Де Хеа хочет остаться в «МЮ» до конца карьеры: «Я спокоен, сосредоточен на тренировках и стараюсь выступать как можно лучше»
Давид Де Хеа уверен, что останется в «Манчестер Юнайтед».
«Я надеюсь [остаться в «МЮ» до конца карьеры]. Я уже говорил, что это мой клуб, я здесь уже много лет, и для меня огромная честь быть здесь, я очень счастлив.
Я очень спокоен [насчет своего контракта]. Я сосредоточен на тренировках и на том, чтобы выступать как можно лучше. Наверняка все закончится хорошо», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».
Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023 года. В данный момент клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта.
Ремсдейл - 8.
Де Хеа - 8.
Эдерсон - 6.
У остальных меньше.