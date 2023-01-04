Месси о чемпионском коридоре в «ПСЖ»: «Большое спасибо моим товарищам по команде и всем сотрудникам клуба за прием»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси поблагодарил одноклубников за прием после возвращения в «ПСЖ».

Напомним, аргентинец вернулся в расположение клуба после отпуска, который взял после победы на ЧМ-2022. Игроки и сотрудники «ПСЖ» устроили ему чемпионский коридор.

«Большое спасибо моим товарищам по команде и всем сотрудникам клуба за прием, который они мне оказали.

Мы уже вернулись и с нетерпением ждем продолжения достижения целей этого сезона, теперь уже с «ПСЖ», – написал Месси. 

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14 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
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Ответ Великий Алонсо
Вышел на потеху публике чтобы над ним все поугарали как всегда.
Угарали над твоим кумиром при виде Месси
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Flavius
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Ответ Великий Алонсо
Вышел на потеху публике чтобы над ним все поугарали как всегда.
Ты свои комменты в 2020 году что ли консервировал?
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Flavius
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Ответ Ussaev M
Мбаппе упустил свой шанс поздравить лучшего футболиста в истории футбола
Дважды
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Ллб
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Ответ Игорь Замаруев
Лучшему игроку 21 века сделали чемпионский коридор. Браво!
Пока Месси проходил через этот коридор, он ,по-привычке, накрутил на дриблинге все 17 человек, пока его грубым фолом не остановил Рамос , со словами: остынь, брат! Все хорошо. Это мы тебе так респект кидаем!
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Ussaev M
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Мбаппе упустил свой шанс поздравить лучшего футболиста в истории футбола
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Barca, Liverpool_forever
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Великий стал Чемпионом Мира протащив всю сборную на плечах и все равно скромничает и постоянно всех благодарит.
А один фрукт везде провалился, об…. свой родной клуб, уехал черт знает куда, потому что нормальные команды не брали и все равно твердит, что он какой то особенный…
Вот и вся разница между Великим Человеком и закомплексованным нарциссом.
Время все расставило на свои места.
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Великий Алонсо
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Вышел на потеху публике чтобы над ним все поугарали как всегда.
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Iuasamotu
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Возможно, такой коридор в Барселоне смотрелся бы ещё более привлекательно, но Париж просто создан человечеством для триумфа таких гениальных, творческих людей, как Месси)
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GuruFutbola
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Кринж: «спасибо вербюбдам, павлинам, петухам и прочим пернатым за теплый прием в аль насре, чувствую себя настоящим маугли»
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atomio
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без вопросов. все игроки понимают - среди них сейчас единственный оставшийся в живых титан мирового футбола за всю его историю. Пеле и Марадона к сожалению только с небес смотрят на Лео.
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Зизуха
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"И тебе черепашка спасибо"- добавил Месси
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Tuman Is
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а мы дальше будем писать историю …
добавил Месси
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psycho killer
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Не презентация в альнасре, конечно, но тоже ничего
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Игорь Замаруев
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Лучшему игроку 21 века сделали чемпионский коридор. Браво!
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