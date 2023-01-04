Де Хеа хочет остаться в «МЮ» до конца карьеры: «Я спокоен, сосредоточен на тренировках и стараюсь выступать как можно лучше»

уверен, что останется в « ».

«Я надеюсь [остаться в «МЮ» до конца карьеры]. Я уже говорил, что это мой клуб, я здесь уже много лет, и для меня огромная честь быть здесь, я очень счастлив.

Я очень спокоен [насчет своего контракта]. Я сосредоточен на тренировках и на том, чтобы выступать как можно лучше. Наверняка все закончится хорошо», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023 года. В данный момент клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта.