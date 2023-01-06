Конте из-за смерти Виалли пропустил пресс-конференцию «Тоттенхэма». Они вместе играли за «Юве»

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Антонио Конте пропустил пресс-конференцию из-за смерти Джанлуки Виалли.

Экс-футболист «Сампдории», «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

Конте и Виалли вместе играли за «Юве» с 1992 по по 1996 год.

Главный тренер «Тоттенхэма» решил не общаться с прессой накануне матча 3-го раунда Кубка Англии с «Портсмутом». Вместо Конте на вопросы отвечал его помощник Кристиан Стеллини.

«Антонио очень опечален. Мы вместе с семьей Виалли и всеми, кто его любил.

Джанлука – значимый человек. Он был прекрасным футболистом, но что еще важнее – замечательным человеком. Он многому нас научил, не только когда играл, но и когда говорил.

Все о нем говорят только хорошее. Он был прекрасным лидером для Италии», – сказал Стеллини.

Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь

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1 комментарий

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Помню Виалли как тренера Челси в сезоне 1999/2000. Игру не застал его. Но Челси его в тот год показал классно шоу в матчах с Барселоной Ван Гала.
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