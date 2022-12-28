Лишь Неймар и Месси сделали по 10 ассистов в топ-5 лиг Европы. У де Брюйне и Коло-Муани по 9

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Неймар Кевин де Брюйне Маркиньос Рандаль Коло-Муани Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар догнал Лионеля Месси, своего партнера по атаке, по голевым пасам.

Бразилец ассистировал защитнику Маркиньосу на 14-й минуте матча 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

Только Неймар и Месси набрали по 10 результативных передач в матчах топ-5 лиг Европы в текущем сезоне. Ближе всех к этому показателю Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити» и Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» – у них по 9 пасов.

Подробно со статистикой Неймара можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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Александра Александрова
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Ответ Anton Kortenko
жаль Лига 1 не в топ-5
Арабский бассейн теперь ваша лига ))))
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нелюбитель футбола
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Ответ Игорь Климов
Ну, по твоему мнению Саудовская Аравия в топ-5, я угадал?
А-ха-ха-ха...👍👍👏👏..
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Burel
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Ответ Анархия
дорогой,золотяй мяч начиная с нынешнего выдается за сезон,а не календареый год, поэтому фактически золотого мяча 2022 не существует,есть ЗМ за сезон 21-22(22-23,23-24).И вот Бензема свой ЗМ 21-22 взял за заслуги в прошлом сезоне,вполне заслуженно.Точно так же заслуженно ЗМ 22-23 сможет взять Месси,если не сбавит обороты,что тоже будет вполе заслуженно за то какой ЧМ он провел.Поэтому пж перестаньте писать про этот бред.
так я про то и говорю, что это абсурд. Начали выдавать за сезон именно в тот год, когда ЧМ впервые в истории зимой. "Гениальное" решение 😂
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Пирс Морган
Кевин де Брюйне: "Я очень стар, сборная стара, скоро на пенсию" Месси: "Кого укатать?"
Пирс, от таких комментариев витамины у фрукта пропадают🥺
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corazón blanco
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Ответ Fan of Sport
Де Брюйне это гений. Кто смотрит матч Сити, вы видели какие передачи делал Де Брюйне?
Напарники по команде не хотят его выводить в лидеры по результативным передачам, в каждом матче упускаю вернейшие моменты после того, как он выводит их на убойные позиции.
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Игорь Климов
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Ответ Anton Kortenko
жаль Лига 1 не в топ-5
Ну, по твоему мнению Саудовская Аравия в топ-5, я угадал?
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Anton Kortenko
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жаль Лига 1 не в топ-5
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Игорь Климов
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Ответ Fan of Sport
Уже и в ПСЖ заметно отсутствие Лео, всё таки никто не чувствует и не читает игру как он, Де Брюйне и Модрича можно отметить также, но и они не на уровне Месси в этом плане
Ты прав, Лео Месси по этому скиллу превосходит всех в мире футболистов.
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Игорь Климов
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Ответ rigobersong
Играл бы сегодня Месси еще бы пару отдал🥇🇦🇷 Удивительный год у Месси, 2 титула со сборной, такое вообще в истории с кем-то было, что бы игрок в течении одного календарного года взял 2 титула?:)
Месси гений футбола.
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Абдул Абакаев
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Ответ rigobersong
Всем уже очевидно, кто на данный момент лучшие игроки 21 века: 1.Месси 2.Рональдиньо 3.Мюллер
Мюллер?
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Экспертное мнение
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Ответ SWS
Долго еще эта лига фермеров будет называться топ чемпионатом?
Эта та лига фермеров, в котором игрок из Анжера вроде на ЧМ возил всех хваленых игроков из Бельгии, Испании, Португалии, которые якобы играют в элитных лигах
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AF007
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Ответ SWS
Долго еще эта лига фермеров будет называться топ чемпионатом?
Пока в ней будут играть 3 из 5 лучших игроков мира
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predMBAPPE
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Ответ Игорь Климов
Factоs! 🇦🇷
Фактуа🇨🇵 😁💪🏻
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chouchou
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В конце игры будет только" у Неймара больше всего ассистов в матчах топ-5 лиг Европы в текущем сезоне"!
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Социо Пат
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Чувак взял два титула со сборной, наколотил уже за 30+ по гол плюс пас с начала сезона, но сектанты всё равно пытаются очернить такое величие)
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Fan of Sport
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Уже и в ПСЖ заметно отсутствие Лео, всё таки никто не чувствует и не читает игру как он, Де Брюйне и Модрича можно отметить также, но и они не на уровне Месси в этом плане
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Анархия
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Ответ Burel
Всем понятно, что Месси - легитимный обладаль Золотого Мяча 2022
дорогой,золотяй мяч начиная с нынешнего выдается за сезон,а не календареый год, поэтому фактически золотого мяча 2022 не существует,есть ЗМ за сезон 21-22(22-23,23-24).И вот Бензема свой ЗМ 21-22 взял за заслуги в прошлом сезоне,вполне заслуженно.Точно так же заслуженно ЗМ 22-23 сможет взять Месси,если не сбавит обороты,что тоже будет вполе заслуженно за то какой ЧМ он провел.Поэтому пж перестаньте писать про этот бред.
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predMBAPPE
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Южная Америка лучшие👑
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rigobersong
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Ответ Fan of Sport
Де Брюйне это гений. Кто смотрит матч Сити, вы видели какие передачи делал Де Брюйне?
Он такое каждый матч выдает, когда без Азара играет😅
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Социо Пат
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Жду аргументов от ронаглоров...пенальти вы как то аргументировали, что насчёт ассистов??)
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Fan of Sport
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Де Брюйне это гений.
Кто смотрит матч Сити, вы видели какие передачи делал Де Брюйне?
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Wizzyy
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Где Франция, а где топ лиги.
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rigobersong
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Ответ Игорь Климов
Factоs! 🇦🇷
Кринжиботы атакуют🤣🤣🤣

Всегда радует конечно, что сидит человек, создает сотни аккаунтов и минусует определенных пользователей:) 🤣🤣🤣 Кстати забавно, но походу минусы идут в рейтинг, т.к. он у меня каждый день только растет. Надо бы бедолаге этому рассказать, а то сидит с красным лицом у монитора время зря тратит:))
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SWS
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Долго еще эта лига фермеров будет называться топ чемпионатом?
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Пирс Морган
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Кевин де Брюйне: "Я очень стар, сборная стара, скоро на пенсию"
Месси: "Кого укатать?"
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