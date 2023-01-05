«МЮ» и «Баварии» интересен Коло-Муани. «Айнтрахт» хочет 90-100 млн евро за него

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Рандаль Коло-Муани деньги Футбол

Рандаль Коло-Муани, которого оценивают в 90-100 млн евро, интересен «Баварии» и «Ман Юнайтед».

«Айнтрахт» точно не продаст 24-летнего нападающего зимой. Летом клуб из Франкфурта может согласиться на переговоры, но запросит за игрока 90-100 млн евро, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Сам футболист хочет перейти из «Айнтрахта» в «Баварию» или «Боруссию», а затем присоединиться к клубу из АПЛ.

Отмечается, что «Бавария» следит за французом. «Ман Юнайтед» также всерьез интересуется им. Но на данный момент Коло-Муани планирует остаться в «Айнтрахте» и после летнего трансферного окна. Чтобы это произошло, клуб должен выступать в еврокубках.

В этом сезоне Коло-Муани забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 23 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он сыграл 180 минут за 3 матча в составе сборной Франции и забил в полуфинале.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

Из третьей лиги до гола в полуфинале ЧМ – за 2,5 года. Кто утвердил победу Франции?

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26 комментариев

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Флоренти́но Пéрес
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Барселона молится чтобы перешёл, не дай бог опять на АйнТрахт напороться в Европе.
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Мансур Мадаев
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Каждый игрок, 90-100 млн евро.
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St.7
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Кто эти нули рисует?Космос какой-то
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Любезный Коссутий
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для Баварии уступят за пятнашку
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Kiryl Olshewski
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Летнее трансферное окно..." Локомотив продаст Пиняева мю только за 140 млн евро"
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Eden Hazard
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Ответ Graf_007
Если Мудрик 100 стоит, а у Коло-Муани фамилия двойная, то, получается, 200 стоит. Это бизнес, ничего личного.
Щас кто то из Шахтёра прочитает, и завтра новость "Шахтёр заявил что Муд Рик стоит 200 млн") Они итак с непонятных еще летом 50ти, дополнительно 50 накинули)
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AC.Milan.Fan
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Хороший нападающий, очень понравился на ЧМ, но 100 миллионов за него это конечно большой перебор, это просто Айнтрахт когда узнал что им интересуется МЮ, то сразу тогда и ценник такой заломил в 100 миллионов 🤭😄
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Пилипенко Дмитрий
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100 млн. можно было платить, только если бы он забил Аргентине тогда
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Graf_007
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Если Мудрик 100 стоит, а у Коло-Муани фамилия двойная, то, получается, 200 стоит. Это бизнес, ничего личного.
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corazón blanco
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Как же сильно раздули трансферный рынок. Через пару лет, если правильно надел форму, вышел на поле и отдал точную передачу/ударил в сторону ворот - ценник будет минимум 10 миллионов.
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lyublyu Costornaya
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Да и этот клоун один на один забить не может, перекинь и дело в шляпе
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NottinghamForest79
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новогодний ценник 100 лям для МЮ навсегда
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Dm Kznts
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Ответ angry horse
МЮ по классике разведут на соточку, как пить дать 😁
Нет денег в клубе, некого разводить
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MihuS
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Артёмка Дзю кому интересен?
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d.xoxlov
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90 за Коло, 100 за Муани. Вот так будет в самый раз.
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2vdhrvmmzf
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Для МЮ 90-100 млн, для Баварии бесплатно
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angry horse
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МЮ по классике разведут на соточку, как пить дать 😁
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bars1998
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Сейчас сам Бог велел АПЛ разводить , Все по имеют с них 😁
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Kastiliexo
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Новый тренд
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bars1998
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Ну если за Мудрика 100 хотят тот тут так же можно 🤣🤣🤣
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Даниэль Алисса Алисса
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Ответ Amalfitano
Если Мундрик стоит 700-100, то почему Коло-Муани не может столько стоить? А вообще это полное безумие.
700-1000
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Elik1989
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С ума посходили... Уже этот клуб один раз Айнтрахн## Реал. Да и вообще, покупать с этой лиги игроков за такие деньги огромный риск.
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Lionel Andres Messi 10
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Марсьяль плюс Коло-Муани – это будет комбо кислых мин.
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Temer
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Летом только бесплатно взяли, спрогрессировал мощнее, чем ожидалось, как ФИФЕ теперь, бесплатно взяли и за сумасшедшие деньги продают 😄
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Amalfitano
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Если Мундрик стоит 700-100, то почему Коло-Муани не может столько стоить? А вообще это полное безумие.
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