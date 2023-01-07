Тренер «Аль-Таи» Пепа: «Счастлив встретиться с Роналду, он настоящая футбольная легенда. Его мировой класс не имеет равных»

Главный тренер «Аль-Таи» Пепа высказался о встрече с .

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таи» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0). Роналду не принимал участие в матче, но посетил его.

«Я счастлив встретиться с Криштиану Роналду! Его мировой класс на поле не имеет равных, но его добрый, веселый и дружелюбный характер очень поразил меня.

Он настоящая футбольная легенда», – написал Пепа.

Роналду стоя аплодировал голу «Аль-Насра» в ворота «Аль-Таи»