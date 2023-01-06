«Наш футбол и так в говне сейчас, а Канчельскис наносит черную метку клубам». Кавазашвили о словах про попытку «Кубани» купить матч

Теги Кубань (до 2020) премьер-лига Россия РФС Первая лига Носта Андрей Канчельскис Анзор Кавазашвили Комитет по этике договорные матчи Матч ТВ Кубань брань Дональд Трамп Футбол

Анзор Кавазашвили призвал Андрея Канчельскиса назвать имена тех, кто предлагал ему сдать матч.

Ранее бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил: «Люди из «Кубани» 500 тысяч долларов привезли, когда я в «Носте» работал. В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги».

«Когда я был в комитете по этике, было много вопросов, касающихся различных нарушений, – выступления тренеров, генеральных директоров, президентов, посторонних людей при клубах, нападавших на судей или матерившихся на своих коллег. Мы принимали очень жесткие решения в отношении этих людей. Вы это знаете.

А слова Канчельскиса немного настораживают. Он великолепный футболист, никто не скроет этого, он замечательный спортсмен, игравший долгие годы в чемпионате Англии. Но мне неприятно, когда после прошествии долгих лет он своим выступлением наносит черную метку нашим клубам.

Если то, о чем Андрей говорит, было на самом деле, почему он сразу не обратился в РФС? Там постоянно действует экспертный совет при президенте РФС по выявлению договорных матчей, который я возглавлял одно время.

Я человек, который всегда выступает за правду. РФС может обращать внимание на слова Канчельскиса или нет – это на их усмотрение. Но если сегодня он с официальным письмом обратится в РФС, тогда он должен назвать все фамилии и предоставить доказательную базу.

С тех прошло почти 14 лет. Есть такая притча: или падишах умер, или ишак сдох. Может, уже нет в живых тех людей, о ком говорит Канчельскис.

Сейчас, честно говоря, наш футбол и так в говне находится, а поднимать грязное белье, говорить, что было в «том веке», уважаемому футболисту не стоило. Такие высказывания только углубляют ситуацию.

Вот в Америке [кинопродюсера Харви] Вайнштейна на словах обвинили, а потом преследовали за то, что он перетрахал всех актрис Голливуда. Или [бывшего президента США Дональда] Трампа обвинили в том, что шлепнул по заднице кого‑то. То есть говорить можно что угодно, но нужно и доказать правдивость своих слов», – сказал экс-вратарь «Спартака», сборной СССР и бывший член комитета по этике.

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26 комментариев

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Hong Kil
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На слова алкоголика особо реагируют старики в маразме, депутаты и проститутки бывшие.
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Kit244098
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Своими бредовыми спичами Канчельскис лихо пуканы подорвал. Нормально отреагировал лишь один Самедов. Все остальные - клиенты дурки))
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Alexander Kochet
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Хач, ты путаешь элементарно причину и следствие, подменяешь закон пониятиями. Скорее бы тебя, старого дурака, в окопе увидеть
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Яя
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Ответ Ryan T.
А почему он в г.....е, дед?
да не бери в голову (лишних предметов)
Скоро весь мир в труху , а они о футболе переживают.
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Яя
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Ответ Severfan
несносный дед, когда же уже твой час придёт
он ещё простудится у вас на похоронах ...
но вопрос в том, что после него вряд ли придет Навальный. Скорей придут дяди пожестче и поконкретней.
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Иван Пупкин
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U
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Логика прям из бородатого анекдота про "не гони волну".
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СИ
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«Наш футбол ...в говне ..»
«..был в комитете по этике...
Так кто довёл наш футбол до такого состояния? Вы можете ответить на этот вопрос, бывший член комитета по этике?
Около 10 лет генсеком рфс а ныне работник РПЛ был Алаев.
Вы хоть раз вызывали Алаева на комитет для отчета о работе? Почему не вызывали и не ставили вопрос о его увольнении если считаете что наш футбол в «говне»?
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Tollie
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Один человек уже выдал чёрную метку всему российскому спорту от 24.02
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Сибирский литовец
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Конечно Канчельскис соврал про клубы , вот те крест ☦️
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supepper
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Слушайте, ну если сама человеческая жизнь переоценена, а значит и ценность человеческой жизни, как сказал один известный персонаж из телевизора, то футбол тем более переоценен.
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Nerazzurri-88
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анзорчик, ты же постоянно бьёшь себя в грудь и орёшь, что наш футбол на уровне мирового и что они без нас совсем загнутся. А тут вдруг в говне он...Совсем беда с головешкой, дедуля.
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Fooler
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Жду подкаст с этими двумя гениями! Можно и Мостового подтянуть
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Старый Волк
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У нас сейчас в говне не только футбол, но виноват в этом совсем не Канчельскис.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Владимир Владимир
Ну, на Трампа много компромата - целый доклад Мюллера есть о том, как наши спецслужбы помогали ему победить на выборах. Одна его дружба с Эрдоганом и Путиным чего стоит. Даже его прошлое - то, что Трамп имел связи и чёрным налом с помощью русской мафии "восстал из пепла" после своего банкротства. Касательно Вайнштейна определённо много фактов, но тут просто отыгрались только на нем, чтобы разыграть нарратив левого крыла о "свободе и равенстве". А вот касательно слов Канчельскиса - проверить никто не даст, потому что судебная система просто имитирует деятельность, особенно, что касается вопросов глобальных, курирующихся государством.
Все таки Трамп был не самым плохим президентом.
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Владимир Владимир
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Ну, на Трампа много компромата - целый доклад Мюллера есть о том, как наши спецслужбы помогали ему победить на выборах. Одна его дружба с Эрдоганом и Путиным чего стоит. Даже его прошлое - то, что Трамп имел связи и чёрным налом с помощью русской мафии "восстал из пепла" после своего банкротства. Касательно Вайнштейна определённо много фактов, но тут просто отыгрались только на нем, чтобы разыграть нарратив левого крыла о "свободе и равенстве". А вот касательно слов Канчельскиса - проверить никто не даст, потому что судебная система просто имитирует деятельность, особенно, что касается вопросов глобальных, курирующихся государством.
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Sevuska
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Я сволочь весны, я осени шлак,
Я тебе не друг и не враг, а так.
Мою кровь сосёт придорожный мак,
Моя чёрная метка, метка.
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Ryan T.
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А почему он в г.....е, дед?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Пере (Половой акт) всех актрис: И этот человек был в комитете по этике
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Пилипенко Дмитрий
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Recreated
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Просит доказательную базу, а потом сам говорит, что их в живых может быть и нет. Так какая ему доказательная база нужна?
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Bashibuzuck
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Когда такие вещи говорит председатель Комитета по этике при РФС реально хоть стой, хоть падай🤦‍♂️
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Recreated
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Он с Терюшковым в одной палате?
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Slavanya
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Так может оно и надо, все это говно найти и разобрать, чем вечно в нем стагнировать и гнить?
Другое дело что и высказывания Канчельскиса это еще та муть
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Severfan
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несносный дед, когда же уже твой час придёт
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