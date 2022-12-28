«Шахтер» сообщил «Арсеналу», что не продаст Мудрика за 40+20 млн евро. Переговоры продолжатся
«Арсенал» и «Шахтер» продолжают переговоры о трансфере Михаила Мудрика.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, украинский клуб сообщил «Арсеналу», что не примет предложение на сумме 40+20 млн евро, которое лондонцы сделали несколько дней назад.
Несмотря на это, «Арсенал» по-прежнему контактирует с «Шахтером» и игроком. Переговоры о переходе Мудрика продолжатся.
В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.
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Шахтеру бабки нужны не меньше, пол команды ушло бесплатно, поэтому будут лупить по полной
Шахтёр хочет выграть УПЛ чтобы в следующем году попасть напрямую в групповой этап ЛЧ, чтобы заработать за групповой этап ЛЧ суму 40 млн.+, как в этом сезоне.
Второе место ето стыки которые врятли Шахтер пройдет по итогу поскольку в последней стадии играют Бенфика, Монако, ПСВ.
Для того чтобы выиграть УПЛ нужен Мудрик.
Теперь считаем деньги если Шахтёр продаст Мудрика зимой он получит 40-50 млн. и не получит 40 млн. за групповой этап ЛЧ в следующим году.
Если Шахтёр продаст Мудрика летом он может заработать 40 млн. за групповой этап плюс за трансфер Мудрика 40-50 и того 80-90 млн в случае с вторым вариантом.
В случае с первым тогда Шахтёр заработает 40 млн.
Вот и получает Шахтёр просит за Мудрика 80 млн. Зимой чтобы покрыть и трансфер и групповой этап ЛЧ.
А так я бы Нкунку хотел(ну он наверняка в Челси) тогда есть Диаби из Байера и Леау, который кстати сказал, что ему нравится Арсенал!