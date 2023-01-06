«Наш футбол и так в говне сейчас, а Канчельскис наносит черную метку клубам». Кавазашвили о словах про попытку «Кубани» купить матч
Анзор Кавазашвили призвал Андрея Канчельскиса назвать имена тех, кто предлагал ему сдать матч.
Ранее бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил: «Люди из «Кубани» 500 тысяч долларов привезли, когда я в «Носте» работал. В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги».
«Когда я был в комитете по этике, было много вопросов, касающихся различных нарушений, – выступления тренеров, генеральных директоров, президентов, посторонних людей при клубах, нападавших на судей или матерившихся на своих коллег. Мы принимали очень жесткие решения в отношении этих людей. Вы это знаете.
А слова Канчельскиса немного настораживают. Он великолепный футболист, никто не скроет этого, он замечательный спортсмен, игравший долгие годы в чемпионате Англии. Но мне неприятно, когда после прошествии долгих лет он своим выступлением наносит черную метку нашим клубам.
Если то, о чем Андрей говорит, было на самом деле, почему он сразу не обратился в РФС? Там постоянно действует экспертный совет при президенте РФС по выявлению договорных матчей, который я возглавлял одно время.
Я человек, который всегда выступает за правду. РФС может обращать внимание на слова Канчельскиса или нет – это на их усмотрение. Но если сегодня он с официальным письмом обратится в РФС, тогда он должен назвать все фамилии и предоставить доказательную базу.
С тех прошло почти 14 лет. Есть такая притча: или падишах умер, или ишак сдох. Может, уже нет в живых тех людей, о ком говорит Канчельскис.
Сейчас, честно говоря, наш футбол и так в говне находится, а поднимать грязное белье, говорить, что было в «том веке», уважаемому футболисту не стоило. Такие высказывания только углубляют ситуацию.
Вот в Америке [кинопродюсера Харви] Вайнштейна на словах обвинили, а потом преследовали за то, что он перетрахал всех актрис Голливуда. Или [бывшего президента США Дональда] Трампа обвинили в том, что шлепнул по заднице кого‑то. То есть говорить можно что угодно, но нужно и доказать правдивость своих слов», – сказал экс-вратарь «Спартака», сборной СССР и бывший член комитета по этике.
Скоро весь мир в труху , а они о футболе переживают.
но вопрос в том, что после него вряд ли придет Навальный. Скорей придут дяди пожестче и поконкретней.
«..был в комитете по этике...
Так кто довёл наш футбол до такого состояния? Вы можете ответить на этот вопрос, бывший член комитета по этике?
Около 10 лет генсеком рфс а ныне работник РПЛ был Алаев.
Вы хоть раз вызывали Алаева на комитет для отчета о работе? Почему не вызывали и не ставили вопрос о его увольнении если считаете что наш футбол в «говне»?
Я тебе не друг и не враг, а так.
Мою кровь сосёт придорожный мак,
Моя чёрная метка, метка.
Другое дело что и высказывания Канчельскиса это еще та муть