлой.
От у вас зависть )
Уйдёт, и уйдёт за большие деньги.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Amalfitano
Да он бы и с Арсеналом мо играть в ЛЧ.
Арсенал сдуется скоро
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Papa Bear
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Показная бравада. Еще не далее чем полгода назад Шахтер собирался судиться с ФИФА на 50 миллионов евро за то, что клуб ограбили и он недополучил денег из-за экстренных приостановок контрактов со стороны игроков.

До тех пор, пока они не поймут, что на самом деле Мудрика хотят взять сейчас исключительно из-за того, что из него еще можно что-то слепить (и предлагают за это совершенно адекватные деньги), они его не продадут. А чем дольше будут тянуть с продажей, тем велик шанс, что им уже не будут предлагать ни 70 миллионов, ни 50, и даже не 30, которые предлагал Эвертон.

Такими темпами Мудрик после 25 свободным уедет играть, а Шахтер в лужу сядет.

А ровнять Мудрика и Антони. Ну, пусть Бог будет судьей для Николини, его за язык никто не тянул.
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Svobodu Mne
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У вас же не МЮ покупает, причём здесь Антони
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Alex Legend
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Ответ corazón blanco
Меня впечатлила его игра против Селтика, ну и против Мадрида соотвественно. Антони, как и присуще бразильцу умеет распоряжаться с мячом, но все делает невпопад, постоянно пытается сыграть на публику, зачем-то играет бисиклетой, когда того не требует ситуация и большинство этих передач недоходит. Очень маленький процент обыгрыша один в один у него. Это игрок явно не на сто миллионов. А где я написал, что Мудрик стоит столько? Я лишь сказал, что он сильнее в техническом плане, имхо.
Может быть он быстрее, физически сильнее. Но технически, нее, сколько бы нарезок с косяками Антони не вышло, с мячом он обращаться умеет. Только что одноногий.
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