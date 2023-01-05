Тен Хаг подтвердил переход Батленда в «МЮ»: «Нужны 3 опытных вратаря. Де Хеа – номер один, но с ним может что-то случиться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Давид Де Хеа Джек Батленд Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг подтвердил переход Джека Батленда в «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» арендует 29-летнего вратаря у «Кристал Пэлас» без опции выкупа.

«Мартина [Дубравку] отозвали, а нам нужны три опытных вратаря. У нас есть молодые голкиперы, и они хорошо работают, но нам предстоит провести так много матчей, что на тренировках нужны три хороших вратаря. Когда возникают проблемы, в воротах нужен опытный игрок. На это мы и нацелены.

Что Батленд нам даст? Я очень доволен Давидом [Де Хеа]. Он наш номер один, это довольно-таки очевидно. Это очень хороший вратарь, но случиться может всякое. С Давидом – в том числе. Нужно быть готовыми к этому. Нельзя иметь всего одного опытного вратаря.

В прошлом году в «Аяксе» у меня была такая ситуация – все три вратаря получили травмы. Не хочется оказаться в таком положении к концу сезона, когда разыгрываются трофеи, а тебе приходится ставить молодого вратаря. От него не стоит многого ждать, а еще это убивает весь сезон. К этому нужно быть готовыми», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Джек не провел ни одного матча в АПЛ. В прошлый раз в официальном матче он играл 19 мая и пропустил 3 гола от «Эвертона». Его статистика – здесь.

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15 комментариев

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DolJun
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Ответ Саламбек Алаев
Мю занимает строго места ливерпуля , так что место Челси займёт кто то другой
место старого ливерпуля - это до клоппа? так это аккурат уровень нынешней лиги конференций, так что соглашусь с тобой, саламбек! да будет так!
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Ivchev
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Ответ Сергей Бородин
Дубравку брали хер знает за чем, Дина в аренду, Хитон там не впился, Давид вратарь мирового уровня, один из лучших сейчас, что с ним может случиться не понимаю, верните Хендорсона и будут два классных кипера а не кого то в аренду брать
Так Дин не хочет запасным сидеть
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Саламбек Алаев
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Ответ DolJun
не удивлюсь если место челси в ней займет как раз мю! тен хаг заслужил!
Мю занимает строго места ливерпуля , так что место Челси займёт кто то другой
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А.Э.РАСИМ
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Например, уйти во время матча.
В Юнайтед многое видели.
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DolJun
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Ответ shapash
Ну челси даже лига конференций не светит в этом сезоне с 10 места
не удивлюсь если место челси в ней займет как раз мю! тен хаг заслужил!
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Direct free kick
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Ответ Someone from Internet
Да что же ты хэйтером ЭТХ стал после ухода Рона?
Никогда не считал его серьёзным тренером. Пока он в лучшем случае молодой Куман. По достижениям в Аяксе по сути 1 в 1. Ни одного топа не раскрыл, весь его Аякс оказался кучкой дорогих полуфабрикатов
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-3
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Сергей Бородин
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Дубравку брали хер знает за чем, Дина в аренду, Хитон там не впился, Давид вратарь мирового уровня, один из лучших сейчас, что с ним может случиться не понимаю, верните Хендорсона и будут два классных кипера а не кого то в аренду брать
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Vitto
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Ответ shapash
Ну челси даже лига конференций не светит в этом сезоне с 10 места
Ну ЛК бесмысленный турнир для клубов уровня Челси.
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Тосканский_Виноградник
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Батленд в менеджере был талантливой суперзвездой ) но реальность такова, что его теперь берут полировать лавку
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Someone from Internet
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Ответ Direct free kick
Физрук очень много хочет. Даже рыбаку так его глупые хотелки не оплачивали. Проще уволить
Да что же ты хэйтером ЭТХ стал после ухода Рона?
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red hikkikomori
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"Де Хеа номер один, но с ним может что-то случится". - звучит как угроза))
+3
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shapash
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Ответ DolJun
правильно укрепляется, битва за лигу конференций в этом сезоне будет жаркой
Ну челси даже лига конференций не светит в этом сезоне с 10 места
+18
-1
+17
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Direct free kick
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Ответ DolJun
правильно укрепляется, битва за лигу конференций в этом сезоне будет жаркой
Физрук очень много хочет. Даже рыбаку так его глупые хотелки не оплачивали. Проще уволить
+1
-8
-7
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QWertY
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Скажите кто нибудь Должне, что это Челси на 10 месте, а МЮ делит 3 место с Ньюкаслом)
Ждем Гарри Поттера и Кубок Конференций в следующем сезоне🤫
+17
-2
+15
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DolJun
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правильно укрепляется, битва за лигу конференций в этом сезоне будет жаркой
+3
-10
-7
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