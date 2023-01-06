«Легенда футбола, покойся с миром». «Челси», «Юве», «Интер», «МЮ», «Милан», «Ливерпуль» – о смерти Виалли
Клубы выразили соболезнования в связи со смертью Джанлуки Виалли.
Экс-футболист «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси» скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.
«Ты останешься незабываемым примером нашей сущности, Лука 🙏🏻🔘🔴», – написал первый клуб Виалли, «Кремонезе».
«Прощай, Лука 💔», – говорится в сообщении «Сампдории».
«Чемпион на поле и за его пределами. Ты был достойным соперником и примером мужества. Наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям», – попрощался с Виалли «Интер».
«Прощай, Джанлука», – написал «Ювентус».
«Мы опечалены смертью Джанлуки Виалли, прекрасного спортсмена на поле и вне его. Наши сердечные соболезнования семье и тех, кого он любил», – говорится в твите «Милана».
«Футбольная Италия скорбит по Джанлуке Виалли», – сказано в заявлении Итальянской федерации футбола.
«Прощай, Джанлука, мы тебя никогда не забудем 💙», – написал твиттер сборной Италии.
Теплые слова о Виалли написали и английские клубы.
«Тебя будет не хватать столь многим людям. Легенда для нас и всего футбола. Покойся с миром, Джанлука 💙», – сказано в заявлении «Челси».
«Ливерпуль» написал: «Такая печальная новость. мы мысленно с друзьями Джанлуки, его семьей и всеми, кто был с ним близок».
«Чудесный игрок, тренер и человек, играть против которого было привилегией. Покойся с миром, Джанлука Виалли», – гласит сообщение «Манчестер Юнайтед».
Виалли – ментальный лидер Италии. Он дважды победил рак благодаря семье, медитациям и вдохновляющим историям
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Я помню, на чемпионате мира 1986 Виалли не дали себя показать, и я помню его грустное лицо на фон еще более грустной игры Италии.
Но не этот момент, естественно.Я просто вспомнил.
Матч с Нантом во Франции.
Спокойная игра, Ювентусу нужно показать и докащаит свои амбиции.
И вдруг Виалли получил мяч на линии штрафной, на неудобной высоте.
И он на своих яйцах, извините, занос мяч в штрафную, прошел через частогол ног и нашел момент для удара, гол.
Онизабмл таким неумолимым движением, только на повторе удалось нормально рассмотреть.
Тогда команда бросилась поздравлять своего вожака.....
Не описать сколько уважения было в их отношении к Виалли.
Я считаю Дель Пьеро лучшим итальянским футболистом , но папой того Ювентуса был великий капитан Джанлукка Виалли.
Сегодня умерла звезда, большая звезда, настоящий итальянский футболист.
Он помог подняться с колен Ювентусу! Спасибо за все великий Джанлукка Виалли!
Ты не сумел победить болезнь, это горе.
Но ты остался нашим Виалли.
Покойся с миром.