«Аль-Наср» включил Роналду в заявку. Португалец пропустит еще один матч
«Аль-Наср» внес Криштиану Роналду в заявку на сезон.
Из-за лимита на легионеров камерунский нападающий Венсан Абубакар покидает клуб из Саудовской Аравии на правах аренды – это позволило зарегистрировать португальца.
Роналду не принял участие в матче «Аль-Насра» против «Аль-Таи» (2:0), который состоялся 6 января.
Возможно, он не сыграл из-за 2-матчевой дисквалификации, наложенной на него Футбольной ассоциацией Англии перед уходом из «Манчестер Юнайтед».
Таким образом, нападающий, судя по всему, пропустит еще одну игру своей новой команды перед возможным дебютом.
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