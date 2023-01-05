Тренер «Лиона» Блан о Ловрене и приветствии усташей: «Я сужу о нем как о спортсмене, а не как о человеке. Это хороший трансфер»

Главный тренер « » высказался о недавнем инциденте с .

Защитника сборной Хорватии критикуют за то, что во время вечеринки после футболисты национальной команды демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшей с Германией и Италией.

«Это может показаться грубым, но спрашивайте у него. Я не могу отвечать за Деяна. Вам это может показаться незначительным, но я вижу, что он может дать клубу как футболист. Я думаю, это хорошее приобретение.

Вы можете судить о нем как о человеке. А я сужу о нем как о спортсмене. Я увидел человека, который очень уважительно относится к своей семье, к своим детям и жене. Вы должны спросить его, когда встретите. Сейчас так много вещей, которые шокируют, и это можно понять. Но мы все-таки находимся на спортивной пресс-конференции.

Честно говоря, мы всего лишь футболисты. Мы здесь не для того, чтобы говорить о гораздо более серьезных вещах. Вот мой ответ. Деян – это то, что мы искали. Игрок с опытом, потому что нам не хватало этого в защите. Он имеет опыт на самом высоком уровне.

Если вы хотите обучать, выступать и быть лидером, вы должны владеть языком. Деян отвечает всем этим требованиям», – заявил Блан.

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