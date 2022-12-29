Жуков о лучшем игроке РПЛ в 2022-м: «Промес. Все игроки «Зенита» сильные, Малком себя хорошо проявил. Еще бы отметил Соболева»

Александр Жуков назвал лучших игроков Мир в 2022 году.

«Я думаю, лучшим футболистом был . Кроме него, конечно же, все игроки « » сильные, Малком себя хорошо проявил, они лидеры и играют хорошо.

Я бы отметил еще , он неплохо смотрелся в « » в какое-то время. Если брать из молодежи, то это Пиняев, который перешел в «Локомотив», он тоже неплохо смотрелся. Ну и нападающий Сычевой, который по три забивал, он стал открытием этого сезона», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России.

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