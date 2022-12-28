«Шахтер» сообщил «Арсеналу», что не продаст Мудрика за 40+20 млн евро. Переговоры продолжатся

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик деньги Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» и «Шахтер» продолжают переговоры о трансфере Михаила Мудрика.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, украинский клуб сообщил «Арсеналу», что не примет предложение на сумме 40+20 млн евро, которое лондонцы сделали несколько дней назад.

Несмотря на это, «Арсенал» по-прежнему контактирует с «Шахтером» и игроком. Переговоры о переходе Мудрика продолжатся.

В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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38 комментариев

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Roma Tarasych
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Ответ кракадил
блин , да что это за мудрик такой? чего он добился? за что такая цена конская? 20 млн - красная цена в базарный день
не будь он украинцем, но с теми же игровыми качествами, ты бы по-другому говорил, либо же молчал совсем
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Данила Бодров
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Если честно не понимаю смысла в этом трансфере. Мудрик очень хороший футболист, но на его фланге играет Мартинелли, который так же в прекрасной форме. Кто то из них будет на лавке получается? Очевидно что в Арсенале сейчас самая проблемная позиция это ЦФ , с учетом травмы Габи. Туда и надо усиливать.
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Джейме Ланнистер
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Лучше арендовать Феликса на полгода. Одним Мудриком игроки не заканчивается. Я бы понял что он какой-то супер талант. Его только полгода назад многие узнали. В ЛЧ пару матчей хорошо провел, но и соперниками были Лейпциг и Селтик.
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Джейме Ланнистер
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Ответ Энвер Велилаев
Арсенал очень хочем чемпионство, понимают, что могут растерять очки, хотят усилить лавку Шахтеру бабки нужны не меньше, пол команды ушло бесплатно, поэтому будут лупить по полной
А кто сказал что Мудрик усиление скамейки? Пара хороших матчей против середняков вроде Лейпцига и все. Тот же Смит-Роу на голову лучше.
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Энвер Велилаев
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Арсенал очень хочем чемпионство, понимают, что могут растерять очки, хотят усилить лавку
Шахтеру бабки нужны не меньше, пол команды ушло бесплатно, поэтому будут лупить по полной
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mihail77777777777777
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Ответ Криштиану Роналду
Для Мудрика это судьбоносный момент, надеюсь Шахтер поступит по человечески и отпустят парня в итоге, деньги предлагают достойные.
Может многие не знают почему Шахтёр поступает именно так, расскажу сейчас Шахтёр занимает 2 место а УПЛ отставая от Днепра на 5 очков и имеит игру в запасе.
Шахтёр хочет выграть УПЛ чтобы в следующем году попасть напрямую в групповой этап ЛЧ, чтобы заработать за групповой этап ЛЧ суму 40 млн.+, как в этом сезоне.
Второе место ето стыки которые врятли Шахтер пройдет по итогу поскольку в последней стадии играют Бенфика, Монако, ПСВ.
Для того чтобы выиграть УПЛ нужен Мудрик.
Теперь считаем деньги если Шахтёр продаст Мудрика зимой он получит 40-50 млн. и не получит 40 млн. за групповой этап ЛЧ в следующим году.
Если Шахтёр продаст Мудрика летом он может заработать 40 млн. за групповой этап плюс за трансфер Мудрика 40-50 и того 80-90 млн в случае с вторым вариантом.
В случае с первым тогда Шахтёр заработает 40 млн.
Вот и получает Шахтёр просит за Мудрика 80 млн. Зимой чтобы покрыть и трансфер и групповой этап ЛЧ.
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Иван Гульмеш
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Ответ Криштиану Роналду
Для Мудрика это судьбоносный момент, надеюсь Шахтер поступит по человечески и отпустят парня в итоге, деньги предлагают достойные.
Из Шахтера ушли все леги за бесплатно. Там по деньгам ситуация катастрофическая
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Михаил Дьяконов
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Ответ Fox_Mulder_12
Как там в окопе? Или ты с уютного дивана пишешь?
Ты что тут забыл или перепутал ru c ua?
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aslvowk@mail.ru
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Ответ Imax161
Помню за Аршавина давали не больше 15-18 млн, так он выиграл кубок уефа и 3 место на евро, а здесь что?)))
Ну так Аршавин потом и присел на лавку запасных, потому что игрок средненький был. Выстрелил в нескольких матчах. ведь тоже учитывается то, что чел не для основы покупается или для основы
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Imax161
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Ответ IRON MAN
Здесь возраст. Аршавину 28 лет было, а Мудрику 21 только.
А левандовски?)
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Тэо 19
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Арсенал будут последние мудики если купят этого Мудрика за такие деньги 🤭😂
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AMORR 987
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Ответ кракадил
блин , да что это за мудрик такой? чего он добился? за что такая цена конская? 20 млн - красная цена в базарный день
Нет, ему цена как минимум 40 если Антони покупают за 100
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AMORR 987
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Ответ Imax161
Помню за Аршавина давали не больше 15-18 млн, так он выиграл кубок уефа и 3 место на евро, а здесь что?)))
Ну так Аршавину и было 26-27 а Мудрику 21
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Екн Лор
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Ответ кроссовер Айверсона
Старина Венгер бы предложил 60млн + 1фунт
Старина Венгер подождал бы, пока Мудрик перейдёт в Барсу или Реал, выиграет ЗМ, а потом бы рассказывал в интервью "да я в своё время почти подписал его, он уже с вещами был на базе"
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кроссовер Айверсона
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Старина Венгер бы предложил 60млн + 1фунт
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IRON MAN
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Ответ Imax161
Помню за Аршавина давали не больше 15-18 млн, так он выиграл кубок уефа и 3 место на евро, а здесь что?)))
Здесь возраст. Аршавину 28 лет было, а Мудрику 21 только.
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кракадил
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блин , да что это за мудрик такой? чего он добился? за что такая цена конская? 20 млн - красная цена в базарный день
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Виьалий
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Очень жаль. Парень пришелся бы ко двору. Арсам много нужно где укрепляться, пора сворачивать с этим парнем. Все. Не срослось. Идём на результат!!!
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андрей быцюк
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А за 20+40?
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Деревня31
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Ответ Криштиану Роналду
Для Мудрика это судьбоносный момент, надеюсь Шахтер поступит по человечески и отпустят парня в итоге, деньги предлагают достойные.
Шахтер по деньгам сильно просел, они будут выжимать максимум
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Streetbor
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мудрят в Шахтере, больше никто не даст.
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игорь Ермаков
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Вон надо было Гакпо брать и дешевле!
А так я бы Нкунку хотел(ну он наверняка в Челси) тогда есть Диаби из Байера и Леау, который кстати сказал, что ему нравится Арсенал!
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ cektor
очень дорого ))
Вот именно, как бы не переблефовал Шахтёр, это же не бразилец, коих они пачками перепродавали раньше и которых нынче за такую сумму только в 12 лет купить можно. 40+20 это ещё даже с авансом(и с учётом общей инфляции), пусть отдают не глядя🤓
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OldRedWhite
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Ответ Imax161
Помню за Аршавина давали не больше 15-18 млн, так он выиграл кубок уефа и 3 место на евро, а здесь что?)))
А здесь инфляция , голубчик ! )))
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Гегенпрессинг Рангника
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Развод лютый за этого переоцененного днаря
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