Тен Хаг подтвердил переход Батленда в «МЮ»: «Нужны 3 опытных вратаря. Де Хеа – номер один, но с ним может что-то случиться»

Эрик тен Хаг подтвердил переход в «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что « » арендует 29-летнего вратаря у « » без опции выкупа.

«Мартина [Дубравку] отозвали, а нам нужны три опытных вратаря. У нас есть молодые голкиперы, и они хорошо работают, но нам предстоит провести так много матчей, что на тренировках нужны три хороших вратаря. Когда возникают проблемы, в воротах нужен опытный игрок. На это мы и нацелены.

Что Батленд нам даст? Я очень доволен Давидом [Де Хеа]. Он наш номер один, это довольно-таки очевидно. Это очень хороший вратарь, но случиться может всякое. С Давидом – в том числе. Нужно быть готовыми к этому. Нельзя иметь всего одного опытного вратаря.

В прошлом году в «Аяксе» у меня была такая ситуация – все три вратаря получили травмы. Не хочется оказаться в таком положении к концу сезона, когда разыгрываются трофеи, а тебе приходится ставить молодого вратаря. От него не стоит многого ждать, а еще это убивает весь сезон. К этому нужно быть готовыми», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Джек не провел ни одного матча в . В прошлый раз в официальном матче он играл 19 мая и пропустил 3 гола от «Эвертона». Его статистика – здесь.