Мбаппе и Неймар готовы сыграть со «Страсбуром» в среду

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Как сообщает RMC Sport, футболисты получат игровое время в матче 16-го тура Лиги 1, который состоится 28 декабря. Окончательное решение будет принято после завтрашней тренировки.

Мбаппе тренируется с клубом с прошлой среды, Неймар – с четверга. По возвращении игроков из Катара медицинский персонал провел полное обследование. Часть медперсонала «ПСЖ» была в Дохе во время чемпионата мира, чтобы наблюдать за состоянием своих футболистов.

Что касается , то дата его возвращения к тренировкам еще не определена. Ранее сообщалось, что это будет сделано до конца декабря.

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