Ротен после поражения «ПСЖ»: «Проблема в менталитете игроков. Трудно занять место Месси, Неймара или Верратти, но, когда появляется шанс, нужно стараться»

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Жером Ротен раскритиковал игроков «ПСЖ» после поражения от «Ланса» (1:3).

«Это первое поражение «ПСЖ» в сезоне, поэтому критику нужно воспринимать спокойно.

Но что вызывает вопросы, так это то, что «ПСЖ» испытывает трудности, когда уровень и интенсивность матча повышаются. Против «Ланса» у команды были проблемы, особенно в полузащите.

Это проблема менталитета. Глядя на игру Руиса, Солера, Экитика или Сарабии, я не хочу критиковать этих игроков. Они находятся на этом уровне, возможно, у них были эталонные матчи в других клубах, но они не оценивают, каково это – надеть майку «ПСЖ», и чего от них ожидают.

Они запасные, они здесь, чтобы попытаться сдвинуть иерархию с мертвой точки. Но это сложно, когда в команде есть парни, которых зовут Месси, Неймар, Верратти. Трудно занять их место. Но когда у вас есть шанс сыграть, приложите больше усилий, чем другие!

Можно что-то упустить, технически или тактически. Вы тоже можете потерять доверие. Но с точки зрения мышления, вы, ребята, должны быть безупречны, а это еще не все. Настроение не очень хорошее», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

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7 комментариев

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Shahin Efendiyev
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Ротен, рот свой...тьфу глаза открой, Веррати играл же.
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Джейме Ланнистер
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Просто не было тупых привозов пенок и Месси с Неймаром. И черепашка показал весь свой уровень
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Неймар Каземиров
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Так роль Месси было исполнить несложно. Достаточно было просто выйти на поле. Это же худший игрок ПСЖ по мнению Ротена
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Митрандир цвета хаки
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Этот персонаж весь прошлый сезон необоснованно гнал на Месси и безостановочно вонял своими бреднями(сезон в котором Месси стал одним из лучших по созиданию в топ5 чемпионатах)
Такую лицемерную крысу надо гнать из медиа-пространства.
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Игорь Климов
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Было всем очень заметно, что без Месси и Неймара, одному Верратти сложно было в матче создавать голевые моменты для Мбаппе.
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Любезный Коссутий
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Верратти играл лол
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Direct free kick
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Ротен сам так и не стал новым Зиданом
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