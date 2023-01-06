Ротен о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану – легенда футбола, давайте уважать его карьеру и выбор. Он показал, что может играть еще 2 года, я его поздравляю»

Теги Жером Ротен Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Жером Ротен высказался о переходе Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии.

37-летний нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года. 

«Мы не можем залезть в мысли Криштиану Роналду, он все еще хочет играть в футбол. Он все еще очень силен физически.

Приход Криштиану Роналду призван развивать футбол в Саудовской Аравии, это самостоятельный бренд. Цель состоит в том, чтобы все говорили об этом. Только с его подписанием аккаунт клуба вырос до миллионов подписчиков в социальных сетях, это доказательство того, что это работает на маркетинговом уровне. 

О спортивном уровне не нужно ничего говорить, он едет туда не для того, чтобы произвести на нас впечатление. Придется свести к минимуму просмотр его выступлений, потому что это не тот турнир, но он едет туда не для этого.

Давайте, по крайней мере, уважать Криштиану Роналду, его карьеру и его выбор. Он легенда футбола. Это выходит за рамки спорта. Я еще раз поздравляю его с тем, что он показал нам, что может играть еще два года, и заставил нас испытать эмоции.

Посмотрите на его презентацию, вам не кажется, что у него был выброс адреналина? Я говорю: «Браво, Криштиану!» – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

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22 комментария

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Lavinka
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Где он показал что может играть ещё 2 года ?
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Митрандир цвета хаки
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Ответ Фанат спорта01
Ротен это отрицательный собрат Кассано? Один поливает Месси и защищает Роналду,а другой наоборот.
Причём тут обратный Кассано?
Фриковость Кассано- это придуманный миф инфантильными глорами Кринжа. Ведь еще перед чемпионатом мира они сносили всех, кто посмел усомниться в профпригодности их кумира.
Кассано просто не умеет лицемерно и толерантно выражаться. Выговаривает все прямо и грубо, но при этом всегда по факту.
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Игорь Климов
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Ответ Jordan95
Перейди туда Месси, в Ротен месяц бы смаковал и поливал Лео грязью.
Ты совсем некрасивый, по мнению Кринжа7 и Моргана)
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Benner
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Всратый лицемер просто))
Ротен свой ему лучше не открывать
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Игорь Климов
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Ну, этот Кринж7 оказался не нужен топ-командам из топ-5 Европы которые выступают в ЛЧ, и сбежал за большими деньгами в дворовый чемпионат Саудовской Аравии, а чего его жалеть?
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Станислав Л
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может он из этих?
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Экспертное мнение
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Ответ Фанат спорта01
Ротен это отрицательный собрат Кассано? Один поливает Месси и защищает Роналду,а другой наоборот.
Ничего подобного. Ротен обычный хейтер Месси и фанат французского ПСЖ, поэтому хочет, чтобы в этом клубе все почитали француза, как и он сам, понятно кого. То есть Ротен типичный сектант с девизом "лишь бы не Месси". Кассано абсолютно нейтральный человек не имеющий отношения ни к Месси, ни к Барсе, а самое главное - видит истинное положение дел кто есть кто, ибо правда за Месси.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Владислав Козьминский
Только ты не заработаешь 200 лямов играя в манеже), да и не без основательно он поливал, ПСЖ ставку на лч делал а в прошлом году они жидко обделались
Ну если они обделались, то игра Роналду за последний год это игра без ноги
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Velirpa
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Ответ Фанат спорта01
Ротен это отрицательный собрат Кассано? Один поливает Месси и защищает Роналду,а другой наоборот.
Ротен умел делать навесы.
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Jordan95
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Перейди туда Месси, в Ротен месяц бы смаковал и поливал Лео грязью.
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Пирс Морган
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
И это только дети...а ведь есть ещё женщины, ради которых Криштиану отверг все предложения в Европе и приехал в сильнейший чемпионат галактики💪🏽🙏🏽
Да, и победит расу Ксенонс в финале турнира Галактического Футбола
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qiqe
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чувствует себя на 24
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Пирс Морган
Ротен: "Я это говорю от лица 33 миллиардов зрителей"
И это только дети...а ведь есть ещё женщины, ради которых Криштиану отверг все предложения в Европе и приехал в сильнейший чемпионат галактики💪🏽🙏🏽
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Владислав Козьминский
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Хахаха это тот клован, который весь прошлый сезон поливал Нея и Месси? Роналду показал что может играть 2 года. Я могу в манеже до 60 играть
Только ты не заработаешь 200 лямов играя в манеже), да и не без основательно он поливал, ПСЖ ставку на лч делал а в прошлом году они жидко обделались
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Пирс Морган
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Инь-Ян в мире экспертов☯️
Двуликий из мира DC
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Фанат спорта01
Ротен это отрицательный собрат Кассано? Один поливает Месси и защищает Роналду,а другой наоборот.
Инь-Ян в мире экспертов☯️
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Бигног
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Простите за оффтоп
Спортс почините пожалуйста свое приложение на IOS! Мало того что при входе в приложение оно автоматически выкидывает меня в аплстор еще до того как даже появится реклама с рекламы, так после этого еще и ваше приложение перестаёт работать!
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Гегенпрессинг Рангника
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Хахаха это тот клован, который весь прошлый сезон поливал Нея и Месси? Роналду показал что может играть 2 года. Я могу в манеже до 60 играть
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Winterburn
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Вот это кстати очень логичные и правильные слова. Всё чётко и по полочкам. Правда все ждаи их от самого Роналду или кого-нибудь из его окружения, вместо порции очередного лицемерия, но сказал их Ротен. Ну хоть так.
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Фанат спорта01
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Ротен это отрицательный собрат Кассано?
Один поливает Месси и защищает Роналду,а другой наоборот.
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Пирс Морган
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Ротен: "Я это говорю от лица 33 миллиардов зрителей"
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Barsa! bolshe chem klub
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Ротен, закрой уже свой ротен...

Хватит подлизиваться...

А то : Месси в пустую потратил год в ПСЖ а браво Криштиану!!! набирай опыт в Аль-Насре

🤡
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