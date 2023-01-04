Де Хеа про 3:0 с «Борнмутом»: «Вся команда заслужила это. Неважно, кто выходит на поле – все играют и тренируются на 100 процентов»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Борнмут Футбол

Давид Де Хеа прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Борнмутом» (3:0).

«Это прекрасное чувство – сохранить ворота сухими. Вся команда заслужила это. Например, мы поменяли центральных защитников, и они сыграли очень хорошо, так что не имеет значения, кто играет.

Мы отлично чувствуем себя как команда, все движутся в одном направлении, играют и тренируются на 100 процентов, здорово видеть команду такой. Для нас это очень важно, и не имеет значения, кто выходит в том или ином матче. Все готовы играть, и замены тоже были великолепны, я доволен всеми игроками, у нас действительно все хорошо», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью клубному телевидению.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» в матче 19-го тура АПЛ. По итогам 17 сыгранных матчей команда занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

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5 комментариев

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Lavinka
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После 2-0 подрасслабили булки и Де Хеи пришлось делать 3-4 непростых сейва .
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Dm Kznts
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Ответ Атай Эстебесов
Настоящий лидер Мю. Хоть я и не фанат манков, но почему-то хочется пожелать Де Хеа удачи
Скорее лидер Каз
Если не в раздевалке то на поле точно
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Dm Kznts
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Вчера прекрасно отыграл ДХ
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Атай Эстебесов
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Настоящий лидер Мю. Хоть я и не фанат манков, но почему-то хочется пожелать Де Хеа удачи
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Under
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Не ну это эффект, что ни говори.
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