Джикия расстроен введением Fan ID: «Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион. В этой истории я на их стороне»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Георгий Джикия стадионы Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Георгий Джикия высказался о введении Fan ID в Мир РПЛ.

С 1 января 2023 года посещение матчей РПЛ возможно только с картой болельщика.

– Со второй части сезона на «Открытие Банк Арене» будет Fan ID. Это грустная новость?

– Конечно. Думаю, на трибуны будут ходить тысяч по пять зрителей... Мы на связи с фанатами. Есть их принципы, их слово, которое они будут держать до конца.

Был случай: мы играли [в гостях] с «Ростовом», и нам пишет начальник команды: «Есть билеты на игру». А у меня как раз приехали ребята – попросил для них билеты. Начальник предупредил, что будет Fan ID. Я спросил, как его оформить.

Оказалось, надо было что-то куда-то скинуть, чтобы они зашли через какой-то пароль, либо сделать какую-то авторизацию на Госуслугах. В итоге я позвонил друзьям и сказал, что с билетами ничего не получится.

Не знаю, улучшится система к марту или нет. Но ситуация вообще непонятная! Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион. Но в этой истории [с Fan ID] я на их стороне.

– Из твоих близких кто-то оформил Fan ID?

– Никто. У меня все в Москве. На мои игры приезжают и друзья, и родственники. Пока карта болельщика была не нужна, а в марте посмотрим, – сказал капитан «Спартака».

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)

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14 комментариев

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Olly_Da
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В марте все посмотрят. Точнее, никто не посмотрит.
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инок
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Я за мир в этом году и против Fan ID на всех наших
стадионах!
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vik444
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Получайте и ходите. Не ведите себя как обиженная девчонка.
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Зеленый хвостик
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Да что за бред развели с этим фан ид. Оформил за 5 минут, никаких проблем. Если не хватает мозгов это сделать, смотри лучше тик ток навального дома.
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Совесть Черданцева
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Ответ Yujanin
На днях попытался оформить сие чудо в приложени ГУ.Срезался на пункте фото -и так и сяк фоткался .Хрен там.Видимо рожей не вышел))
Тогда не оформляй этот шедевр. Делов то)
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Yujanin
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На днях попытался оформить сие чудо в приложени ГУ.Срезался на пункте фото -и так и сяк фоткался .Хрен там.Видимо рожей не вышел))
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ArtMen
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Ответ Петроград
Сложность обсуждения этого вопроса заключается как раз в том, что голос здесь имеют только те, кто этот закон продавливал, и те, кто постоянно ходит на футбол - фанаты и владельцы абонементов. Слышен только их голос. Между тем, самые пострадавшие в данной ситуации - это те люди, которые ходят на стадион раз в несколько лет. Именно для них издержки получения фан-айди совершенно неприемлемы по сравнению с выгодой посещения. И как раз они никак не представлены в дискуссии. Это всё, конечно, если не обращать внимание на полную бредовость самого концепта этой бумажки.
Ладно бы ещё бумажку давали красивую, так просто на госуслугах qr-код добавили и всё)
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oberkorn
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Но, конечно же, болельщиков и футболистов никто слушать не будет
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ArtMen
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На всю Москву 4 МФЦ где можно оформить Fan Id, на госуслугах сделал всё быстро, а вот чтобы подтвердить, нужно было постараться. В итоге собрались с друзьями на ВДНХ, там и подтвердил. Но это конечно нужно заморочиться)
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Петроград
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Сложность обсуждения этого вопроса заключается как раз в том, что голос здесь имеют только те, кто этот закон продавливал, и те, кто постоянно ходит на футбол - фанаты и владельцы абонементов. Слышен только их голос. Между тем, самые пострадавшие в данной ситуации - это те люди, которые ходят на стадион раз в несколько лет. Именно для них издержки получения фан-айди совершенно неприемлемы по сравнению с выгодой посещения. И как раз они никак не представлены в дискуссии.
Это всё, конечно, если не обращать внимание на полную бредовость самого концепта этой бумажки.
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Антофф
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Зато на фронт без фанайди берут.
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Совесть Черданцева
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Сейчас ему эффективные менеджеры пояснят
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Michael Scott
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Может, хочет стать политиком. Спортсмену такого уровня не надо агитировать, есть мнение – оставь при себе
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Mark Safaniev
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Терюшков : Да как ты смеешь, иноагент !!!
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