Георгий Джикия: «Нынешний «Спартак» готов бороться за самые высокие места»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия высказался о соперничестве «Спартака» с «Зенитом».

— Из четырех матчей вы выиграли у «Зенита» только один, но все они были совершенно разными и при разных обстоятельствах. Ты чувствуешь прогресс в вашем противостоянии?

— Безусловно. И не только в играх с «Зенитом». Это та уверенность, о которой я говорил.

— Последний матч в Питере может стать переломным в противостоянии с «Зенитом»? Раньше приезжали и получали по пять мячей.

— На выезде мы с ними плохо играли — пропускали и семь, и пять, и четыре. Переломный матч или нет — это громкие слова. Но тот факт, что мы приехали и играли там неплохо, а до этого победили дома, о многом говорит. Уверенность, которую дает тренерский штаб, и задачи, которые выполняет команда, — это и есть тот самый прогресс в игре.

— Нынешний «Спартак» способен побеждать «Зенит» в чемпионской гонке?

— Нынешний «Спартак» готов бороться за самые высокие места.

— Почему многие уходят от фразы «боремся за чемпионство»? Разве не в этом смысл играть в чемпионате России?

— Смысл, конечно, в победе. Но года три-четыре назад я произнес достаточно громкие слова по ходу сезона, а потом все закончилось плохо. Мне тогда напомнили об этом. С тех пор на такие вопросы я отвечаю достаточно дипломатично, потому что есть опыт, – сказал капитан «Спартака».

После 17 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.

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13 комментариев

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За самые высокие места где ???
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Мукунку хороший
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Ответ vrazrez
Интересно, ведущий защитник сборной чувствует свою вину за эти 7-5-4?
Что за схема.? Вместе с запасными.?))
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Мукунку хороший
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Ответ KOTOV71
Как колбасу.
Свиную
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vrazrez
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Интересно, ведущий защитник сборной чувствует свою вину за эти 7-5-4?
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Злобный Конь
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Ответ Pozitive
Пусть попробуют 2е место удержать 4 месяца перерыв это очень много
Я не говорю что они станут чемпионами,просто чемпионство остаётся у команды вне зависимости от участия/не участия в еврокубках.
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Крэнг
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Встатие, поцоны!
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KOTOV71
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Ответ Павел Ермаков
Была одна беседа.Ее на куски порезали и выкладывают.
Как колбасу.
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Павел Ермаков
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Ответ KOTOV71
Джикия спит хотя бы? Второй день интервью раздаёт.
Была одна беседа.Ее на куски порезали и выкладывают.
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Pozitive
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Ответ Злобный Конь
Ну чемпионство то никто не отберёт.
Пусть попробуют 2е место удержать 4 месяца перерыв это очень много
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Злобный Конь
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Ответ Гений с лысиной
А толку сейчас бороться? В эти кастрированные сезоны без еврокубков.
Ну чемпионство то никто не отберёт.
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Злобный Конь
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Ко6да у него вью брали? Он походу всё ещё отмечает НГ.
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KOTOV71
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Джикия спит хотя бы? Второй день интервью раздаёт.
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Гений с лысиной
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А толку сейчас бороться? В эти кастрированные сезоны без еврокубков.
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