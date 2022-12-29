Жуков о лучшем игроке РПЛ в 2022-м: «Промес. Все игроки «Зенита» сильные, Малком себя хорошо проявил. Еще бы отметил Соболева»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Жуков Государственная дума Квинси Промес Малком Александр Соболев Сергей Пиняев Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Александр Жуков назвал лучших игроков Мир РПЛ в 2022 году. 

«Я думаю, лучшим футболистом был Промес. Кроме него, конечно же, все игроки «Зенита» сильные, Малком себя хорошо проявил, они лидеры и играют хорошо.

Я бы отметил еще Соболева, он неплохо смотрелся в «Спартаке» в какое-то время. Если брать из молодежи, то это Пиняев, который перешел в «Локомотив», он тоже неплохо смотрелся. Ну и нападающий Сычевой, который по три забивал, он стал открытием этого сезона», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
свинья в лесу
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mahurat
Кто такой Жуков? Вроде, его Рома зовут. Ах, этот...
какой сегодня день? вроде, вчера среда была.
ах да, четверг..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Лемаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mahurat
Кто такой Жуков? Вроде, его Рома зовут. Ах, этот...
Ну да, тот... И жёлудь, это не блогер, изначально, если что.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mahurat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто такой Жуков? Вроде, его Рома зовут. Ах, этот...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Промес лучший последние 4 месяца,кто лучший игрок года...трудно кого-то одного выделить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy6354
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну конечно терялся в важных матчах, а так игрок определённо перестроил карьеру.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий