Ловрен отверг обвинения в симпатиях к фашизму: «Это была патриотическая песня о моей стране»

отверг обвинения в том, что пел песню с фашистским подтекстом.

Защитника сборной Хорватии критикуют за то, что во время вечеринки после ЧМ-2022 футболисты национальной команды демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшей с Германией и Италией.

«Для меня это патриотическая песня о моей стране, которая означает, что я люблю ее. Песня, о которой мы говорим, это не «За Родину — готовы!», а «Чавоглаве», которая совсем не фашистская. Это посвящена освобождению страны и славе , мы все поем ее, чтобы отпраздновать радостное событие. Моя страна боролась за свою независимость, обретенную совсем недавно, и все еще находится в процессе становления. Нехорошо, что мое пребывание во Франции начинается вот так. Я уважаю всех.

Первым, кто поздравил меня после чемпионата мира, был Новак Джокович. Он из Сербии, страны, где у меня много друзей. Но меня атаковали. Все сразу же был искажено в негативом ключе. Это не имеет ничего общего с фашизмом. Я удивлен», – сказал бывший игрок «Зенита», несколько дней назад перешедший в « ».