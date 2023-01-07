Дуайт Йорк: «Благодаря Роналду саудовский футбол появился на карте мира. Он создаст там наследие»

прокомментировал переход в « » из Саудовской Аравии.

«В отличие от игроков в гольф, которые приезжают туда лишь на несколько дней, Роналду будет жить и работать в Саудовской Аравии, чтобы сохранить свое наследие и сделать футбол в регионе лучше.

Это уже возымело эффект, потому что все говорят о Саудовской Аравии. Благодаря ему саудовский футбол появился на карте мира. Он обязательно создаст там свое наследие и продолжит быть успешным, потому что сосредоточится на футболе», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».