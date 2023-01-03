Агуэро о праздновании победы на ЧМ-2022: «Я много пил, но ничего не ел. Месси разозлился и сказал мне прекратить. Но как остановиться? Мы чемпионы мира, мы так счастливы...»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 алкоголь и спорт Футбол

Серхио Агуэро рассказал, что сильно напился, празднуя победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.

В финале южноамериканская команда одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2). Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины праздновал победу с действующими игроками национальной команды. 

«Я много пил, но ничего не ел. Мы стали чемпионами мира. Если со мной чему-то суждено было случиться, то пускай это произошло бы там.

Лео [Месси] разозлился и сказал мне «прекрати». Но как остановиться? Мы чемпионы мира, мы так счастливы...» – сказал Агуэро в эфире на Twitch. 

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79 комментариев

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Григоренко Виталий
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Ответ kaka10
*Агуэро накидался в хлам и пришёл к Месси* Месси: Que mira, bobo?
Зачем писать на хрен пойми каком языке, который не поймёт процентов так 95. Это типа круто?)
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DolJun
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Ответ Vinnipukh Vinni
Если он главный герой, он по определению в этом праздновании не может выглядеть жалко. Он пропустил ровно столько, сколько можно было пропустить для победы. А всё остальное отбил. Молодец.
бред. конечно может. и жалко, и нелепо, и смешно. и с достоинством, и с честью, и с выдержкой. и все это не будет иметь никакого отношения к тому, являлся ли он ключевым фактором в победе или нет, потому что одно с другим никак не связано, потому что, как говорится, хороший человек - не профессия. профессионализм свой мартинес показал в ловле мячей, а вот как человек оказался с гнильцой. как это вообще можно связывать?
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Дмитрий Яруллин
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Ответ MstAndreev
"Мы". Еще пара интервью, и он реально расскажет, как в полуфинале треху положил)
В турнире : Кожаный мяч
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falkao2013
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Ответ DolJun
извини, если так
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Vinnipukh Vinni
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Ответ DolJun
а в чем противоречие позволь уточнить? или ты решил упразднить уточнение "на этом праздновании"?
Если он главный герой, он по определению в этом праздновании не может выглядеть жалко. Он пропустил ровно столько, сколько можно было пропустить для победы. А всё остальное отбил. Молодец.
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DolJun
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Ответ falkao2013
Получается так
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Vinnipukh Vinni
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Ответ corazón blanco
С Камавинга не очень красивая ситуация получилась, честно говоря от Серхио такого не ожидал, всегда вроде был порядочным парнем. Да - это его не делает каким-то преступником или злостным негодяем, тем не менее к сопернику нужно относиться с большим уважением.
Очевидно, что с некоторыми акциями и шутками они переборщили, но с другой стороны - это для большинства из них, если не для всех последний такой успех в карьере. Можно понять, почему крышу сорвало.
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falkao2013
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Ответ DolJun
лол, т.е. мне показалось что я не могу тебе ответить потому что ты ограничил в тот момент мою возможность отвечать тебе на комменты, так?
Получается так
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Ivan Ivanych
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Больше похоже что у него проблемы с головой, а не с сердцем.
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Direct free kick
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Животные по-другому не сказать
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Ivan Ivanych
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Какой он чемпион? До сих пор не просох что ли ...
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DolJun
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ты как-то непоследователен. То заявляешь, что Мартинес главный фактор, благодаря которому Аргентина получила титул, то он жалко выглядит. Да сколько бы Мбаппе ни забил (хоть десять, хоть двадцать), титул у Мартинеса, а не у Мбаппе. Цель была для обоих - выиграть титул, а не посчитать голы.
а в чем противоречие позволь уточнить? или ты решил упразднить уточнение "на этом праздновании"?
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Djeday
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"Мы стали чемпионами" Какое отношение Агуэро имеет к этой победе?
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Vinnipukh Vinni
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Ответ DolJun
не знаю кто выглядел более жалко на этом праздновании: кун, усиленно делавший вид всю дорогу что хоть как-то имеет отношение к команде или эми мартинес, который в качестве продырявленного мбаппе четырежды, устраивал ему минуту молчания
Ты как-то непоследователен. То заявляешь, что Мартинес главный фактор, благодаря которому Аргентина получила титул, то он жалко выглядит.
Да сколько бы Мбаппе ни забил (хоть десять, хоть двадцать), титул у Мартинеса, а не у Мбаппе. Цель была для обоих - выиграть титул, а не посчитать голы.
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DolJun
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Ответ falkao2013
Я не знаю кто тебя кидает куда-то, ты походу вместе с Агуэро отмечал.
лол, т.е. мне показалось что я не могу тебе ответить потому что ты ограничил в тот момент мою возможность отвечать тебе на комменты, так?
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Attack Sir
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Ответ Cearvm
Вряд ли бы поехал в 34, он очень сильно сдал по скорости еще пару лет назад. Симеоне с 17 голами в прошлом сезоне поинтереснее выглядел, и то не попал. С Лаутаро даже странно сравнивать, это топ-форвард на пике, просто ему не везло.
Ну, может, вы и правы. Правда, как по мне, пик у Лаутаро был года 3 назад, когда он реально много забивал и за ним гонялись многие топ-клубы. Сейчас, мне кажется, он подсдал, особенно в реализации, хотя и не исключаю, что ещё вернётся на высший уровень.
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Dexter Dallas
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Мы...это он себя так убеждает? не был ты братаном лянеля о тебе бы не вспомнили после чм. вон пачатина перед чм все очелло вылизал лянелю. о нем кто нибудь вспоминает?
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falkao2013
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Ответ DolJun
я бы писал о другом если бы ты не отвечал мне, а потом кидал в чс чтобы я не смог ответить) или по-твоему это ок?
Я не знаю кто тебя кидает куда-то, ты походу вместе с Агуэро отмечал.
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DolJun
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Ответ falkao2013
Ты почитай,что ты пишешь) Проспись товарищ
я бы писал о другом если бы ты не отвечал мне, а потом кидал в чс чтобы я не смог ответить) или по-твоему это ок?
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Cearvm
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Ответ Attack Sir
Жаль Агуэро, если бы не сердце, наверняка поехал бы на этот ЧМ и пользы со скамейки мог принести не меньше Лаутаро, который, конечно, бегал намного больше, но зато по мячу как будто бить разучился. Но с таким диагнозом, конечно, напиваться не стоит.
Вряд ли бы поехал в 34, он очень сильно сдал по скорости еще пару лет назад. Симеоне с 17 голами в прошлом сезоне поинтереснее выглядел, и то не попал. С Лаутаро даже странно сравнивать, это топ-форвард на пике, просто ему не везло.
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falkao2013
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Ответ DolJun
ты у меня ща терпишь и выглядит это уморительно)
Ты почитай,что ты пишешь) Проспись товарищ
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DolJun
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Ответ falkao2013
Я не знаю кто у тебя там терпит,но выглядишь ты сейчас не очень
ты у меня ща терпишь и выглядит это уморительно)
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falkao2013
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Ответ DolJun
нет уж, терпи если напросился) ну или кинь в чс чтобы слиться, как ты умеешь))
Я не знаю кто у тебя там терпит,но выглядишь ты сейчас не очень
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DolJun
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Ответ falkao2013
Вот значит как действует спирт из картохи. Завязывай давай)
нет уж, терпи если напросился) ну или кинь в чс чтобы слиться, как ты умеешь))
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falkao2013
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Ответ DolJun
сказал чел, кидающий других в чс чтобы они не смогли ответить))
Вот значит как действует спирт из картохи. Завязывай давай)
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