Орлов о переходе Ловрена в «Лион»: «Освободилась зарплата – на эти деньги можно купить двух хороших игроков»

прокомментировал переход из « » в « ».

«Уход Ловрена не имеет никакого отношения к последнему видео. Думаю, когда переподписали, стало ясно, что «Зенит» укрепляет центральную линию. Это хорошая комбинация.

Во-первых, Ловрен доволен, что возвратился в команду, в которой начинал. У него, видимо, хороший контракт и «Зенит» за этот трансфер получит порядка двух миллионов. Во-вторых, и самое главное – освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно приобрести двух очень хороших футболистов. Как минимум. Думаю, «Зенит» этим сейчас и занимается», – сказал комментатор.

Деян Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион», подписав контракт до лета 2025 года. Сообщалось, что питерский клуб получит за трансфер 2 миллиона евро.