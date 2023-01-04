Орлов о переходе Ловрена в «Лион»: «Освободилась зарплата – на эти деньги можно купить двух хороших игроков»

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная Хорватии по футболу Геннадий Орлов Деян Ловрен Нуралы Алип деньги Футбол

Геннадий Орлов прокомментировал переход Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Уход Ловрена не имеет никакого отношения к последнему видео. Думаю, когда Алипа переподписали, стало ясно, что «Зенит» укрепляет центральную линию. Это хорошая комбинация.

Во-первых, Ловрен доволен, что возвратился в команду, в которой начинал. У него, видимо, хороший контракт и «Зенит» за этот трансфер получит порядка двух миллионов. Во-вторых, и самое главное – освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно приобрести двух очень хороших футболистов. Как минимум. Думаю, «Зенит» этим сейчас и занимается», – сказал комментатор.

Деян Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион», подписав контракт до лета 2025 года. Сообщалось, что питерский клуб получит за трансфер 2 миллиона евро.

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10 комментариев

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Kit244098
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Геня, а кто поедет то?
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Конь Педаль
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Ответ Pertinax Gandi
Ну тогда и Малкольма с Клаудиньо можно отпустить, это сколько ж на зарплате можно сэкономить. И купить пару-тройку полузащитников из чемпионата Казахстана.
Как Газпром тогда чемпионом станет? Только бабло 🤣🤣🤣🤣🤣 честно ОНО не умеет, увы
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Конь Педаль
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Срочно Газпрому слить бабло, надо"Зюзю"укреплять, админресурса может не хватить, лямов 30-40 хватит?
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Антон Путятин
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Ответ Гоша Самарский
Всё верно , можно купить двух хороших , четырёх средних , восемь плохих , или толпу бездарностей - ничего личного , , чистая математика... а дед то походу в ней ещё шарит
Ловрен ходил пешком все время в Зените и играл только пару месяцев перед ЧМ. Остальное время привозил пенальти и лечился от непонятных травм.
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Pertinax Gandi
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Ну тогда и Малкольма с Клаудиньо можно отпустить, это сколько ж на зарплате можно сэкономить. И купить пару-тройку полузащитников из чемпионата Казахстана.
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-4
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Spaten
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Красавчик, на ходу переобулся
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Wunterham
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Как настоящий питерец, Гена имеет не одну пару обови😁😁😁
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Дмитрий9779
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Двух хороших не купишь на эти деньги.
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Руслан Алиеров
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Зенит ничего не теряет Зачем такой футболист если не выступить всё равно Лиги Чемпионове
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Гоша Самарский
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Всё верно , можно купить двух хороших , четырёх средних , восемь плохих , или толпу бездарностей - ничего личного , , чистая математика... а дед то походу в ней ещё шарит
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