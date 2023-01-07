Роналду занимался на велотренажере в раздевалке «Аль-Насра» во время 2-го гола в ворота «Аль-Таи»
Криштиану Роналду смотрел часть матча «Аль-Насра» с «Аль-Таи» на велотренажере в раздевалке.
Пресс-служба клуба показала, как форвард отреагировал на второй гол «Аль-Насра» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Когда Талиска оформил дубль, Роналду крутил педали велотренажера в раздевалке «Аль-Насра».
Забитый гол Криштиану встретил аплодисментами.
Скриншоты: twitter.com/AlNassrFC_EN
В момент, когда Талиска забил первый гол в ворота «Аль-Таи» на 42-й минуте, Роналду был на трибуне. Второй гол был забит после перерыва – на 47-й минуте.
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