Джикия о критике от ветеранов «Спартака»: «Им тоже хочется кушать. Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Юрий Гаврилов Евгений Ловчев Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия рассказал, как воспринимает критику со стороны ветеранов «Спартака».

– Игрокам и тренерам «Спартака» часто достается от ветеранов – как ты относишься к критике Ловчева, Мостового, Гаврилова и других ветеранов?

– Когда я встречаюсь с теми, кто как-то комментирует игру команды или лично мою игру, то выясняется, что [в реальности] многие из них – совсем другие.

Из личного опыта я понял одно: им тоже хочется кушать. Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване, ха-ха! – сказал защитник «Спартака».

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пётр Цыганков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правда что ли ? Иды ызжай за свой Родина играт! Продаль Грузыя, каналия...
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Щёголев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это напоминание ветеранам, что часто и они играли плохо. Просто журнашлюшек было меньше, телеграмов всяких...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федот Евграфович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Aleksandr Danilov
Жора, судя по твоему телу, после конца карьеры ты моментально станешь шире а тот же месяц
Ты это по себе судишь? Посмотрел на себя в зеркало и решил, что Георгий тоже таким станет? Не, это только твой зад не влезает в стандартное кресло и его нужно укладывать на целый диван :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Aleksandr Danilov
Жора, судя по твоему телу, после конца карьеры ты моментально станешь шире а тот же месяц
Может, и есть склонность. В первом садыринском ЦСКА был такой игрок Колесников, по фактуре читалось, что с уходом от активностей разенесет. После карьеры моментально в глобус превратился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С такого наезда даже Мостовой с Шалимовым начнут дружить против Жоры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жора, судя по твоему телу, после конца карьеры ты моментально станешь шире а тот же месяц
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimonivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не слабо, сейчас у кого-то полыхнет
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nogoi89
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Корона не давит?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dnssda
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я бы Мостового выделил бы.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ke-ke
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сказал хорошо, но уровня вышеупомянутых не дотягивает
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жора, играй хорошо, подтяни фигуры ветеранов!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анри Карлайл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уткин аж поперхнулся..
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это прекрасно😃
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нифига он на себя огонь вызвал, сейчас все съеденные ветеранами оливьешки в него полетят👹
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий