Агуэро о праздновании победы на ЧМ-2022: «Я много пил, но ничего не ел. Месси разозлился и сказал мне прекратить. Но как остановиться? Мы чемпионы мира, мы так счастливы...»
Серхио Агуэро рассказал, что сильно напился, празднуя победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.
В финале южноамериканская команда одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2). Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины праздновал победу с действующими игроками национальной команды.
«Я много пил, но ничего не ел. Мы стали чемпионами мира. Если со мной чему-то суждено было случиться, то пускай это произошло бы там.
Лео [Месси] разозлился и сказал мне «прекрати». Но как остановиться? Мы чемпионы мира, мы так счастливы...» – сказал Агуэро в эфире на Twitch.
Да сколько бы Мбаппе ни забил (хоть десять, хоть двадцать), титул у Мартинеса, а не у Мбаппе. Цель была для обоих - выиграть титул, а не посчитать голы.