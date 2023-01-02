Дэнни Мерфи: «Пеле сделал для футбола больше других. Из-за него Месси, Мбаппе, Неймар, Модрич и Азар выбрали 10-й номер на ЧМ-2022»

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Дэнни Мерфи поделился мнением о влиянии Пеле на футбол.

Бывший нападающий сборной Бразилии и трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Споры о величайшем игроке всех времен и народов невозможно разрешить, но я думаю, что справедливо будет сказать, что Пеле сделал для футбола больше, чем кто-либо другой.

Я не застал его игру в силу возраста, но мой папа рассказывал истории об этом невероятном игроке, который, по его словам, «ни в чем не нуждался». Другими словами, у него не было слабостей.

Я был помешанным на футболе ребенком, который хотел сделать игру своей профессией. Папа призывал меня смотреть любые кадры, которые я мог достать, с Пеле или Джорджем Бестом, а ведь он был болельщиком «Ливерпуля»!

Я слышал прекрасные слова, сказанные о Пеле. Больше всего меня поразило то, что многие из тех великолепных навыков и приемов, которые выполняют современные игроки, он выполнял более 50 лет назад на некачественных полях против защитников, которые могли разорвать тебя надвое.

Я имел честь встретиться с Пеле и пожать ему руку на поле перед благотворительным матчем Soccer Aid. До этого я нервничал перед встречей с известным человеком лишь однажды. Речь о Кенни Далглише, который был моим героем.

Но я знал, что Пеле значит для игры, которую я люблю, и помню, как я напрягался, думая: «Заговорить ли мне с ним, задать вопрос или просто улыбнуться? Это действительно было сродни встрече с королевской семьей. И это во многом верно, потому что он был королем в футболе.

Пеле вышел за рамки игры. Он помог создать современный чемпионат мира. Я сам только что побывал на нем, его наследие очень сильно.

Бразилия по-прежнему остается командой,  которую хотя увидеть больше всего. Футболка с номером 10 имеет особую притягательность – из-за Пеле. Вот почему Месси, Мбаппе, Неймар, Модрич, Азар, Эриксен, Пулишич и Депай выбрали футболку с номером 10 в Катаре», – написал экс-хавбек «Ливерпуля» в колонке для Daily Mail.

«Если забудешь носки, твоя жизнь может быть совсем другой». Письмо Пеле молодому себе

 

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12 комментариев

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Айлин 1990
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И вообще все 10 номера, лучшие в истории.
Топ 3 в истории это 100% под 10 номером играли и играют.
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Айлин 1990
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Как будто Месси раньше играл не в 10 номере.
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Игорь Климов
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Ответ QWertY
Почему из за него, а не из за Марадоны, например?
Лео Месси точно выбрал 10 номер из-за Марадоны!
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Пирс Морган
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Ответ Benner
Все лучшие носят 10 номер
С огнем играешь)
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Игорь Климов
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Ответ Stilet525
Уж, Месси-то выбрал десятку из-за Марадоны! Факт! А величие Пеле отрицать глупо, как и сравнивать его с кумирами следующих поколений.
Да, это несомненный факт!
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Barsa! bolshe chem klub
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Футбол стал отдельным видом искусства благодаря Пеле.

Пеле и есть футбол.

Покойся с миром легенда!!!
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Stilet525
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Уж, Месси-то выбрал десятку из-за Марадоны! Факт! А величие Пеле отрицать глупо, как и сравнивать его с кумирами следующих поколений.
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Назар Игорь
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Думаю Азар в этом списке лишний. После ухода из Челси его уровень резко упал, да и травмы замучили.
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Фанат Лионеля Месси
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Про 10-Ый номер бред
А то ,что он был 1 суперзвездой в мировом футболе и сделал для его популяризации больше всех-факт
Как Майкл Джордан в баскетболе
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Benner
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Все лучшие носят 10 номер
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Mr-Apelsin Friend
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10 это легендарный номер, но не думаю что кто то в серьёз выбирал его из-за Пеле, потому что никто и не видел игры Пеле
+11
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QWertY
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Почему из за него, а не из за Марадоны, например?
+6
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