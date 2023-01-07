Роналду занимался на велотренажере в раздевалке «Аль-Насра» во время 2-го гола в ворота «Аль-Таи»

смотрел часть матча « » с « » на велотренажере в раздевалке.

Пресс-служба клуба показала, как форвард отреагировал на второй гол «Аль-Насра» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Когда Талиска оформил дубль, Роналду крутил педали велотренажера в раздевалке «Аль-Насра».

Забитый гол Криштиану встретил аплодисментами.

Скриншоты: twitter.com/AlNassrFC_EN

В момент, когда Талиска забил первый гол в ворота «Аль-Таи» на 42-й минуте, Роналду был на трибуне. Второй гол был забит после перерыва – на 47-й минуте.

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?