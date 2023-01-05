Кристоф Гальтье: «Надеюсь, фанаты «ПСЖ» отпразднуют титул Месси на следующем матче. Нам повезло, что у нас есть такой игрок»

рассказал, когда сыграет за «ПСЖ» после ЧМ-2022.

«Лео тренируется уже два дня. [Против «Шатору»] он не сыграет. Мы следим за тем, чтобы он был готов к следующей игре – посмотрим. Я внимательно отнесусь к тому, что он скажет, но мы надеемся, что он будет доступен к следующему матчу.

Было очень важно, чтобы в клубе все поздравили его [с победой на ЧМ-2022]. Он был тронут.

Празднование на «Парк де »? Посмотрим, когда он сможет сыграть, но необходимости праздновать победу Лео нет.

Но я смею надеяться, что наши фанаты отпразднуют, нет причин, чтобы этого не сделать. Это Лео Месси, игрок «ПСЖ», ставший чемпионом мира. Нам очень повезло, что у нас есть такой игрок», – сказал главный тренер «ПСЖ».

«ПСЖ» сыграет в Кубке Франции против « ». Матч пройдет в пятницу, 6 января.

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