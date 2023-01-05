Де Хеа готов снизить зарплату ради нового контракта с «МЮ». Он получает 375 тысяч фунтов в неделю

готов снизить зарплату, чтобы остаться в « ».

Как пишет The Telegraph, вратарь сообщил клубу, что готов пойти на снижение зарплаты ради подписания нового контракта.

Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2023 года, по этому контракту испанец получает 375 тысяч фунтов в неделю.

«МЮ» не стал активировать опцию продления контракта на год. Если бы клуб пошел на этот шаг, то зарплата Де Хеа осталась бы прежней. Вместо этого «МЮ» ведет переговоры с Давидом о новом контракте с более низкой зарплатой.

Голкипер выступает за «Юнайтед» с 2011 года. В этом сезоне он не пропустил в 9 матчах из 17. Полную статистику 32-летнего вратаря можно найти здесь.