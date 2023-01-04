Де Хеа про 3:0 с «Борнмутом»: «Вся команда заслужила это. Неважно, кто выходит на поле – все играют и тренируются на 100 процентов»
Давид Де Хеа прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Борнмутом» (3:0).
«Это прекрасное чувство – сохранить ворота сухими. Вся команда заслужила это. Например, мы поменяли центральных защитников, и они сыграли очень хорошо, так что не имеет значения, кто играет.
Мы отлично чувствуем себя как команда, все движутся в одном направлении, играют и тренируются на 100 процентов, здорово видеть команду такой. Для нас это очень важно, и не имеет значения, кто выходит в том или ином матче. Все готовы играть, и замены тоже были великолепны, я доволен всеми игроками, у нас действительно все хорошо», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью клубному телевидению.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» в матче 19-го тура АПЛ. По итогам 17 сыгранных матчей команда занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Если не в раздевалке то на поле точно