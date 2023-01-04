Месси держит ненастоящий Кубок мира на одном фото из поста с рекордным числом лайков в инстаграме. Его сделали и привезли в качестве талисмана болельщики

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Леандро Паредес соцсети Лаутаро Мартинес Футбол

На фотографии, побившей рекорд инстаграма, Лионель Месси держит ненастоящий Кубок мира.

После победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 форвард выложил пост с серией фотографий со стадиона. Публикация Месси набрала рекордное число лайков в истории соцсети, побив рекорд фотографии куриного яйца, опубликованной в январе 2019 года. К настоящему времени пост футболиста набрал 74,4 миллиона лайков.

На первой фотографии Месси держит не настоящий трофей, а копию, сделанную болельщиками из Буэнос-Айреса. Они привезли кубок в Катар в качетсве талисмана и отдали его игрокам сборной во время круга почета.

Копия переходила из рук в руки, пока не оказалась у Месси. Тот не понимал, что в руках у него ненастоящий кубок, пока ему это не объяснил Анхель Ди Мария, показав обратную сторону трофея. Момент, когда игроки смеялись над этим недопониманием, попал на фото. 

«Перед чемпионатом мира мы связались с людьми, которые занимаются изготовлением кубков, и им потребовалось шесть месяцев, чтобы сделать его. Он весит как оригинал, сделан из смолы и кварца и покрыт золотой краской.

Есть детали, знаки и рельефы, которые не похожи на настоящие, но разница минимальна.

«Идея заключалась в том, чтобы игроки подписали его, но в итоге кубок трижды оказывался на поле. В первый раз его взял родственник Паредеса, и он [Леандро] подписал его.

Во второй раз, когда у нас попросили его взять, он пробыл на поле 45 минут, переходил от игрока к игроку, от члена семьи к члену семьи, и они фотографировались. Нам сказали: «Вы потеряли кубок».

Нам было весело, но мы хотели его вернуть. Тогда я крикнула нескольким игрокам: «Если вы увидите кубок, который был у Паредеса, то он наш», и в конце Лаутаро Мартинес принес его и тоже подписал», – сказала болельщица Паула, посетившая ЧМ с муэем и детьми. Именно их семья привезла этот талисман. 

 

Фото: https://www.instagram.com/leomessi/

Фото: https://www.instagram.com/ferdelaorden/

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31 комментарий

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bam bam
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Ответ TaR
Ну надо отбирать чемпионство тогда и начинать Чемпионат Мира заново! Иного повода делать эту новость важной не вижу
Ну уж лучше это , чем про Ванду и Икарди
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ss_podonok
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Ответ Владислав Бондарчук
Сестра роналду завопит: снять все лайки!
но пока вопишь только ты. страдай)
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Бухгалтер2021
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ненастоящий чемпион
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Владислав Бондарчук
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Сестра роналду завопит: снять все лайки!
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Александр Зубков
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Ждём фото где Коло-Муни забил таки на 120 минуте и матч закончился.
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Mbest77
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Ответ Arthur Jacob
Весомый повод чтобы переиграть финал
Криш, прекращай! Стоило ради одного поста русский учить
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MajestySport
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Все фейковое, как и его победа
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Александр Зубков
Он его Криштиану продаст. За 200 млн.
Скорее, порежет на пластинки для своих "аппетитных" стейков🤓
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Sevuska
Да не , игрушечный он точно заслужил . А димария - настоящий, за перфоманс в первом тайме финала 👍
Сявушка, ну, тогда Ди Мария>Фрукталду, что было видно ещё в Реале, оттого аргентинца так быстро сплавили. И согласись, что Лео был всё-таки циничнее-на пути по плей-офф забил коронный бильярдным, затем отдал две лучшие голевые турнира на выбор-рассчитанную со спутника и после сольного прохода. То есть сначала сделал всё то, что Альнасралду не способен исполнить. А затем зарядил ружьё солью и дал залп по аппетитным ранам, сделав дубль в стиле аравийской принцессы в финале ЧМ. Ну, в финале...как бы объяснить, что такое забивать в финале(и не только ЧМ) фанату халяльной клубники...🤔
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Pb-SE
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Да и сам Месси какой-то ненатуральный. Румын.
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Sevuska
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Ответ Пенс
такой же липовый, как и победа на чм. Символично. С зм также думаю.
А к концу года ещё и самодельный балун диор подгонят , как бы там Мбаппе с Холандом не блистали 😆
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tommy_hell_trigger
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Новость из разряда «Юлия Якубеня уронила отварную сосиску»
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Дмитрий Бервинов
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Спортс, укажите, что инстаграм принадлежит мета, которая запрещена в РФ, а то проблемы будут
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Александр Зубков
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Нусрет(повар) не зря крутился там всю дорогу, всё-таки утащил оригинал в лучших традициях друзей Оушена😎
Он его Криштиану продаст. За 200 млн.
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Товарищ Бразаускас
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Войско взбунтовалось. Говорят, царь - ненастоящий!!! (с)
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Михаил1970
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Ответ Arthur Jacob
Весомый повод чтобы переиграть финал
Начиная с отбора, и с Россией.
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BarCa
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Скандалы, Расследованные, Разоблачение на НТВ, а нет на Французском RMC Sport.
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Пенс
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Раиль Гайнетдинов
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Это ничего не меняет!
Месси - Чемпион Мира 🏆🥇⚽️🔥
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corazón blanco
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Нусрет(повар) не зря крутился там всю дорогу, всё-таки утащил оригинал в лучших традициях друзей Оушена😎
Специально заготовили кубок, чтобы к нему могли прикоснуться каждый желающий и не нарушали традицию)
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Sevuska
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Ответ Winterburn
Главное, что и настоящий у него тоже есть, в отличие от рекордсмена по числу фолловеров))
Да не , игрушечный он точно заслужил .
А димария - настоящий, за перфоманс в первом тайме финала 👍
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ХавиГави_Паратрупер
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Нусрет(повар) не зря крутился там всю дорогу, всё-таки утащил оригинал в лучших традициях друзей Оушена😎
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Arthur Jacob
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Весомый повод чтобы переиграть финал
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Winterburn
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Главное, что и настоящий у него тоже есть, в отличие от рекордсмена по числу фолловеров))
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Sevuska
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История о том как ди Мария помогает мальчикам аутистам , в отличии от плохого Кришны 😎
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