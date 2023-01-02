Дэнни Мерфи: «Пеле сделал для футбола больше других. Из-за него Месси, Мбаппе, Неймар, Модрич и Азар выбрали 10-й номер на ЧМ-2022»

Дэнни Мерфи поделился мнением о влиянии Пеле на футбол.

Бывший нападающий сборной Бразилии и трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Споры о величайшем игроке всех времен и народов невозможно разрешить, но я думаю, что справедливо будет сказать, что Пеле сделал для футбола больше, чем кто-либо другой.

Я не застал его игру в силу возраста, но мой папа рассказывал истории об этом невероятном игроке, который, по его словам, «ни в чем не нуждался». Другими словами, у него не было слабостей.

Я был помешанным на футболе ребенком, который хотел сделать игру своей профессией. Папа призывал меня смотреть любые кадры, которые я мог достать, с Пеле или Джорджем Бестом, а ведь он был болельщиком «Ливерпуля»!

Я слышал прекрасные слова, сказанные о Пеле. Больше всего меня поразило то, что многие из тех великолепных навыков и приемов, которые выполняют современные игроки, он выполнял более 50 лет назад на некачественных полях против защитников, которые могли разорвать тебя надвое.

Я имел честь встретиться с Пеле и пожать ему руку на поле перед благотворительным матчем Soccer Aid. До этого я нервничал перед встречей с известным человеком лишь однажды. Речь о Кенни Далглише, который был моим героем.

Но я знал, что Пеле значит для игры, которую я люблю, и помню, как я напрягался, думая: «Заговорить ли мне с ним, задать вопрос или просто улыбнуться? Это действительно было сродни встрече с королевской семьей. И это во многом верно, потому что он был королем в футболе.

Пеле вышел за рамки игры. Он помог создать современный чемпионат мира. Я сам только что побывал на нем, его наследие очень сильно.

по-прежнему остается командой, которую хотя увидеть больше всего. Футболка с номером 10 имеет особую притягательность – из-за Пеле. Вот почему Месси, Мбаппе, , , , Эриксен, Пулишич и Депай выбрали футболку с номером 10 в Катаре», – написал экс-хавбек « » в колонке для Daily Mail.

«Если забудешь носки, твоя жизнь может быть совсем другой». Письмо Пеле молодому себе