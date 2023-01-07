Ловрен отверг обвинения в симпатиях к фашизму: «Это была патриотическая песня о моей стране»

Теги Лион лига 1 Франция Сборная Хорватии по футболу происшествия Деян Ловрен Футбол

Деян Ловрен отверг обвинения в том, что пел песню с фашистским подтекстом.

Защитника сборной Хорватии критикуют за то, что во время вечеринки после ЧМ-2022 футболисты национальной команды демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшей с Германией и Италией.

«Для меня это патриотическая песня о моей стране, которая означает, что я люблю ее. Песня, о которой мы говорим, это не «За Родину — готовы!», а «Чавоглаве», которая совсем не фашистская. Это посвящена освобождению страны и славе Хорватии, мы все поем ее, чтобы отпраздновать радостное событие. Моя страна боролась за свою независимость, обретенную совсем недавно, и все еще находится в процессе становления. Нехорошо, что мое пребывание во Франции начинается вот так. Я уважаю всех.

Первым, кто поздравил меня после чемпионата мира, был Новак Джокович. Он из Сербии, страны, где у меня много друзей. Но меня атаковали. Все сразу же был искажено в негативом ключе. Это не имеет ничего общего с фашизмом. Я удивлен», – сказал бывший игрок «Зенита», несколько дней назад перешедший в «Лион».

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25 комментариев

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WelcomeBackPURE
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Ответ ГЕНПЛАН
Бандера 3 года сидел в немецкой тюрьме. Он боролся за независимость своей крайны и от тех и от этих. В ноюрберском приговоре нет ни слова о том что бандеровцы - фашисты.
Знаем, на чем он сидел и кому дул в трубу 😅😀
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Rio de Janeiro
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Ответ AmanEsen
ты кто такой чтобы за всю Россию отвечать?
Потому что в России абсолютное большинство это порядочные люди а хорватский президент говорит порядочные слова которые к тому же являются правдой и уверен большинство наших граждан с его оценкой согласятся вне зависимости от взглядов, отношения к украинству и политике Владимира Владимировича
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Павел Мельников
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Ответ Benderey
Хорваты кстати, как и украинцы тоже черпали свою идентичность через нацизм! Тоже как и УПА они сотрудничали с Гитлером! Тоже как и украинцы считали себя проводниками европейской культуры! И как украинцы имели тотальную поддержку запада. Другое дело что в Хорватии на порядок меньше отбитых сельских ариев, которых десятилетиями взращивали на ненависти! И на порядок меньше фашистской интеллигентской прослойки, которая рекламирует только один дискурс рассового превосходства! В итоге хорваты смогли весь это национализм спрятать под ковёр и наладить отношения с Сербией! Украинцам это не грозит....в силу озвученных выше причин)
Вы на основе чего такие сравнения делаете? Кого в Хорватии меньше, а кого в Украине больше. И кого там на ненависти взращивали или нет (а войны 1940-ых и 1990-ых обязательно приносили ненависть в жизнь людей, при том затрагивали множество поколений).
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Lionel Van Damme
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Ответ Benderey
Хорваты кстати, как и украинцы тоже черпали свою идентичность через нацизм! Тоже как и УПА они сотрудничали с Гитлером! Тоже как и украинцы считали себя проводниками европейской культуры! И как украинцы имели тотальную поддержку запада. Другое дело что в Хорватии на порядок меньше отбитых сельских ариев, которых десятилетиями взращивали на ненависти! И на порядок меньше фашистской интеллигентской прослойки, которая рекламирует только один дискурс рассового превосходства! В итоге хорваты смогли весь это национализм спрятать под ковёр и наладить отношения с Сербией! Украинцам это не грозит....в силу озвученных выше причин)
Третий класс первая парта. Гугл, нацизм и национализм. Потом уже употребляем эти слова. А потом думаем что такое национализм, еще раз, и что такое говорить русский, титульная нация и тп
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Рав. Зильберман
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«Плотная всем нашим»- добавил Деян в конце интервью
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Александр Горлов
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Буданов и Младич хорошие, те, из Украины и Хорватии плохие.
Мильчаков денацифицирует, кувалдисты освобождают.
Сложно запомнить чтоль?
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AmanEsen
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Ответ FilinMD
По сути, подогнать под ответ можно что угодно. Люди, поющие «батько наш б**дера» тоже не видят ничего плохого в воспевании своих национальных героев)
ну вон в некоторых странах по всей стране памятнику Ленину стоят и ничего. Хотя Ленин столько жизней и народов угробил, что ни одному Бандере не снилось. Или вон Маннергейм национальный герой в Финляндии, хотя он был одни из главных лиц в блокаде Ленинграда. Или тот же Сталин прекрасно себе сотрудничал с немцами до 1941.

