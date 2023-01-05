Тренер «Лиона» Блан о Ловрене и приветствии усташей: «Я сужу о нем как о спортсмене, а не как о человеке. Это хороший трансфер»

Теги Лион лига 1 Франция Сборная Хорватии по футболу Лоран Блан Деян Ловрен ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан высказался о недавнем инциденте с Деяном Ловреном.

Защитника сборной Хорватии критикуют за то, что во время вечеринки после ЧМ-2022 футболисты национальной команды демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшей с Германией и Италией.

«Это может показаться грубым, но спрашивайте у него. Я не могу отвечать за Деяна. Вам это может показаться незначительным, но я вижу, что он может дать клубу как футболист. Я думаю, это хорошее приобретение.

Вы можете судить о нем как о человеке. А я сужу о нем как о спортсмене. Я увидел человека, который очень уважительно относится к своей семье, к своим детям и жене. Вы должны спросить его, когда встретите. Сейчас так много вещей, которые шокируют, и это можно понять. Но мы все-таки находимся на спортивной пресс-конференции.

Честно говоря, мы всего лишь футболисты. Мы здесь не для того, чтобы говорить о гораздо более серьезных вещах. Вот мой ответ. Деян – это то, что мы искали. Игрок с опытом, потому что нам не хватало этого в защите. Он имеет опыт на самом высоком уровне.

Если вы хотите обучать, выступать и быть лидером, вы должны владеть языком. Деян отвечает всем этим требованиям», – заявил Блан.

Орлов о Ловрене и приветствии усташей: «Хорваты цепляются к Деяну из-за его хорошего отношения к России. Просто ищут повод»

17 комментариев

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Spartakus1984
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Правильно-футбол в неполитики!!Или не?????
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Russian Horse
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Ответ инок
Все верно сказал Блан. Смотрят на игрока, а потом на человека.
Т.е. Бенджамина Менди, после всех его "передряг" ждёт всё та же, славная карьера? Бгг
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Семён Жуйло
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Кто смотрел видео. тот видел. что никакого нацизма там и близко нет. Хорватам уже не в первый раз запрещают поднимать руку вверх, а хохлятский стадион, орущий нацистский лозунг никто не заметил, и не собирается.
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kostyan89
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Ответ Руслан Чесебиев
Побоялся критиковать фашистские движения, так как сейчас в Европе тренд поддерживать фашизм и за критику могут забанить Блана. Да уж, дожили
Скорее другое. В Европе сейчас непонятно кого можно критиковать, а кого нет. Раскритикуешь за условный жест фашиста, завтра выяснится, что это жест какой нибудь «свободной хорватии» и критикуя его, ты критикуешь хорватский народ.
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Gari Voter come back...
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Блан топ тренер,наконец нашел работу в европе,у него точно получится собрать хорошую банду
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Ответ Руслан Чесебиев
Побоялся критиковать фашистские движения, так как сейчас в Европе тренд поддерживать фашизм и за критику могут забанить Блана. Да уж, дожили
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Inside 88 LW
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Следующий трансфер Ловрена в Блайбург.
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Ответ Арсений Элин
Как по мне правильный подход как для тренера и руководителя оценивать как работника а не как личность! Ему дали бойца его задача максимум из него получить на пользу команды!
Врешь гад нагло врешь
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Руслан Чесебиев
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Побоялся критиковать фашистские движения, так как сейчас в Европе тренд поддерживать фашизм и за критику могут забанить Блана. Да уж, дожили
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Арсений Элин
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Как по мне правильный подход как для тренера и руководителя оценивать как работника а не как личность! Ему дали бойца его задача максимум из него получить на пользу команды!
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инок
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Все верно сказал Блан. Смотрят на игрока, а потом
на человека.
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AndrewNikitin
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Понятное дело,это только в России смотрят и лезут в чужой огород со своими правилами
Хотя у нас самих на каждом топовом матче(до введения Фан Айди) несколько фашистких зарядов звучит и никто особо не скрывает
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Ответ 9fv9fhzhzd
Главное не кричал «Россия» и ладно
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Партизанен
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Ловрен нарпоминает иногда Блана, такой же тихоход
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9fv9fhzhzd
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Главное не кричал «Россия» и ладно
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Ну да ну да для вас тока Россия изгой
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icer23
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Ну а что еще от француза слышать, им всю дорого было наплевать, что в опу долбиться, что ключи от Парижа фашистам отдавать
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