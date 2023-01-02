Ловрен поблагодарил «Зенит»: «Насладился, проведя 2,5 года в самом красивом городе мира. Нравилось быть вашим капитаном»

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция болельщики Деян Ловрен соцсети Футбол

Деян Ловрен поблагодарил «Зенит» после перехода в «Лион».

«Спасибо за все, «Зенит»!

Я насладился, проведя два с половиной года в самом красивом городе мира. Множество прекрасных воспоминаний навсегда останутся в моем сердце. С гордостью могу заявить, что мне нравилось быть вашим капитаном.

Мы с семьей хотим поблагодарить всех, кого повстречали здесь, всех, с кем подружились – мы никогда вас не забудем.

Большое спасибо сотрудникам клуба, я буду по вам скучать. Партнеры по команде, тренерский штаб, знайте: для меня было честью играть и работать с вами. Мы навсегда останемся друзьями. Желаю вам удачи в оставшейся части сезона. Знаю, что у вас получится», – написал Ловрен.

Сегодня стало официально известно, что Ловрен продолжит карьеру в «Лионе». Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.

За «Зенит» игрок провел 63 матча, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Он стал двукратным чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.

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66 комментариев

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Ivan Petrov
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Ответ Александр Жердин
А ты откуда знаешь! Паровозом сам был? Хотя я не удивлён.
Да-да и кочегар Сашка там тоже есть
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Shamarin
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В итоге его этап в Зените, это что-то среднее между Маркизио и Гараем. Не запоминающийся игрок короче (в отличие от Ракитского). Удачи в Лионе!
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Мешок
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Ivan Petrov
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Ответ Катя СПб
Промес в Зените не играет и играть никогда не будет. Ему место в середняке, а не в самом популярном клубе страны
Катюнь зря ты таблетки на алкоголь принимаешь. У тебя вон уже местечковый зенит вдруг самый популярный клуб в стране. Только вот давно ли у нас Купчино страной стало?
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Ivan Petrov
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Ответ Александр Жердин
Да ты не расстраивайся. Вам и без этого "пятерочку" закатят. У вас кто сейчас спонсор, не "семерочка"?
Кто закатит то дедуль? Ерохин с Суторминым?
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Александр Жердин
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Ответ Ivan Petrov
Да поговаривают у Медведева на них компромат. Есть видео где бразилы в паровозик играют. И это не капельки не ломбада
А ты откуда знаешь! Паровозом сам был? Хотя я не удивлён.
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Vaksinator
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удачи, деян
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Катя СПб
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Ответ Ivan Petrov
Сбежала это ты из Кащенко,а Промес играет по контракту в самом популярном и титулованном клубе страны
Промес в Зените не играет и играть никогда не будет. Ему место в середняке, а не в самом популярном клубе страны
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Ivan Petrov
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Ответ Юрий Кечко
Так то Зенит хозяин Лиона 4 матча , 3 победы , 1 ничья )))
Ты всё перепутала Юль. Я твой хозяин😂
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Ivan Petrov
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Ответ Иван Никулин
ловрен молодец)пусть с него пример бразильцы берут.а то готовы карьеру угробить в нашем болоте
Да поговаривают у Медведева на них компромат. Есть видео где бразилы в паровозик играют. И это не капельки не ломбада
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Ivan Petrov
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Ответ Катя СПб
Ловрена ушедшего. Сбежавший - это Промес. От правосудия сбежавший.
Сбежала это ты из Кащенко,а Промес играет по контракту в самом популярном и титулованном клубе страны
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Ivan Petrov
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Ответ Игорь Васильев
Ну то, что Питер один из красивейших городов мира - бесспорно
Ну если нигде больше не бывал
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Ivan Petrov
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Ответ Omega-3
Как мы к людям относимся, так и они к нам. Ловрену - дальнейших спортивных успехов.
А питерские только приветствие усташей выучили😂
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Александр Жердин
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Ответ Ivan Petrov
Скорее ваши фавелы разбегутся. Один уже на низком старте. За Ним и его полюбовничек с серьгой в ухе побежит.
Да ты не расстраивайся. Вам и без этого "пятерочку" закатят. У вас кто сейчас спонсор, не "семерочка"?
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Ivan Petrov
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Ответ Omega-3
Смотрю, крючкохвостые прямо-таки испереживались из-за трансфера Ловрена и красот Петербурга...
Каких красот? Поподробнее. От куч мусора? От не вывезенного снега? От обвалившихся фасадов или от метровых сосулек?
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Ivan Petrov
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Ответ Дмитрий9779
Спасибо за добрые слова и удачи в дальнейшей карьере!
Спрячь ствол😂
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Александр Жердин
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Ответ Ковид 07.10.52
Неужели вы и там уже судите? Совсем риобургцы голову потеряли от " маниакального величия"....
Подонок должен сидеть в тюрьме. Или вы другого мнения?
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Ivan Petrov
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Ответ Давид Agabekyan
Так Алберто тоже нормально ушёл. Не приостановил контракт и сбежал, а дал клубу провести переговоры с Коринтианс и получить двух игроков взамен
Обменяли на двух инвалидов и гордятся 😂
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Ivan Petrov
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Ответ Александр Жердин
Да ты не расстраивайся, в марте суд и поедет ваш уголовник отбывать свой срок. А как иначе? Человека сделал другого инвалидом.
Скорее ваши фавелы разбегутся.
Один уже на низком старте. За Ним и его полюбовничек с серьгой в ухе побежит.
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Ivan Petrov
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Ответ Александр Жердин
Да по любому, лучше и красивее большой деревни? У вас что осталось кроме муляжей построенных турками?
Ахахаха 😂
Вот они настоящие сектанты Купчино😂
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Caerly
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Ответ Давид Agabekyan
Так Алберто тоже нормально ушёл. Не приостановил контракт и сбежал, а дал клубу провести переговоры с Коринтианс и получить двух игроков взамен
Как и Себа, которого, конечно, стебали по поводу "мерда позисьон", но всё равно воспринимали как своего
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Ковид 07.10.52
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Ответ Александр Жердин
Да ты не расстраивайся, в марте суд и поедет ваш уголовник отбывать свой срок. А как иначе? Человека сделал другого инвалидом.
Неужели вы и там уже судите? Совсем риобургцы голову потеряли от " маниакального величия"....
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Юрий Антонович
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Ловрен в Катаре достойно провел турнир.
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Александр Жердин
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Ответ Рома Михалев
Ловрен, у тебя здесь ребёнок!!! Вернись, или плати алименты!!
У тебя что-ли ребёнок? Да тебе Нобелевская премия полагается, как первому родившиму мужику!
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Давид Agabekyan
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Ответ Mega• Battman
А Альберто с добротой ушел?? Или дриусси??
Так Алберто тоже нормально ушёл. Не приостановил контракт и сбежал, а дал клубу провести переговоры с Коринтианс и получить двух игроков взамен
+5
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