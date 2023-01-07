Тренер «Аль-Таи» Пепа: «Счастлив встретиться с Роналду, он настоящая футбольная легенда. Его мировой класс не имеет равных»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пепа Аль-Таи Футбол

Главный тренер «Аль-Таи» Пепа высказался о встрече с Криштиану Роналду

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таи» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0). Роналду не принимал участие в матче, но посетил его. 

«Я счастлив встретиться с Криштиану Роналду! Его мировой класс на поле не имеет равных, но его добрый, веселый и дружелюбный характер очень поразил меня.

Он настоящая футбольная легенда», – написал Пепа. 

Роналду стоя аплодировал голу «Аль-Насра» в ворота «Аль-Таи»

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13 комментариев

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Только Крылья
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Ответ Иван Рыбаков
Значит всë же Роналду сыграет у Пепа.
Не сыграет, он тренер аль-таи, а не аль-насри или как там правильно
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Алексий Бяконт
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А можно новый чемпионат сделать под маркетинг Абу Оналду? Объединить ОАЭ, Катар, Оман и СА - Лига Звёзд Арабии.
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Анатолий Смирнов
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С неба звёздочка упала
прямо на Аравию.
Обними Роналду, Пепа,
пока он во здравии.
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dureverite
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Да уж, теперь выходит Криш точно в ЛЧ уже 2:8 не влетит(((( Придется Гаврилам, за Блохастого топящим, до смерти при цифрах этих уши затыкать)))))
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dureverite
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Лауреат шныряет в Великой Лиге 1, где без него ПСЖ в жизни б чемпионство не взял, и посматривает снизу на Мбаппе: "Когда поможешь по ЛЧ Криша догнать?"
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Inside 88 LW
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Что за чемпионат... даже герои мультфильма там ))
И это... нет не в 37, в арабской стране))
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dureverite
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Чемпионат крутой, раз аргов с Лауреатом всех премий на ЧМ засандолили!
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ruslan_khaibulov
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Не умеете заголовок составлять! Вот как надо: Рональду вызвал восторг и тигровой оргазм у тренеоа Пепа даже не приняв участие в матче
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Гусейн Магомедрасулов
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Это любимая мантра для Роналду. Похоже всей Лиге предписали её повторять . Украли у Реала и Ювентуса бланк с текстом.
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Пирс Морган
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"Добрый, веселый и дружелюбный характер очень поразил меня" - а он наше интервью смотрел вообще?
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Пирс Морган
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Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
И это смотрело 33 миллиарда человек
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Криштиану Роналду
Комментарий удален
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Иван Рыбаков
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Значит всë же Роналду сыграет у Пепа.
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Владислав Цыба
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Да тут даже свой Пепа есть - крутой чемпионат!
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