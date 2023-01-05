Де Хеа готов снизить зарплату ради нового контракта с «МЮ». Он получает 375 тысяч фунтов в неделю

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа деньги Футбол

Давид Де Хеа готов снизить зарплату, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед».

Как пишет The Telegraph, вратарь сообщил клубу, что готов пойти на снижение зарплаты ради подписания нового контракта.

Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2023 года, по этому контракту испанец получает 375 тысяч фунтов в неделю.

«МЮ» не стал активировать опцию продления контракта на год. Если бы клуб пошел на этот шаг, то зарплата Де Хеа осталась бы прежней. Вместо этого «МЮ» ведет переговоры с Давидом о новом контракте с более низкой зарплатой.

Голкипер выступает за «Юнайтед» с 2011 года. В этом сезоне он не пропустил в 9 матчах АПЛ из 17. Полную статистику 32-летнего вратаря можно найти здесь.

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39 комментариев

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Чёрный тюльпан
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Ответ corazón blanco
Так в середине первой части сезона, сэр Алекс Фергюсон награждал Де Хеа памятным призом за 500 матчей проведенных в футболке Юнайтед.
Возможно в Вики страницу не обновляли. Проверил по Трансфермаркту, там у него 510 матчей. В любом случае до 3-ки далековато. 5 сезонов в основе его держать точно не будут.
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serj_78
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Отличный трансфер САФа!
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Vitto
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Ответ Мистер Робот
До 200 снизит, будет норм, 250 это потолок.
Алиссон - 150к, Эдерсон - 65к.
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Камиль Габитов
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Очень полюбил он пончики в Манчестере)))
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Мистер Робот
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До 200 снизит, будет норм, 250 это потолок.
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corazón blanco
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Ответ Чёрный тюльпан
Не, Скоулза он не догонит, там 718 матчей, а у Давида сейчас 489. Перед Скоулзом Чарльтон с 758-ю и Гиггз с недосягаемыми 963 матчами. В 5-ку должен заходить, у Невилла 602 матча, у 4-го Фоулкса - 688.
Так в середине первой части сезона, сэр Алекс Фергюсон награждал Де Хеа памятным призом за 500 матчей проведенных в футболке Юнайтед.
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bibendum
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Правильное решение. Давид должен закончить карьеру в МЮ. Легенда
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Мужанов Дмитрий Александрович
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Ответ Vadim Slutsky
Неужели согласится всего лишь за 350 тыс. фунтов в неделю играть? Это ж просто неуважение к себе какое-то!
370 минимум(+бонусы)
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MUthebest
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На 300к с -25% без ЛЧ?) Хотя даже так не плохо
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Адиль Бекет
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Рад, что он хочет остаться, пусть и понижением зарплаты. Но будут хорошие бонусы. Легенда МЮ. Он настоящий "дьявол".
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#SharkTeam
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Ответ Groove
Давид ещё Ферги застал, легенда. 32 года для вратаря это пик карьеры, надо продлевать.
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леша коваленко
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11лет в Ман Юн, 32 года, зачем ему куда то перебираться, ведь такую же зарплату как сейчас нигде не дадут, можно идти на понижение. Он ещё послужит МЮ.
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Усатый КозлоБык ©
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Тру ред девил ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥👍🏻
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CyberUnited
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В последнем матче Де Хеа великолепно выбивал мяч и играл ногами. Видно, что ТХ с ним работает.
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Руслан Чесебиев
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Вот же красавец!
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Чёрный тюльпан
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Ответ Dm Kznts
В тройку тогда уже
Не, Скоулза он не догонит, там 718 матчей, а у Давида сейчас 489. Перед Скоулзом Чарльтон с 758-ю и Гиггз с недосягаемыми 963 матчами. В 5-ку должен заходить, у Невилла 602 матча, у 4-го Фоулкса - 688.
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Vitto
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Ответ Dm Kznts
Надеюсь до 200
100к для него перебор, как ему платили и плятят 375к? Шок...
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corazón blanco
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Ответ Dm Kznts
В тройку тогда уже
Чтобы войти в тройку и обойти Скоулза, ему еще надо провести 207 матчей. Не такое уж и малое количество матчей.
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Vitto
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Ответ Пако
Де Хеа лучший вратарь АПЛ последних 10-ти лет, а может быть и XXI в.
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corazón blanco
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Ответ Groove
Давид ещё Ферги застал, легенда. 32 года для вратаря это пик карьеры, надо продлевать.
Ну так наряду с Филом Джонсом последний, кто выигрывал с клубом АПЛ. Казалось бы это было только вчера, а сколько уже воды утекло с тех времен.
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corazón blanco
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Молодец, так и должны поступать легенды клуба, идя на уступки своему клубу.
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Пацанчик реальный
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Ну наверное явно не за шоколадку будет играть!
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Hasan Boysiahyader
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Ответ Чёрный тюльпан
Если года 3 ещё поиграет, то в 5-ку войдёт по наибольшему количеству матчей за клуб, обойдя Невилла. До Фоулкса и Скоулза уже вряд ли доберётся, скорей всего к тому времени найдут кипера ему на замену.
Ему недалеко до рекорда по клиншитам ещё
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Kiryl Olshewski
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Настоящая легенда Красных Дьяволов!! Больше 10 лет в клубе! Всегда оставался профессионалом. Да, были спады и сейчас не на том космическом уровне который был в 15-18 годах. Но все же он заслужил закончить карьеру в мю! Й
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Евгений Есиков
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Однозначно нужно оставить этого человека!
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