Джикия о критике от ветеранов «Спартака»: «Им тоже хочется кушать. Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване»

рассказал, как воспринимает критику со стороны ветеранов «Спартака».

– Игрокам и тренерам «Спартака» часто достается от ветеранов – как ты относишься к критике , Мостового, и других ветеранов?

– Когда я встречаюсь с теми, кто как-то комментирует игру команды или лично мою игру, то выясняется, что [в реальности] многие из них – совсем другие.

Из личного опыта я понял одно: им тоже хочется кушать. Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване, ха-ха! – сказал защитник « ».