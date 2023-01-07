«Челси» может купить Ольмо у «Лейпцига» в случае срыва трансфера Мудрика (Daily Mail)

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Михаил Мудрик Футбол

«Челси» определился с альтернативой трансферу Михаила Мудрика

Напомним, «синие» конкурируют с «Арсеналом» за подписание вингера «Шахтера». По информации Daily Mail, «Челси» хочет быть уверенным, что игрок не откажется от перехода, если они выиграют аукцион у «Арсенала». 

В качестве запасного варианта «Челси» рассматривает игрока «Лейпцига» Дани Ольмо. Клуб поинтересовался насчет возможности осуществления этого трансфера.

В 10 матчах текущего сезона Бундеслиги испанец забил 1 гол и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь

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8 комментариев

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Абдул Абакаев
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опять лейпциг дербанить будут?
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Soton
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Ответ Его Величество Златан
По ходу Мудрика не продадут из за своей скупости, а потом либо за копейки его заберут либо вообще бесплатно уйдет
Так Шахтёр не стремиться продать его)
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D)e(x
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Вот Ольмо в Арсенал было бы неплохо как раз
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Его Величество Златан
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По ходу Мудрика не продадут из за своей скупости, а потом либо за копейки его заберут либо вообще бесплатно уйдет
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cruyff14@bk.ru
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Ответ Итачи Учиха
Потухнет в Челси ровно так же, как и Вернер, Пулишич, Хаверц и т.д.
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Итачи Учиха
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Потухнет в Челси ровно так же, как и Вернер, Пулишич, Хаверц и т.д.
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*MVP*
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боже...
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Пако
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Ольмо не будет лишним в любом топ-клубе
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