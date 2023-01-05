Джорджина о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Рада видеть Криштиану довольным и идти с ним к светлому будущему»

высказалась о презентации в «Аль-Насре».

«Саудовская Аравия, спасибо большое за такой прекрасный прием. Мы очень воодушевлены перед началом нового приключения с «Аль-Насром» и хотим поблагодарить всех, кто помог всему этому случиться.

Я очень рада видеть Криштиану довольным и идти с ним рука об руку в том же направлении, что и всегда, – к светлому будущему. Наша прекрасная семья всегда вместе», – написала девушка форварда.

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