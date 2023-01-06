Александр Григорян: «Виалли в футболе – как Бетховен в музыке»

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Александр Григорян сравнил Джанлуку Виалли с композитором Людвигом ван Бетховеном.

Виалли умер в пятницу в возрасте 58 лет. В 2018-м ему диагностировали рак поджелудочной железы. 

«Виалли в футболе – как Бетховен в музыке. Высочайшее мастерство, совмещенное с невероятной энергетикой. Для него футбол – жизнь, а жизнь – игра.

Поэтому он блестяще справился с игрой. За моей спиной картина, на которой изображен мост в рай. Поверьте мне, в раю они уже встретились с Пеле», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

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4 комментария

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Мосгорсуд
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58 это ещё очень мало, жаль что уходят такие футболисты, одни из лучших в мире. Играл он на заглядение....земля пухом((
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hollower
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А Григорян, как Хачатурян
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-3
-3
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Кокич
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Моцарт — это вдох, а Бетховен — выдох.
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+2
0
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Игорь Новиков
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Красиво сказал.
+5
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