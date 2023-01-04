Месси о чемпионском коридоре в «ПСЖ»: «Большое спасибо моим товарищам по команде и всем сотрудникам клуба за прием»
Лионель Месси поблагодарил одноклубников за прием после возвращения в «ПСЖ».
Напомним, аргентинец вернулся в расположение клуба после отпуска, который взял после победы на ЧМ-2022. Игроки и сотрудники «ПСЖ» устроили ему чемпионский коридор.
«Большое спасибо моим товарищам по команде и всем сотрудникам клуба за прием, который они мне оказали.
Мы уже вернулись и с нетерпением ждем продолжения достижения целей этого сезона, теперь уже с «ПСЖ», – написал Месси.
А один фрукт везде провалился, об…. свой родной клуб, уехал черт знает куда, потому что нормальные команды не брали и все равно твердит, что он какой то особенный…
Вот и вся разница между Великим Человеком и закомплексованным нарциссом.
Время все расставило на свои места.
добавил Месси