Роналду занимался на велотренажере в раздевалке «Аль-Насра» во время 2-го гола в ворота «Аль-Таи»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду смотрел часть матча «Аль-Насра» с «Аль-Таи» на велотренажере в раздевалке.

Пресс-служба клуба показала, как форвард отреагировал на второй гол «Аль-Насра» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Когда Талиска оформил дубль, Роналду крутил педали велотренажера в раздевалке «Аль-Насра».

Забитый гол Криштиану встретил аплодисментами.

Скриншоты: twitter.com/AlNassrFC_EN

В момент, когда Талиска забил первый гол в ворота «Аль-Таи» на 42-й минуте, Роналду был на трибуне. Второй гол был забит после перерыва – на 47-й минуте.

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?

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12 комментариев

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Рустам Атаев
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Самое главное что алибаба не нарцисс, не эгоист и ни пиарщик!!!!Он *человек * с большой буквы!
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Катя Авейру.
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Следующая новость.
Роналду срал в туалете во время третьего гола Аль-Насра.
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Moe Joe
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Теперь можно публиковать новости о Роналду, если он в туалет сходил
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VERBLYUD
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Может, вместо этой бессмысленной новости опубликуйте новость о том, что Месси в рекордный 5-й раз признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS?
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Сергей Раевский
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Когда тебе все равно как играет твоя команда и ты даже на трибуне не сидишь
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Да, та самая летучая мышь
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А что делал во время первого? Недоработка
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Бухгалтер2021
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профессионал в отличие от не которых
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igls54
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Где репортаж из спальни?
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benjamin92
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Роналду: переходит в саудовскую лигу
Пользователи: наконец-то не будет новостей о нём
Спортс: Роналду занимался на велотренажёре
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skytent1
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Следующие новости : Роналду сходил в толкан во время матча (видео)
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Комнатный олень
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Теперь каждый пук Рона будет комментироваться?
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h9zbx6jdsd
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😂уже ниче не поможет
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