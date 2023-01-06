«Легенда футбола, покойся с миром». «Челси», «Юве», «Интер», «МЮ», «Милан», «Ливерпуль» – о смерти Виалли

Клубы выразили соболезнования в связи со смертью Джанлуки Виалли.

Экс-футболист «Сампдории», « » и «Челси» скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

«Ты останешься незабываемым примером нашей сущности, Лука 🙏🏻🔘🔴», – написал первый клуб Виалли, « ».

«Прощай, Лука 💔», – говорится в сообщении «Сампдории».

«Чемпион на поле и за его пределами. Ты был достойным соперником и примером мужества. Наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям», – попрощался с Виалли «Интер».

«Прощай, Джанлука», – написал «Ювентус».

«Мы опечалены смертью Джанлуки Виалли, прекрасного спортсмена на поле и вне его. Наши сердечные соболезнования семье и тех, кого он любил», – говорится в твите « ».

«Футбольная Италия скорбит по Джанлуке Виалли», – сказано в заявлении Итальянской федерации футбола.

«Прощай, Джанлука, мы тебя никогда не забудем 💙», – написал твиттер сборной Италии.

Теплые слова о Виалли написали и английские клубы.

«Тебя будет не хватать столь многим людям. Легенда для нас и всего футбола. Покойся с миром, Джанлука 💙», – сказано в заявлении « ».

« » написал: «Такая печальная новость. мы мысленно с друзьями Джанлуки, его семьей и всеми, кто был с ним близок».

«Чудесный игрок, тренер и человек, играть против которого было привилегией. Покойся с миром, », – гласит сообщение « ».

Виалли – ментальный лидер Италии. Он дважды победил рак благодаря семье, медитациям и вдохновляющим историям

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