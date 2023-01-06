Георгий Джикия: «Нынешний «Спартак» готов бороться за самые высокие места»

высказался о соперничестве «Спартака» с « ».

— Из четырех матчей вы выиграли у «Зенита» только один, но все они были совершенно разными и при разных обстоятельствах. Ты чувствуешь прогресс в вашем противостоянии?

— Безусловно. И не только в играх с «Зенитом». Это та уверенность, о которой я говорил.

— Последний матч в Питере может стать переломным в противостоянии с «Зенитом»? Раньше приезжали и получали по пять мячей.

— На выезде мы с ними плохо играли — пропускали и семь, и пять, и четыре. Переломный матч или нет — это громкие слова. Но тот факт, что мы приехали и играли там неплохо, а до этого победили дома, о многом говорит. Уверенность, которую дает тренерский штаб, и задачи, которые выполняет команда, — это и есть тот самый прогресс в игре.

— Нынешний «Спартак» способен побеждать «Зенит» в чемпионской гонке?

— Нынешний «Спартак» готов бороться за самые высокие места.

— Почему многие уходят от фразы «боремся за чемпионство»? Разве не в этом смысл играть в чемпионате России?

— Смысл, конечно, в победе. Но года три-четыре назад я произнес достаточно громкие слова по ходу сезона, а потом все закончилось плохо. Мне тогда напомнили об этом. С тех пор на такие вопросы я отвечаю достаточно дипломатично, потому что есть опыт, – сказал капитан « ».

После 17 туров красно-белые занимают в таблице Мир 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.