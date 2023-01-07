«Челси» может купить Ольмо у «Лейпцига» в случае срыва трансфера Мудрика (Daily Mail)
«Челси» определился с альтернативой трансферу Михаила Мудрика.
Напомним, «синие» конкурируют с «Арсеналом» за подписание вингера «Шахтера». По информации Daily Mail, «Челси» хочет быть уверенным, что игрок не откажется от перехода, если они выиграют аукцион у «Арсенала».
В качестве запасного варианта «Челси» рассматривает игрока «Лейпцига» Дани Ольмо. Клуб поинтересовался насчет возможности осуществления этого трансфера.
В 10 матчах текущего сезона Бундеслиги испанец забил 1 гол и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.
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