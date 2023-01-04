Месси держит ненастоящий Кубок мира на одном фото из поста с рекордным числом лайков в инстаграме. Его сделали и привезли в качестве талисмана болельщики

На фотографии, побившей рекорд инстаграма, держит ненастоящий Кубок мира.

После победы сборной на форвард выложил пост с серией фотографий со стадиона. Публикация Месси набрала рекордное число лайков в истории соцсети, побив рекорд фотографии куриного яйца, опубликованной в январе 2019 года. К настоящему времени пост футболиста набрал 74,4 миллиона лайков.

На первой фотографии Месси держит не настоящий трофей, а копию, сделанную болельщиками из Буэнос-Айреса. Они привезли кубок в Катар в качетсве талисмана и отдали его игрокам сборной во время круга почета.

Копия переходила из рук в руки, пока не оказалась у Месси. Тот не понимал, что в руках у него ненастоящий кубок, пока ему это не объяснил , показав обратную сторону трофея. Момент, когда игроки смеялись над этим недопониманием, попал на фото.

«Перед чемпионатом мира мы связались с людьми, которые занимаются изготовлением кубков, и им потребовалось шесть месяцев, чтобы сделать его. Он весит как оригинал, сделан из смолы и кварца и покрыт золотой краской.

Есть детали, знаки и рельефы, которые не похожи на настоящие, но разница минимальна.

«Идея заключалась в том, чтобы игроки подписали его, но в итоге кубок трижды оказывался на поле. В первый раз его взял родственник Паредеса, и он [Леандро] подписал его.

Во второй раз, когда у нас попросили его взять, он пробыл на поле 45 минут, переходил от игрока к игроку, от члена семьи к члену семьи, и они фотографировались. Нам сказали: «Вы потеряли кубок».

Нам было весело, но мы хотели его вернуть. Тогда я крикнула нескольким игрокам: «Если вы увидите кубок, который был у Паредеса, то он наш», и в конце Лаутаро Мартинес принес его и тоже подписал», – сказала болельщица Паула, посетившая ЧМ с муэем и детьми. Именно их семья привезла этот талисман.

Фото: https://www.instagram.com/leomessi/

Фото: https://www.instagram.com/ferdelaorden/