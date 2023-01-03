рассказал, что сильно напился, празднуя победу сборной на ЧМ-2022.

В финале южноамериканская команда одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2). Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины праздновал победу с действующими игроками национальной команды.

«Я много пил, но ничего не ел. Мы стали чемпионами мира. Если со мной чему-то суждено было случиться, то пускай это произошло бы там.

Лео [Месси] разозлился и сказал мне «прекрати». Но как остановиться? Мы чемпионы мира, мы так счастливы...» – сказал Агуэро в эфире на Twitch.