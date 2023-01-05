Месси о возвращении в «ПСЖ»: «Я верну игровой ритм и буду готов, когда тренер решит, что я могу играть»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кубок Франции Анжер Шатору Футбол

Лионель Месси высказался о возвращении к тренировкам в «ПСЖ».

«Я подготовлюсь в плане физики, буду хорошо тренироваться, чтобы вернуть игровой ритм и быть готовым выйти на поле, когда тренерский штаб решит, что я могу играть», – цитирует 35-летнего аргентинца L’Équipe.

Напомним, Месси вернулся в расположение клуба после отпуска, который взял после победы на ЧМ-2022. Игроки и сотрудники «ПСЖ» устроили ему чемпионский коридор.

«Хочу поблагодарить всех за теплый прием – персонал, тренеров и моих партнеров. Я рад», – добавил Лионель.

Месси вряд ли сыграет с «Шатору» в Кубке Франции 6 января. 11-го парижане дома встретятся с «Анжером» в 18-м туре Лиги 1.

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18 комментариев

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Игорь Климов
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Ответ abrbal
фактос
Твой кумир этот Factos7, уже доигрывает в дворовом чемпионате Саудовской Аравии.
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Ответ Игорь Климов
Ты разе ещё не на ветках дворового чемпионата Саудовской Аравии?
Плачь!
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abrbal
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Надеюсь как его там поставит мне пятерку и назначит старостой
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Denis242424
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Ответ QWertY
Месси: буду играть, когда решит тренер Кришти: я не уважаю Тен Хага Вся разница между ними)
Месси - умный человек, поэтому и общается нормально со всеми сотрудниками клуба. В отличие от ...
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abrbal
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Ответ VOLTER
Гном-ныряла : "Я надеюсь,что судьи во Франции будут оценивать мои упражнения в бассейне по ныркам мгновенными пеналями,как и на ЧМ".
фактос
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zayd
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Ответ VOLTER
Гном-ныряла : "Я надеюсь,что судьи во Франции будут оценивать мои упражнения в бассейне по ныркам мгновенными пеналями,как и на ЧМ".
Ты чет перепутал ветку
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bel01
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Даже после трёх недель празднования этот парень может выйти на один тайм и отдать две голевых.
Феномен.
Удачи и в этом году!!!!
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ А.Э.РАСИМ
Месси такой скромняга. Не то что: "Я тут, я пришел побеждать, я лучший футболист мира, играю в лучшем клубе мира. Я пришел написать историю клуба" Тьфу!
Я думаю всё-таки лучше выйти ему на матч в кубке, получится хорошая разминка перед началом в Лиге1
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Andrew Wryneck
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Ответ VOLTER
Гном-ныряла : "Я надеюсь,что судьи во Франции будут оценивать мои упражнения в бассейне по ныркам мгновенными пеналями,как и на ЧМ".
Уж кого, но Месси точно в нырянии не обвинить
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Юлия Ким
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VOLTER
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Гном-ныряла : "Я надеюсь,что судьи во Франции будут оценивать мои упражнения в бассейне по ныркам мгновенными пеналями,как и на ЧМ".
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Игорь Климов
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Буду ходить пешком 🤣
Ты разе ещё не на ветках дворового чемпионата Саудовской Аравии?
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Буду ходить пешком 🤣
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Mark Safaniev
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Ответ Игорь Климов
Лео Месси настоящий чемпион и профессионал!
Климов, когда начнём писать разнообразные комменте?
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Мистер Уайт
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Слишком интеллигентный и интеллектуальный. Был бы потупее - обиделся бы, дал бы какое-нибудь резонансное интервью и уехал в Южную Африку играть или в Саудовскую Аравию (это ведь одно и то же:)
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QWertY
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Месси: буду играть, когда решит тренер
Кришти: я не уважаю Тен Хага

Вся разница между ними)
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А.Э.РАСИМ
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Месси такой скромняга.

Не то что:

"Я тут, я пришел побеждать, я лучший футболист мира, играю в лучшем клубе мира.
Я пришел написать историю клуба"

Тьфу!
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Игорь Климов
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Лео Месси настоящий чемпион и профессионал!
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