Джорджина о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Рада видеть Криштиану довольным и идти с ним к светлому будущему»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Джорджина Родригес Футбол

Джорджина Родригес высказалась о презентации Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

«Саудовская Аравия, спасибо большое за такой прекрасный прием. Мы очень воодушевлены перед началом нового приключения с «Аль-Насром» и хотим поблагодарить всех, кто помог всему этому случиться.

Я очень рада видеть Криштиану довольным и идти с ним рука об руку в том же направлении, что и всегда, – к светлому будущему. Наша прекрасная семья всегда вместе», – написала девушка форварда.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

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27 комментариев

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AMG88
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Эта семейка выдает анекдот за анекдотом.
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Джа-Джа Бинкс
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Говорит как сммщик какой-то.
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TheCreator
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Ответ Toni_Montana
Когда еще 3 года назад говорил, что этот брак фиктивный, на меня тут тонну дерьма вылили, оказывается всего одно интервью, и у людей открываются глаза на многое. Развивайте критическое мышление, чтобы первыми распознавать ложь и пропаганду.
Они не в браке!
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Epicman
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Ответ Toni_Montana
Когда еще 3 года назад говорил, что этот брак фиктивный, на меня тут тонну дерьма вылили, оказывается всего одно интервью, и у людей открываются глаза на многое. Развивайте критическое мышление, чтобы первыми распознавать ложь и пропаганду.
А кто то в этом сомневается?? Это типичная прикрывашка) как у многих наших геев из шоу биза
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АРТУР АЛИЕВ
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Ленин жив
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Toni_Montana
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Когда еще 3 года назад говорил, что этот брак фиктивный, на меня тут тонну дерьма вылили, оказывается всего одно интервью, и у людей открываются глаза на многое. Развивайте критическое мышление, чтобы первыми распознавать ложь и пропаганду.
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Фанат Аль-Насра
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Я как болельщик Аль-Насра вообще не рад видеть это тело в моем любимом клубе
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TiGra
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У нее на самом деле все нормально. Лучше не придумать.
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9chymzyxvz
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Приключение с Аль-Насром - звучит многообещающе😅
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mishash
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Теперь Кристиану придется на ней жениться, поскольку в Саудовской Аравии запрещены внебрачные отношения и совместное проживание.
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Пилипенко Дмитрий
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Одевай хиджаб и в светлое будущее 🧕
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Н.Ф.
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https://www.youtube.com/watch?v=KfXj-EjQ7Xs
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red7
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Вещает прям как наш президент
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Mohnatiy
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К победе коммунизма что ли? 😁
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Ллб
Семья Роналду идет к коммунизму
Да, знатно шейхов раскулачили на 200 лимонов для нужд революции😎
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Александр Зубков
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К светлому будущему пешком что-ли пойдут? Или такси закажут?
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Игорь Климов
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Значит и с Джорджиной этот Кринж7 продлил контракт.
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bel01
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Кажется, точно на контракте.
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bam bam
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Мы удивляемся диктаторам и их безумиям.а представьте Роналду президентом какой нибудь страны, это же будет полный звездец.
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utsh44psmr
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Это же сколько Роллс Ройсов можно купить, подумала Джорджина
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Iuasamotu
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Ответ Yubaba
Она как робот
С роботом и нужно вести себя, как робот.
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fatei4
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Играть нельзя, миллионы капают, чем не светлое будущее?
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Iuasamotu
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Перевоспитание в Саудовской Аравии поможет возрождению и Джорджины, и Криштиану и его сестрички
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N1ghtwolf
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Рада потому что сможет подарить ему ещё один спотркар на ДР))
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Inside 88 LW
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Самое главное чтобы паранджа не загораживала - этот вид на светлое будущее :)
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