Месси о возвращении в «ПСЖ»: «Я верну игровой ритм и буду готов, когда тренер решит, что я могу играть»
Лионель Месси высказался о возвращении к тренировкам в «ПСЖ».
«Я подготовлюсь в плане физики, буду хорошо тренироваться, чтобы вернуть игровой ритм и быть готовым выйти на поле, когда тренерский штаб решит, что я могу играть», – цитирует 35-летнего аргентинца L’Équipe.
Напомним, Месси вернулся в расположение клуба после отпуска, который взял после победы на ЧМ-2022. Игроки и сотрудники «ПСЖ» устроили ему чемпионский коридор.
«Хочу поблагодарить всех за теплый прием – персонал, тренеров и моих партнеров. Я рад», – добавил Лионель.
Месси вряд ли сыграет с «Шатору» в Кубке Франции 6 января. 11-го парижане дома встретятся с «Анжером» в 18-м туре Лиги 1.
Феномен.
Удачи и в этом году!!!!
Кришти: я не уважаю Тен Хага
Вся разница между ними)
Не то что:
"Я тут, я пришел побеждать, я лучший футболист мира, играю в лучшем клубе мира.
Я пришел написать историю клуба"
Тьфу!