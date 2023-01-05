Месси о возвращении в «ПСЖ»: «Я верну игровой ритм и буду готов, когда тренер решит, что я могу играть»

высказался о возвращении к тренировкам в « ».

«Я подготовлюсь в плане физики, буду хорошо тренироваться, чтобы вернуть игровой ритм и быть готовым выйти на поле, когда тренерский штаб решит, что я могу играть», – цитирует 35-летнего аргентинца L’Équipe.

Напомним, Месси вернулся в расположение клуба после отпуска, который взял после победы на . Игроки и сотрудники «ПСЖ» устроили ему чемпионский коридор.

«Хочу поблагодарить всех за теплый прием – персонал, тренеров и моих партнеров. Я рад», – добавил Лионель.

Месси вряд ли сыграет с « » в Кубке Франции 6 января. 11-го парижане дома встретятся с « » в 18-м туре Лиги 1.