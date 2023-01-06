Джикия расстроен введением Fan ID: «Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион. В этой истории я на их стороне»
Георгий Джикия высказался о введении Fan ID в Мир РПЛ.
С 1 января 2023 года посещение матчей РПЛ возможно только с картой болельщика.
– Со второй части сезона на «Открытие Банк Арене» будет Fan ID. Это грустная новость?
– Конечно. Думаю, на трибуны будут ходить тысяч по пять зрителей... Мы на связи с фанатами. Есть их принципы, их слово, которое они будут держать до конца.
Был случай: мы играли [в гостях] с «Ростовом», и нам пишет начальник команды: «Есть билеты на игру». А у меня как раз приехали ребята – попросил для них билеты. Начальник предупредил, что будет Fan ID. Я спросил, как его оформить.
Оказалось, надо было что-то куда-то скинуть, чтобы они зашли через какой-то пароль, либо сделать какую-то авторизацию на Госуслугах. В итоге я позвонил друзьям и сказал, что с билетами ничего не получится.
Не знаю, улучшится система к марту или нет. Но ситуация вообще непонятная! Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион. Но в этой истории [с Fan ID] я на их стороне.
– Из твоих близких кто-то оформил Fan ID?
– Никто. У меня все в Москве. На мои игры приезжают и друзья, и родственники. Пока карта болельщика была не нужна, а в марте посмотрим, – сказал капитан «Спартака».
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стадионах!
Это всё, конечно, если не обращать внимание на полную бредовость самого концепта этой бумажки.