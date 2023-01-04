Месси о чемпионском коридоре в «ПСЖ»: «Большое спасибо моим товарищам по команде и всем сотрудникам клуба за прием»

поблагодарил одноклубников за прием после возвращения в «ПСЖ».

Напомним, аргентинец вернулся в расположение клуба после отпуска, который взял после победы на . Игроки и сотрудники «ПСЖ» устроили ему чемпионский коридор.

«Большое спасибо моим товарищам по команде и всем сотрудникам клуба за прием, который они мне оказали.

Мы уже вернулись и с нетерпением ждем продолжения достижения целей этого сезона, теперь уже с « », – написал Месси.