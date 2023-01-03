ответил на вопрос о том, продолжит ли карьеру в сборной .

Южноамериканская команда выиграла чемпионат мира-2022, победив в финале Францию (3:3, пен. 4:2). Месси говорил, что эта игра станет для него последней в рамках чемпионатов мира.

«Мы должны оставить Месси в покое, позволить ему насладиться этим моментом. Он много лет работал, чтобы добиться этого.

Если он останется, это будет самым прекрасным вариантом для нас. Пусть сейчас он насладится моментом», – сказал защитник « » и сборной Аргентины в интервью ESPN.