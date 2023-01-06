Ротен о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану – легенда футбола, давайте уважать его карьеру и выбор. Он показал, что может играть еще 2 года, я его поздравляю»
Жером Ротен высказался о переходе Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии.
37-летний нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.
«Мы не можем залезть в мысли Криштиану Роналду, он все еще хочет играть в футбол. Он все еще очень силен физически.
Приход Криштиану Роналду призван развивать футбол в Саудовской Аравии, это самостоятельный бренд. Цель состоит в том, чтобы все говорили об этом. Только с его подписанием аккаунт клуба вырос до миллионов подписчиков в социальных сетях, это доказательство того, что это работает на маркетинговом уровне.
О спортивном уровне не нужно ничего говорить, он едет туда не для того, чтобы произвести на нас впечатление. Придется свести к минимуму просмотр его выступлений, потому что это не тот турнир, но он едет туда не для этого.
Давайте, по крайней мере, уважать Криштиану Роналду, его карьеру и его выбор. Он легенда футбола. Это выходит за рамки спорта. Я еще раз поздравляю его с тем, что он показал нам, что может играть еще два года, и заставил нас испытать эмоции.
Посмотрите на его презентацию, вам не кажется, что у него был выброс адреналина? Я говорю: «Браво, Криштиану!» – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
Фриковость Кассано- это придуманный миф инфантильными глорами Кринжа. Ведь еще перед чемпионатом мира они сносили всех, кто посмел усомниться в профпригодности их кумира.
Кассано просто не умеет лицемерно и толерантно выражаться. Выговаривает все прямо и грубо, но при этом всегда по факту.
Ротен свой ему лучше не открывать
Спортс почините пожалуйста свое приложение на IOS! Мало того что при входе в приложение оно автоматически выкидывает меня в аплстор еще до того как даже появится реклама с рекламы, так после этого еще и ваше приложение перестаёт работать!
Один поливает Месси и защищает Роналду,а другой наоборот.
Хватит подлизиваться...
А то : Месси в пустую потратил год в ПСЖ а браво Криштиану!!! набирай опыт в Аль-Насре
🤡