Ловрен поблагодарил «Зенит»: «Насладился, проведя 2,5 года в самом красивом городе мира. Нравилось быть вашим капитаном»
Деян Ловрен поблагодарил «Зенит» после перехода в «Лион».
«Спасибо за все, «Зенит»!
Я насладился, проведя два с половиной года в самом красивом городе мира. Множество прекрасных воспоминаний навсегда останутся в моем сердце. С гордостью могу заявить, что мне нравилось быть вашим капитаном.
Мы с семьей хотим поблагодарить всех, кого повстречали здесь, всех, с кем подружились – мы никогда вас не забудем.
Большое спасибо сотрудникам клуба, я буду по вам скучать. Партнеры по команде, тренерский штаб, знайте: для меня было честью играть и работать с вами. Мы навсегда останемся друзьями. Желаю вам удачи в оставшейся части сезона. Знаю, что у вас получится», – написал Ловрен.
Сегодня стало официально известно, что Ловрен продолжит карьеру в «Лионе». Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.
За «Зенит» игрок провел 63 матча, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Он стал двукратным чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.
Один уже на низком старте. За Ним и его полюбовничек с серьгой в ухе побежит.
Вот они настоящие сектанты Купчино😂