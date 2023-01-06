«Легенда футбола, покойся с миром». «Челси», «Юве», «Интер», «МЮ», «Милан», «Ливерпуль» – о смерти Виалли

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Клубы выразили соболезнования в связи со смертью Джанлуки Виалли.

Экс-футболист «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси» скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

«Ты останешься незабываемым примером нашей сущности, Лука 🙏🏻🔘🔴», – написал первый клуб Виалли, «Кремонезе».

«Прощай, Лука 💔», – говорится в сообщении «Сампдории».

«Чемпион на поле и за его пределами. Ты был достойным соперником и примером мужества. Наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям», – попрощался с Виалли «Интер».

«Прощай, Джанлука», – написал «Ювентус».

«Мы опечалены смертью Джанлуки Виалли, прекрасного спортсмена на поле и вне его. Наши сердечные соболезнования семье и тех, кого он любил», – говорится в твите «Милана».

«Футбольная Италия скорбит по Джанлуке Виалли», – сказано в заявлении Итальянской федерации футбола.

«Прощай, Джанлука, мы тебя никогда не забудем 💙», – написал твиттер сборной Италии.

Теплые слова о Виалли написали и английские клубы.

«Тебя будет не хватать столь многим людям. Легенда для нас и всего футбола. Покойся с миром, Джанлука 💙», – сказано в заявлении «Челси».

«Ливерпуль» написал: «Такая печальная новость. мы мысленно с друзьями Джанлуки, его семьей и всеми, кто был с ним близок».

«Чудесный игрок, тренер и человек, играть против которого было привилегией. Покойся с миром, Джанлука Виалли», – гласит сообщение «Манчестер Юнайтед».

Виалли – ментальный лидер Италии. Он дважды победил рак благодаря семье, медитациям и вдохновляющим историям

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13 комментариев

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А.Э.РАСИМ
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Долго думал, каким Виалли остался у меня в памяти, какой момент ярче всего показывает, кем был Виалли?
Я помню, на чемпионате мира 1986 Виалли не дали себя показать, и я помню его грустное лицо на фон еще более грустной игры Италии.
Но не этот момент, естественно.Я просто вспомнил.

Матч с Нантом во Франции.

Спокойная игра, Ювентусу нужно показать и докащаит свои амбиции.
И вдруг Виалли получил мяч на линии штрафной, на неудобной высоте.
И он на своих яйцах, извините, занос мяч в штрафную, прошел через частогол ног и нашел момент для удара, гол.

Онизабмл таким неумолимым движением, только на повторе удалось нормально рассмотреть.

Тогда команда бросилась поздравлять своего вожака.....
Не описать сколько уважения было в их отношении к Виалли.

Я считаю Дель Пьеро лучшим итальянским футболистом , но папой того Ювентуса был великий капитан Джанлукка Виалли.

Сегодня умерла звезда, большая звезда, настоящий итальянский футболист.
Он помог подняться с колен Ювентусу! Спасибо за все великий Джанлукка Виалли!
Ты не сумел победить болезнь, это горе.
Но ты остался нашим Виалли.
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инок
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Очень жаль, Виалли выделялся на поле, был любим болелами многих клубов, поскольку отдавался игре и не халтурил. Состоялся как тренер. Покойся с миром...
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А.В. Бубнов
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Какой молодой...
Покойся с миром.
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Сергей Кузнецов
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До слез! Как же так....Виалли и Раванелли - два красавца в атаке Юве!
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Антонио Мартынов
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Ответ Голубая Эскадра
За один месяц футбол потерял Синишу, Пеле и Виалли. Проклятый рак
Еще умер Фабиан О’Нил. Он конечно не был столь известен, но бвл очень крут...
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AC.Milan.Fan
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Виалли по моему все любили, где бы он не играл, что в Ювентусе, что в Челси ...
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AC.Milan.Fan
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Ювентус как то очень сухо попрощался со своей легендой ...
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bostonKG
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RIP🙏
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Игорь Новиков
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Ответ Голубая Эскадра
За один месяц футбол потерял Синишу, Пеле и Виалли. Проклятый рак
Ну, Пеле все же в почтенном возрасте. Нормально пожил. А этим бы еще жить и жить.
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Антуан Гризманн
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Много значимых потер в футбольном мире этой зимой
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Nuraly Amirov
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Покойся с миром. Слишком рано ушёл, мужику в 58 ещё бы жить и жить
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Голубая Эскадра
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За один месяц футбол потерял Синишу, Пеле и Виалли. Проклятый рак
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MosesPray
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Дуэт с Раванелли был прекрасен
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