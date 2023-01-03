Месси прибыл в расположение «ПСЖ». Он вернется к тренировкам с командой в среду
Лионель Месси вернулся в расположение «ПСЖ».
Во вторник нападающий вернулся в Париж после 10-дневного отпуска, предоставленного ему после завершения ЧМ-2022.
Он уже посетил тренировочный центр парижан, но с большинством футболистов клуба еще не виделся – им предоставили отдых.
По информации L’Equipe, в среду Месси проведет первую тренировку с командой.
Ожидается, что Месси сыграет в следующем матче Лиги 1 – «ПСЖ» 11 января встретится с «Анжером».
К Золотому мячу все это идет.
Думаю, еще и девятый возьмет потом.
Десятому не успеет приложится.