Лишь Неймар и Месси сделали по 10 ассистов в топ-5 лиг Европы. У де Брюйне и Коло-Муани по 9

Нападающий « » Неймар догнал , своего партнера по атаке, по голевым пасам.

Бразилец ассистировал защитнику Маркиньосу на 14-й минуте матча 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

Только Неймар и Месси набрали по 10 результативных передач в матчах топ-5 лиг Европы в текущем сезоне. Ближе всех к этому показателю Кевин де Брюйне из « » и из « » – у них по 9 пасов.

Подробно со статистикой Неймара можно ознакомиться здесь.

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