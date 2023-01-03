Ротен после поражения «ПСЖ»: «Проблема в менталитете игроков. Трудно занять место Месси, Неймара или Верратти, но, когда появляется шанс, нужно стараться»

раскритиковал игроков «ПСЖ» после поражения от «Ланса» (1:3).

«Это первое поражение «ПСЖ» в сезоне, поэтому критику нужно воспринимать спокойно.

Но что вызывает вопросы, так это то, что «ПСЖ» испытывает трудности, когда уровень и интенсивность матча повышаются. Против «Ланса» у команды были проблемы, особенно в полузащите.

Это проблема менталитета. Глядя на игру , , или Сарабии, я не хочу критиковать этих игроков. Они находятся на этом уровне, возможно, у них были эталонные матчи в других клубах, но они не оценивают, каково это – надеть майку «ПСЖ», и чего от них ожидают.

Они запасные, они здесь, чтобы попытаться сдвинуть иерархию с мертвой точки. Но это сложно, когда в команде есть парни, которых зовут Месси, , Верратти. Трудно занять их место. Но когда у вас есть шанс сыграть, приложите больше усилий, чем другие!

Можно что-то упустить, технически или тактически. Вы тоже можете потерять доверие. Но с точки зрения мышления, вы, ребята, должны быть безупречны, а это еще не все. Настроение не очень хорошее», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

Гальтье про 1:3 от «Ланса»: «Впервые увидел «ПСЖ» таким разобранным. Мы подарили им 2 гола»