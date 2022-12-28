«Шахтер» сообщил «Арсеналу», что не продаст Мудрика за 40+20 млн евро. Переговоры продолжатся

« » и «Шахтер» продолжают переговоры о трансфере .

Как пишет журналист , украинский клуб сообщил «Арсеналу», что не примет предложение на сумме 40+20 млн евро, которое лондонцы сделали несколько дней назад.

Несмотря на это, «Арсенал» по-прежнему контактирует с « » и игроком. Переговоры о переходе Мудрика продолжатся.

В текущем сезоне 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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