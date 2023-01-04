Де Хеа хочет остаться в «МЮ» до конца карьеры: «Я спокоен, сосредоточен на тренировках и стараюсь выступать как можно лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа BBC Футбол

Давид Де Хеа уверен, что останется в «Манчестер Юнайтед».

«Я надеюсь [остаться в «МЮ» до конца карьеры]. Я уже говорил, что это мой клуб, я здесь уже много лет, и для меня огромная честь быть здесь, я очень счастлив.

Я очень спокоен [насчет своего контракта]. Я сосредоточен на тренировках и на том, чтобы выступать как можно лучше. Наверняка все закончится хорошо», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023 года. В данный момент клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darth_Malice
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Amalfitano
Кто бы мог подумать, что тот молодой мальчик отыграет в рамке Мю 10 сезонов, а теперь еще и карьеру завершит в клубе.
ну правды ради, было понятно, что Фергюсон его брал на 10-15 лет закрыть позицию. я надеялся, что его купят и в своё время очень рад был. да, начинал ни шатко, ни валко, были спады, были моменты, когда казалось, что всем пора идти дальше в разные стороны, но всё же никакого удивления, что Давид так долго в клубе. к игре могли быть вопросы за эти годы, но по-человечески - только уважение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей С. Архипов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ андрэ
Читая такие новости понимаю какой я уже старый... Всю его карьеру помню в МЮ, но понимаю что и всю карьеру Шмейхеля помню...
Друг, аналогично!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрэ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Читая такие новости понимаю какой я уже старый... Всю его карьеру помню в МЮ, но понимаю что и всю карьеру Шмейхеля помню...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oborit
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давид спасибо за преданность клубу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
United_LP
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Какой расклад по сухим матчам ?
Ник Поуп - 10.
Ремсдейл - 8.
Де Хеа - 8.
Эдерсон - 6.
У остальных меньше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chris "Birdman" Andersen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ United_LP
Есть все шансы взять перчатку АПЛ в этом сезоне
Какой расклад по сухим матчам ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто бы мог подумать, что тот молодой мальчик отыграет в рамке Мю 10 сезонов, а теперь еще и карьеру завершит в клубе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
piper65
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ДДХ как и все люди может время от времени «косячить», и игра ногами не самая сильная его сторона - все так. Однако ниже определенной планки он не падает никогда, и эта планка достаточно высока. Я очень рад, что он остаётся в МЮ и надеюсь, что здесь он и закончит карьеру - ну, и выиграет еще что-нибудь до этого🤞🤞🤞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jas Ik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красавчик. В своё время столько клубов за ним охотилось, а он остался верным МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
United_LP
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Есть все шансы взять перчатку АПЛ в этом сезоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глебиньо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Своей вчерашней игрой он доказал на все 100,что достоин нового контракта.Единственный из оборонительных игроков,кто практически никогда не теряет концентрацию
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий