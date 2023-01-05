Кристоф Гальтье: «Надеюсь, фанаты «ПСЖ» отпразднуют титул Месси на следующем матче. Нам повезло, что у нас есть такой игрок»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кубок Франции Парк де Пренс ЧМ-2022 Кристоф Гальтье Шатору стадионы Футбол

Кристоф Гальтье рассказал, когда Лионель Месси сыграет за «ПСЖ» после ЧМ-2022.

«Лео тренируется уже два дня. [Против «Шатору»] он не сыграет. Мы следим за тем, чтобы он был готов к следующей игре – посмотрим. Я внимательно отнесусь к тому, что он скажет, но мы надеемся, что он будет доступен к следующему матчу.

Было очень важно, чтобы в клубе все поздравили его [с победой на ЧМ-2022]. Он был тронут.

Празднование на «Парк де Пренс»? Посмотрим, когда он сможет сыграть, но необходимости праздновать победу Лео нет.

Но я смею надеяться, что наши фанаты отпразднуют, нет причин, чтобы этого не сделать. Это Лео Месси, игрок «ПСЖ», ставший чемпионом мира. Нам очень повезло, что у нас есть такой игрок», – сказал главный тренер «ПСЖ».

«ПСЖ» сыграет в Кубке Франции против «Шатору». Матч пройдет в пятницу, 6 января.

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21 комментарий

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Oleg
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Ответ DolJun
на момент написания того комментария я прочитал коммент олега про какое-то живое величие, которое, по его мнению, любой человек должен воспринимать так же как и он сам.
Так речь про здорового человека а не персонажа с комплексами и пунктиком в виде - Пеп Гвардиола)
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typical passion
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Ответ Футбол_это_жизнь
100% встретят овациями. Победа Месси на ЧМ это вне времени, клубов и сборных, это победа футбола. Тем более Мбаппе не так уж и предан ПСЖ.
Французы могут и освистать.
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Svetlana Ermolaeva
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Для тех кто не читает дальше заголовка - Гальтье контекстуально намекнул что чествовать Месси на Парк де Пренс не будут, а фанаты могут за него порадоваться каждый сам по себе.

А тут начали мечтать про встречи овациями, определение состава т.д.
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DolJun
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Ответ Oleg
Я не знаю что за бред вы прочитали, не могу видеть что вас окружает.
на момент написания того комментария я прочитал коммент олега про какое-то живое величие, которое, по его мнению, любой человек должен воспринимать так же как и он сам.
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Oleg
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Ответ DolJun
омг что за бред я только что прочитал)
Я не знаю что за бред вы прочитали, не могу видеть что вас окружает.
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Михаил Немолочнов
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Ответ Advanced Stats
Как бы я не любил игру Месси, но тут не согласен Над составом Аргентины скорее поработал тренер А барса постоянно проваливалась в лч, но в любой случае все эти слухи мол Месси определяет состав и т.д - бред
Согласен, Скаллони тоже явно постарался. На протяжении всего ЧМ чувствовалась рука тренера и улучшение игры сборной от матча к матчу
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Айлин 1990
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Короля полюбому встретят на Парк Де Пренс как чемпиона.
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DolJun
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Ответ Oleg
Здоровые будут праздновать ибо это сравнимо с Пеле 1970, Марадоной 1986. Месси выдал великий турнир и тут не до нац.пренадлежности, тут живое величие.
омг что за бред я только что прочитал)
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Экспертное мнение
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Ответ Advanced Stats
Как бы я не любил игру Месси, но тут не согласен Над составом Аргентины скорее поработал тренер А барса постоянно проваливалась в лч, но в любой случае все эти слухи мол Месси определяет состав и т.д - бред
Да ладно, Месси же выгнал Ибрагимовича и Икарди? Мне так хейтеры сказали. Потом Барса забрала ЛЧ, Аргентина кубок мира. Получается, по мнению самих хейтеров Месси покруче всех футбольных функционеров и спортдиров.
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Advanced Stats
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Ответ Экспертное мнение
Если ПСЖ хочет требла, должен полностью довериться Месси и отдать ему контроль над командными процессами, это настоящий футбольный гений не только на поле. Вспомните, ведь сами хейтеры уверены, что Месси всегда определяет состав в Аргентине и делал так в Барсе? По итогу у Барсы два требла, а Аргентинцы забрали Копу и ЧМ впервые за 28-36 лет!
Как бы я не любил игру Месси, но тут не согласен
Над составом Аргентины скорее поработал тренер
А барса постоянно проваливалась в лч, но в любой случае все эти слухи мол Месси определяет состав и т.д - бред
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Футбол_это_жизнь
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100% встретят овациями. Победа Месси на ЧМ это вне времени, клубов и сборных, это победа футбола. Тем более Мбаппе не так уж и предан ПСЖ.
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Рустам Атаев
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Игрок Изумруд!
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Экспертное мнение
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Если ПСЖ хочет требла, должен полностью довериться Месси и отдать ему контроль над командными процессами, это настоящий футбольный гений не только на поле. Вспомните, ведь сами хейтеры уверены, что Месси всегда определяет состав в Аргентине и делал так в Барсе? По итогу у Барсы два требла, а Аргентинцы забрали Копу и ЧМ впервые за 28-36 лет!
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Oleg
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Ответ DolJun
а здоровые что в это время будут делать? пока эти некоторые будут спокойно праздновать
Здоровые будут праздновать ибо это сравнимо с Пеле 1970, Марадоной 1986.
Месси выдал великий турнир и тут не до нац.пренадлежности, тут живое величие.
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Любезный Коссутий
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Французы начали собирать подписи, чтобы отстранить Лео от Лиги 1
нахрена 🤷‍♂️ Лионель выносит фарм-лигу одной левой
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Isshin88
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Месси достоин только свиста и осуждения.
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DolJun
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Ответ Oleg
Ну не у всех же фанатов ПСЖ нарушена психика, как у некоторых. Поэтому спокойно отпразднуют триумф Месси.
а здоровые что в это время будут делать? пока эти некоторые будут спокойно праздновать
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Любезный Коссутий
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не освистали бы по привычке.
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Flow market Victor Mercedes
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Французы начали собирать подписи, чтобы отстранить Лео от Лиги 1
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Oleg
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Ответ DolJun
отпраздновать титул человека, который в финале победил твою сборную причинив боль всей нации, может только неймар.
Ну не у всех же фанатов ПСЖ нарушена психика, как у некоторых.
Поэтому спокойно отпразднуют триумф Месси.
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DolJun
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отпраздновать титул человека, который в финале победил твою сборную причинив боль всей нации, может только неймар.
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