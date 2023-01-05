«МЮ» и «Баварии» интересен Коло-Муани. «Айнтрахт» хочет 90-100 млн евро за него

, которого оценивают в 90-100 млн евро, интересен «Баварии» и «Ман Юнайтед».

«Айнтрахт» точно не продаст 24-летнего нападающего зимой. Летом клуб из Франкфурта может согласиться на переговоры, но запросит за игрока 90-100 млн евро, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Сам футболист хочет перейти из «Айнтрахта» в «Баварию» или «Боруссию», а затем присоединиться к клубу из .

Отмечается, что « » следит за французом. « » также всерьез интересуется им. Но на данный момент Коло-Муани планирует остаться в « » и после летнего трансферного окна. Чтобы это произошло, клуб должен выступать в еврокубках.

В этом сезоне Коло-Муани забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 23 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он сыграл 180 минут за 3 матча в составе сборной Франции и забил в полуфинале.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

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