Так может все таки жизнь не так однозначна? Люди вполне себе могут почитать людей, которые в свое жизни сделали и немало плохих поступков. Фины ведь любят Маннергейма не из за сотрудничества с Гитлером.
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Spartakus1984
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И этот о какой то славе совей страны лечит.Ну в чем ваша слава я не могу понять?))так же у копателей черного моря,какая то слава о которой они постоянно кричат а объяснить в чем эта слава не могут.
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Мохнатый55
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Ответ FilinMD
По сути, подогнать под ответ можно что угодно. Люди, поющие «батько наш б**дера» тоже не видят ничего плохого в воспевании своих национальных героев)
Бандера был борцом против преступной сталинской власти, против разгула НКВД и прочих прелестей совка.
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СержМиранэн
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Ответ WelcomeBackPURE
Ну если из герои - фашисты и любители мальчиков ) а так ничего ….
Зеля же мальчик . вот и получается, что ты фашист и любишь Зе.
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Benderey
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Хорваты кстати, как и украинцы тоже черпали свою идентичность через нацизм! Тоже как и УПА они сотрудничали с Гитлером! Тоже как и украинцы считали себя проводниками европейской культуры! И как украинцы имели тотальную поддержку запада. Другое дело что в Хорватии на порядок меньше отбитых сельских ариев, которых десятилетиями взращивали на ненависти! И на порядок меньше фашистской интеллигентской прослойки, которая рекламирует только один дискурс рассового превосходства! В итоге хорваты смогли весь это национализм спрятать под ковёр и наладить отношения с Сербией! Украинцам это не грозит....в силу озвученных выше причин)
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СержМиранэн
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Ответ Okaka
как пу, целующий мальчика в живот?
по себе не суди о других. если для тебя этот жест имеет сексуальный подтекст, то все с тобой ясно.
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AmanEsen
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Ответ Rio de Janeiro
Кстати, у хорватов в этом вопросе очень порядочный действующий президент Знакомьтесь Зоран Миланович "Украина прославляет „героев” Второй мировой войны, которые были массовыми убийцами поляков и евреев. Этим людям ставят памятники на Западной Украине — Степан Бандера. Протесты на Майдане, которые имели все элементы госпереворота и свержения легитимно избранной власти при сердечной помощи ЕС, Совета Европы и Вашингтона. Национальные герои части Украины так же плохи, как Павелич (лидер Независимого государства Хорватия во Второй мировой войне, — прим. ред.). Бандера и его соратник Роман Шушкевич (Шухевич, — прим. ред.), или как его зовут, — на почтовых марках" "Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого были убиты 50 человек. История была такая — Украина идёт на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС её ждут молочные реки — кисельные берега. Украина до сих пор остаётся одной из самых коррумпированных стран и рад что есть такая страна, ибо Хорватия в таком случае оказывается не в худшем положении" Красавец мужик Просто красавец Уважение от всей уже 152 млн России
ты кто такой чтобы за всю Россию отвечать?
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ГЕНПЛАН
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Ответ WelcomeBackPURE
Ну если из герои - фашисты и любители мальчиков ) а так ничего ….
Бандера 3 года сидел в немецкой тюрьме. Он боролся за независимость своей крайны и от тех и от этих. В ноюрберском приговоре нет ни слова о том что бандеровцы - фашисты.
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Rio de Janeiro
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Кстати, у хорватов в этом вопросе очень порядочный действующий президент
Знакомьтесь Зоран Миланович

"Украина прославляет „героев” Второй мировой войны, которые были массовыми убийцами поляков и евреев. Этим людям ставят памятники на Западной Украине — Степан Бандера. Протесты на Майдане, которые имели все элементы госпереворота и свержения легитимно избранной власти при сердечной помощи ЕС, Совета Европы и Вашингтона.

Национальные герои части Украины так же плохи, как Павелич (лидер Независимого государства Хорватия во Второй мировой войне, — прим. ред.). Бандера и его соратник Роман Шушкевич (Шухевич, — прим. ред.), или как его зовут, — на почтовых марках"

"Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого были убиты 50 человек. История была такая — Украина идёт на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС её ждут молочные реки — кисельные берега. Украина до сих пор остаётся одной из самых коррумпированных стран и рад что есть такая страна, ибо Хорватия в таком случае оказывается не в худшем положении"

Красавец мужик
Просто красавец
Уважение от всей уже 152 млн России
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BearS
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Ответ FilinMD
По сути, подогнать под ответ можно что угодно. Люди, поющие «батько наш б**дера» тоже не видят ничего плохого в воспевании своих национальных героев)
Я тебя удивлю, но на руках национальных символов (любой из стран) крови столько, что спорить про это бессмысленно. Если ты думаешь, что Петр I был душкой и не устраивал то, что современники бы назвали этническими чистками по отношению к карелам, ингерманландцам и прочим коренным жителям, то ты глубоко заблуждаешься.
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Lionel Van Damme
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Ответ Okaka
как пу, целующий мальчика в живот?
это другое
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xQcoW
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Поиграл в Газпроме пару дней и появляется симпатия к фашизму. Совпадение?
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Парвус
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Московские бритог@ловые
Уходят старые
Приходят новые(с)
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Okaka
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Ответ WelcomeBackPURE
Ну если из герои - фашисты и любители мальчиков ) а так ничего ….
как пу, целующий мальчика в живот?
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WelcomeBackPURE
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Ответ FilinMD
По сути, подогнать под ответ можно что угодно. Люди, поющие «батько наш б**дера» тоже не видят ничего плохого в воспевании своих национальных героев)
Ну если из герои - фашисты и любители мальчиков ) а так ничего ….
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доктор Ливси
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Не зига, а древнеримское приветствие и дань уважения Паоло Ди Канио
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Serg Irk
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То есть, подтвердил
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FilinMD
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По сути, подогнать под ответ можно что угодно. Люди, поющие «батько наш б**дера» тоже не видят ничего плохого в воспевании своих национальных героев)
+55
-13
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MachineGunKelly
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Тоже знаю много патриотических песен от некоторых лысых ребят из 90х и нулевых
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