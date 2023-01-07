«Аль-Наср» включил Роналду в заявку. Португалец пропустит еще один матч

Теги Криштиану Роналду дисквалификации высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Венсан Абубакар Футбол

«Аль-Наср» внес Криштиану Роналду в заявку на сезон.

Из-за лимита на легионеров камерунский нападающий Венсан Абубакар покидает клуб из Саудовской Аравии на правах аренды – это позволило зарегистрировать португальца.

Роналду не принял участие в матче «Аль-Насра» против «Аль-Таи» (2:0), который состоялся 6 января. 

Возможно, он не сыграл из-за 2-матчевой дисквалификации, наложенной на него Футбольной ассоциацией Англии перед уходом из «Манчестер Юнайтед». 

Таким образом, нападающий, судя по всему, пропустит еще одну игру своей новой команды перед возможным дебютом.

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15 комментариев

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Haci Ceferli
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Сменить забивного перспективного форварда, на полено за 200 лямов до этого конечно еще додуматься надо было
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Пошлю любого, кто против футбола!
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Блин камерунца Абубакара, который так блистал на ЧМ, вытащил сборную в следующем круг да и вообще играл отлично, он не чем не хуже Кринжа🤦
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Temp LC
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Ответ Алекс Самойлов
Ещё и матча не сыграл а все по классике. Отобрал 7 номер , выгнал главного форварда команды. Токсик
Главный форвард не забивает за сезон 9 мячей
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Мари Хуан
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Ответ инок
Теперь будет называться официально Аль-Наср-Роналду
Наср-Аль-Роналду
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Даня Чебыкин
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да хватит уже,а?
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Мари Хуан
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Кто там говорил что после перехода новостей о Роналду станет меньше, по моему теперь их стало только больше, и поводом даже становится когда он встаёт))
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Пирс Морган
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Ответ Алекс Самойлов
Ещё и матча не сыграл а все по классике. Отобрал 7 номер , выгнал главного форварда команды. Токсик
Тренер скоро виноват будет
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Пирс Морган
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Больше новостей про эту Аль-Насрань, чем про все остальное
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Алекс Самойлов
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Ещё и матча не сыграл а все по классике. Отобрал 7 номер , выгнал главного форварда команды. Токсик
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Алексий Бяконт
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Новичок сине-жёлтых получил имя Абу Оналду...
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igls54
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Главная новость недели
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инок
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Теперь будет называться официально Аль-Наср-Роналду
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maximilian_15
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Великая новость
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Барсик Юрана
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Абубакар, спасибо за всё!
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Sobachkin
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И это в 37 лет.....!!!
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