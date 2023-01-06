«Наш футбол и так в говне сейчас, а Канчельскис наносит черную метку клубам». Кавазашвили о словах про попытку «Кубани» купить матч

призвал назвать имена тех, кто предлагал ему сдать матч.

Ранее бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил: «Люди из « » 500 тысяч долларов привезли, когда я в «Носте» работал. В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги».

«Когда я был в комитете по этике, было много вопросов, касающихся различных нарушений, – выступления тренеров, генеральных директоров, президентов, посторонних людей при клубах, нападавших на судей или матерившихся на своих коллег. Мы принимали очень жесткие решения в отношении этих людей. Вы это знаете.

А слова Канчельскиса немного настораживают. Он великолепный футболист, никто не скроет этого, он замечательный спортсмен, игравший долгие годы в чемпионате Англии. Но мне неприятно, когда после прошествии долгих лет он своим выступлением наносит черную метку нашим клубам.

Если то, о чем Андрей говорит, было на самом деле, почему он сразу не обратился в ? Там постоянно действует экспертный совет при президенте РФС по выявлению договорных матчей, который я возглавлял одно время.

Я человек, который всегда выступает за правду. РФС может обращать внимание на слова Канчельскиса или нет – это на их усмотрение. Но если сегодня он с официальным письмом обратится в РФС, тогда он должен назвать все фамилии и предоставить доказательную базу.

С тех прошло почти 14 лет. Есть такая притча: или падишах умер, или ишак сдох. Может, уже нет в живых тех людей, о ком говорит Канчельскис.

Сейчас, честно говоря, наш футбол и так в говне находится, а поднимать грязное белье, говорить, что было в «том веке», уважаемому футболисту не стоило. Такие высказывания только углубляют ситуацию.

Вот в Америке [кинопродюсера Харви] Вайнштейна на словах обвинили, а потом преследовали за то, что он перетрахал всех актрис Голливуда. Или [бывшего президента США Дональда] обвинили в том, что шлепнул по заднице кого‑то. То есть говорить можно что угодно, но нужно и доказать правдивость своих слов», – сказал экс-вратарь «Спартака», сборной СССР и бывший член комитета по этике.