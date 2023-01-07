Дуайт Йорк: «Благодаря Роналду саудовский футбол появился на карте мира. Он создаст там наследие»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дуайт Йорк Футбол

Дуайт Йорк прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«В отличие от игроков в гольф, которые приезжают туда лишь на несколько дней, Роналду будет жить и работать в Саудовской Аравии, чтобы сохранить свое наследие и сделать футбол в регионе лучше.

Это уже возымело эффект, потому что все говорят о Саудовской Аравии. Благодаря ему саудовский футбол появился на карте мира. Он обязательно создаст там свое наследие и продолжит быть успешным, потому что сосредоточится на футболе», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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14 комментариев

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MstAndreev
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Ага. Он оставит там семя, чтобы народились сотни саудовских криштианчиков)
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Виталий Желтоусов
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К тому же у Криша есть реальный шанс выиграть азиатскую ЛЧ. Интересно кому нибудь удавалось выигрывать азиатскую и евро ЛЧ?
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psycho killer
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Ответ Учиха Шисуи
Влиятельность Роналду это просто космос
Не удивлюсь, если в Эр-Рияде гей-парады разрешат
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Рашпель793
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Наследие конечно вряд ли оставит, но вот то, что нехило так популярность чемпа СА поднимет - это факт. Сколько фанатиков и хейтеров будут сраться на ветках чемпа СА )) Спортсру наверное ради такого даже таблицу им сделают и т.д. дабы комменты и клики собирать ))
И таких спортсов будет примерно везде )
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Tiestorzn17
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Ага, гору денег ненужных после себя оставит
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udiekemen
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Ответ kontelaki
роналду умер как футболист примерно 5 лет назад
Шо ты несёшь дружище 😂он за 5 лет забил больше всех молодых звёздных игроков(кроме Мбаппе) о чём ты тут😂
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Пилипенко Дмитрий
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Саудовская Аравия выиграла на ЧМ будущему чемпионов мира, поэтому здесь Йорк, ты не прав !
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Winterburn
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От создателей «Благодаря Это’О и Роберто Карлосу дагестанский футбол появится на карте мира»
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benjamin92
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Скорее наследит )
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kontelaki
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роналду умер как футболист примерно 5 лет назад
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kontelaki
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вряд ли. он приехал туда за деньгами
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Зизуха
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С наследием поосторожнее, всё-таки мусульманская страна
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Bartez1986
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Так он там давно. Три победы на Кубке Азии, два участия в ЧМ. Или кто там за них играл?
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Учиха Шисуи
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Влиятельность Роналду это просто космос
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