«Нужно оставить Месси в покое, пусть он насладится победой на ЧМ. Он много лет работал для этого». Лисандро о продолжении карьеры Лео в сборной

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес ответил на вопрос о том, продолжит ли Лионель Месси карьеру в сборной Аргентины.

Южноамериканская команда выиграла чемпионат мира-2022, победив в финале Францию (3:3, пен. 4:2). Месси говорил, что эта игра станет для него последней в рамках чемпионатов мира. 

«Мы должны оставить Месси в покое, позволить ему насладиться этим моментом. Он много лет работал, чтобы добиться этого.

Если он останется, это будет самым прекрасным вариантом для нас. Пусть сейчас он насладится моментом», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины в интервью ESPN. 

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19 комментариев

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Илья Бодров
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Мессюку проложили красную ковровую дорожку в финал провокациями и левыми пенками, убрали технично хозяина мессюка сб. Германию, чм в Катаре хозяине псж.. Меня терзают смутные сомнения у Шпака магнитофон, у посла медальон...
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Alexandr Donskoy
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Лучший игрок мира!
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Хан Рустам
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Далеко в пустыне рыдает одинокий пастух нарцисс..
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Джавез Тилл
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Ответ Александр Р
Ты величайший клоун за всю историю 🤡 как большинство клоунов в жизни грустный и обиженный жизнью))
Старый толстый сектант-клоун, пишет кому что он грустный🤣🤣🤣 Класека...
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Blaumerc
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Ответ Пенс
А ведь надо было просто перейти в ПСЖ и босс всё сделал. Неплохо, неплохо.
Там на другой ветке Роналду позорится, иди его защищать.
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MU RD2
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Если он завершит карьеру в сборной, то сейчас идеальное время. Выдал самый мощный отрезок чм и выиграл титул. Да и в целом, он теперь может со спокойной душой завершать карьеру и на клубном уровне))) можно ради удовольствия покочевать по разным лигам в европе...)))
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Александр Р
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Ответ Джавез Тилл
Месси величайший пенальтист за всю историю ЧМ 🥳🥳🥳
Ты величайший клоун за всю историю 🤡 как большинство клоунов в жизни грустный и обиженный жизнью))
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Игорь Климов
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Ответ Пенс
А ведь надо было просто перейти в ПСЖ и босс всё сделал. Неплохо, неплохо.
Согласен, Месси - Босс, и всё сделал!
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Direct free kick
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Ответ Пенс
А ведь надо было просто перейти в ПСЖ и босс всё сделал. Неплохо, неплохо.
Бутафория есть бутафория. Трофеи со сборной не конёк пешего
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Пенс
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А ведь надо было просто перейти в ПСЖ и босс всё сделал. Неплохо, неплохо.
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atomio
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походу я начинаю верить в то, что админы спорцы глоры инстаграмного фрукта. засрали все новостями об игроке запаса, перешедшего к арабам
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rigobersong
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Конечно останется, почему бы не поиграть в удовольствие когда ты вносишь решающий вклад в успех сборной:)
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Barsa! bolshe chem klub
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Я теперь понял кто писал посты вместо сестёр!!!

😂😂😂😂😂
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Джавез Тилл
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Месси величайший пенальтист за всю историю ЧМ 🥳🥳🥳
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инок
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Скромность украшает Лео, ему не нужно говорить о том, что он великий - за него это говорят футболисты.
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Barsa! bolshe chem klub
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Король умер - да здравствует король!!!

Такого уровня игрока как Месси,на планете Земля, нет
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Trey4rch
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Ну правда заслужил
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Гусейн Магомедрасулов
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Заголовок оформили чисто в стиле жёлтой газеты. Типа Лисандро Мартинес не хочет, чтоб Месси продолжил карьеру в сборной. А там можно и набросить, что Лисандро из-за Месси на скамейке сидел. Фанаты Криштиануса Аравийского фас. Можно Мауро Нара ещё приплести, как пример диктатора Месси))
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Lionel Van Damme
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Да идите нафик с этим чм, там Лига Саудовской Аравии на повестке. Кто он такой этот победитель ЧМ?? Правильно! Человек-проигравший-Саудовской-Аравии - одним словом
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