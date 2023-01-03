Месси прибыл в расположение «ПСЖ». Он вернется к тренировкам с командой в среду

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Анжер ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси вернулся в расположение «ПСЖ».

Во вторник нападающий вернулся в Париж после 10-дневного отпуска, предоставленного ему после завершения ЧМ-2022.

Он уже посетил тренировочный центр парижан, но с большинством футболистов клуба еще не виделся – им предоставили отдых.

По информации L’Equipe, в среду Месси проведет первую тренировку с командой.

Ожидается, что Месси сыграет в следующем матче Лиги 1 – «ПСЖ» 11 января встретится с «Анжером».

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26 комментариев

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хамлохам
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Месси заслужённый пенсионер. Ему бы на завалинку с самокруткой, а не на поле.
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MUthebest
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Можно будет на ПСЖ наконец посмотреть
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Gem Latino
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Ответ Игорь Климов
Прибыл в Париж лучший футболист современности - Лео Месси.
Не переборщай иногда, ок?
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Хан Рустам
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Лучший игрок начиная с 21 го века!
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Тор 100
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Ответ yrok77
Укротитель пенальтесси
Больно чтоль
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Тор 100
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Большинство ждут гения Месси чемпиона 🏆 мира 🌍
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yrok77
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Ответ Барсик Юрана
Ой опять этот укротитель середняков Франций, Хорватий и Голландий...
Укротитель пенальтесси
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Пирс Морган
Месси: "Где Неймар и почему вы проиграли 3:1"
И что это за два пика в майках Нетс?🤓
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Игорь Климов
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Без Лионеля совсем все плохо как я понимаю
Без Месси и Неймара.
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Терминатор///Айлбибекович
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Отличная новость!!!
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Игорь Климов
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Ответ cektor
Король Франции дома !)
Нужно говорить объективно, что Лео Месси - Король футбольного мира.
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Данис Хамзин
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Ответ Барсик Юрана
Ой опять этот укротитель середняков Франций, Хорватий и Голландий...
И Франций
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Игорь Климов
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Ответ А.Э.РАСИМ
Месси вернулся. К Золотому мячу все это идет. Думаю, еще и девятый возьмет потом. Десятому не успеет приложится.
Пусть Лео 8-й возьмёт, и даже это будет вечный рекорд.
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Михаил Корж
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Ответ Барсик Юрана
Месси прибыл дать отцовского леща Мбапе за то что тот слил серию без поражений 💪🏿
Мбаппе от него в Америку сбежал, посещал недавно матчи Бруклина.
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Игорь Климов
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Прибыл в Париж лучший футболист современности - Лео Месси.
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А.Э.РАСИМ
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Месси вернулся.
К Золотому мячу все это идет.
Думаю, еще и девятый возьмет потом.
Десятому не успеет приложится.
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Михо
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Один возвращается в топ клуб в ранге чемпиона мира и лучшего игрока в истории, у второго сегодня презентация в саудовской лиге. Угадайте персонажей)
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Барсик Юрана
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Ой опять этот укротитель середняков Франций, Хорватий и Голландий...
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Барсик Юрана
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Месси прибыл дать отцовского леща Мбапе за то что тот слил серию без поражений 💪🏿
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rigobersong
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Величайший🥇🏆👑🇦🇷😍
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cektor
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Король Франции дома !)
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Пирс Морган
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Месси: "Где Неймар и почему вы проиграли 3:1"
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ALMANAC
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Переругаются там все звездняки перед Баварией и отлетят
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GuruFutbola
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Батя приехал наводить порядок
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Sultan Adilbayev
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С ним, они заберут Анжер
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