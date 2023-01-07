Ловрен отверг обвинения в симпатиях к фашизму: «Это была патриотическая песня о моей стране»
Деян Ловрен отверг обвинения в том, что пел песню с фашистским подтекстом.
Защитника сборной Хорватии критикуют за то, что во время вечеринки после ЧМ-2022 футболисты национальной команды демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшей с Германией и Италией.
«Для меня это патриотическая песня о моей стране, которая означает, что я люблю ее. Песня, о которой мы говорим, это не «За Родину — готовы!», а «Чавоглаве», которая совсем не фашистская. Это посвящена освобождению страны и славе Хорватии, мы все поем ее, чтобы отпраздновать радостное событие. Моя страна боролась за свою независимость, обретенную совсем недавно, и все еще находится в процессе становления. Нехорошо, что мое пребывание во Франции начинается вот так. Я уважаю всех.
Первым, кто поздравил меня после чемпионата мира, был Новак Джокович. Он из Сербии, страны, где у меня много друзей. Но меня атаковали. Все сразу же был искажено в негативом ключе. Это не имеет ничего общего с фашизмом. Я удивлен», – сказал бывший игрок «Зенита», несколько дней назад перешедший в «Лион».
Мильчаков денацифицирует, кувалдисты освобождают.
Сложно запомнить чтоль?
Так может все таки жизнь не так однозначна? Люди вполне себе могут почитать людей, которые в свое жизни сделали и немало плохих поступков. Фины ведь любят Маннергейма не из за сотрудничества с Гитлером.
Знакомьтесь Зоран Миланович
"Украина прославляет „героев” Второй мировой войны, которые были массовыми убийцами поляков и евреев. Этим людям ставят памятники на Западной Украине — Степан Бандера. Протесты на Майдане, которые имели все элементы госпереворота и свержения легитимно избранной власти при сердечной помощи ЕС, Совета Европы и Вашингтона.
Национальные герои части Украины так же плохи, как Павелич (лидер Независимого государства Хорватия во Второй мировой войне, — прим. ред.). Бандера и его соратник Роман Шушкевич (Шухевич, — прим. ред.), или как его зовут, — на почтовых марках"
"Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого были убиты 50 человек. История была такая — Украина идёт на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС её ждут молочные реки — кисельные берега. Украина до сих пор остаётся одной из самых коррумпированных стран и рад что есть такая страна, ибо Хорватия в таком случае оказывается не в худшем положении"
Красавец мужик
Просто красавец
Уважение от всей уже 152 млн России
Уходят старые
Приходят новые(с)