Александр Григорян: «Виалли в футболе – как Бетховен в музыке»

сравнил с композитором Людвигом ван Бетховеном.

Виалли умер в пятницу в возрасте 58 лет. В 2018-м ему диагностировали рак поджелудочной железы.

«Виалли в футболе – как Бетховен в музыке. Высочайшее мастерство, совмещенное с невероятной энергетикой. Для него футбол – жизнь, а жизнь – игра.

Поэтому он блестяще справился с игрой. За моей спиной картина, на которой изображен мост в рай. Поверьте мне, в раю они уже встретились с Пеле», – сказал бывший тренер клубов .