Джикия расстроен введением Fan ID: «Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион. В этой истории я на их стороне»

Георгий Джикия высказался о введении Fan ID в Мир .

С 1 января 2023 года посещение матчей РПЛ возможно только с картой болельщика.

– Со второй части сезона на « » будет Fan ID. Это грустная новость?

– Конечно. Думаю, на трибуны будут ходить тысяч по пять зрителей... Мы на связи с фанатами. Есть их принципы, их слово, которое они будут держать до конца.

Был случай: мы играли [в гостях] с «Ростовом», и нам пишет начальник команды: «Есть билеты на игру». А у меня как раз приехали ребята – попросил для них билеты. Начальник предупредил, что будет Fan ID. Я спросил, как его оформить.

Оказалось, надо было что-то куда-то скинуть, чтобы они зашли через какой-то пароль, либо сделать какую-то авторизацию на Госуслугах. В итоге я позвонил друзьям и сказал, что с билетами ничего не получится.

Не знаю, улучшится система к марту или нет. Но ситуация вообще непонятная! Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион. Но в этой истории [с Fan ID] я на их стороне.

– Из твоих близких кто-то оформил Fan ID?

– Никто. У меня все в Москве. На мои игры приезжают и друзья, и родственники. Пока карта болельщика была не нужна, а в марте посмотрим, – сказал капитан «Спартака».

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)

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