Жуков о лучшем игроке РПЛ в 2022-м: «Промес. Все игроки «Зенита» сильные, Малком себя хорошо проявил. Еще бы отметил Соболева»
Александр Жуков назвал лучших игроков Мир РПЛ в 2022 году.
«Я думаю, лучшим футболистом был Промес. Кроме него, конечно же, все игроки «Зенита» сильные, Малком себя хорошо проявил, они лидеры и играют хорошо.
Я бы отметил еще Соболева, он неплохо смотрелся в «Спартаке» в какое-то время. Если брать из молодежи, то это Пиняев, который перешел в «Локомотив», он тоже неплохо смотрелся. Ну и нападающий Сычевой, который по три забивал, он стал открытием этого сезона», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России.
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ах да, четверг..