Месси прибыл в расположение «ПСЖ». Он вернется к тренировкам с командой в среду

вернулся в расположение «ПСЖ».

Во вторник нападающий вернулся в Париж после 10-дневного отпуска, предоставленного ему после завершения .

Он уже посетил тренировочный центр парижан, но с большинством футболистов клуба еще не виделся – им предоставили отдых.

По информации L’Equipe, в среду Месси проведет первую тренировку с командой.

Ожидается, что Месси сыграет в следующем матче Лиги 1 – « » 11 января встретится с « ».