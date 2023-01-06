Сунесс о Виалли: «У Джанлуки была прекрасная душа, он был по-настоящему хорошим человеком. Это был его бой, он не хотел обременять других»

Грэм Сунесс поделился воспоминаниями о Джанлуке Виалли.

Экс-футболист «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси» скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

Суннес и Виалли играли вместе в «Сампдории» с 1984 по 1986 год.

«Я не могу передать, насколько хорошим парнем он был. Забудьте на минуту о футболе, у него была прекрасная душа, он был по-настоящему хорошим человеком.

Я приехал в Италию, когда мне был 31 год, а ему было 20. Находиться рядом с ним было прекрасно. Он был таким веселым парнем, полным озорства.

Джанлука был таким теплым человеком и потрясающим игроком. Если вы однажды побывали в его компании 10-15 минут, я думаю, вы запомните его на всю оставшуюся жизнь. Он был просто особенным человеком.

Я не врач, но когда я смотрел на него, мне казалось, что я вижу человека, который все еще борется. Это было так типично для него – держать все в секрете и при себе.

Он принял это так, как я и ожидал от него. Это был его бой, он хотел разобраться с этим сам. Он не хотел обременять этим других людей», – сказал экс-тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь

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