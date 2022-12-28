Лишь Неймар и Месси сделали по 10 ассистов в топ-5 лиг Европы. У де Брюйне и Коло-Муани по 9
Нападающий «ПСЖ» Неймар догнал Лионеля Месси, своего партнера по атаке, по голевым пасам.
Бразилец ассистировал защитнику Маркиньосу на 14-й минуте матча 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
Только Неймар и Месси набрали по 10 результативных передач в матчах топ-5 лиг Европы в текущем сезоне. Ближе всех к этому показателю Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити» и Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» – у них по 9 пасов.
Подробно со статистикой Неймара можно ознакомиться здесь.
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Кто смотрит матч Сити, вы видели какие передачи делал Де Брюйне?
Всегда радует конечно, что сидит человек, создает сотни аккаунтов и минусует определенных пользователей:) 🤣🤣🤣 Кстати забавно, но походу минусы идут в рейтинг, т.к. он у меня каждый день только растет. Надо бы бедолаге этому рассказать, а то сидит с красным лицом у монитора время зря тратит:))
Месси: "Кого укатать?"