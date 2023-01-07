«Аль-Наср» включил Роналду в заявку. Португалец пропустит еще один матч

«Аль-Наср» внес в заявку на сезон.

Из-за лимита на легионеров камерунский нападающий покидает клуб из Саудовской Аравии на правах аренды – это позволило зарегистрировать португальца.

Роналду не принял участие в матче « » против «Аль-Таи» (2:0), который состоялся 6 января.

Возможно, он не сыграл из-за 2-матчевой дисквалификации, наложенной на него Футбольной ассоциацией Англии перед уходом из «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, нападающий, судя по всему, пропустит еще одну игру своей новой команды перед возможным дебютом.