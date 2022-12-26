Мбаппе и Неймар готовы сыграть со «Страсбуром» в среду

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Страсбур Неймар ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе и Неймар могут сыграть в матче «ПСЖ» со «Страсбуром».

Как сообщает RMC Sport, футболисты получат игровое время в матче 16-го тура Лиги 1, который состоится 28 декабря. Окончательное решение будет принято после завтрашней тренировки.

Мбаппе тренируется с клубом с прошлой среды, Неймар – с четверга. По возвращении игроков из Катара медицинский персонал провел полное обследование. Часть медперсонала «ПСЖ» была в Дохе во время чемпионата мира, чтобы наблюдать за состоянием своих футболистов.

Что касается Лионеля Месси, то дата его возвращения к тренировкам еще не определена. Ранее сообщалось, что это будет сделано до конца декабря.

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5 комментариев

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Tore2016
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А зрители будут кричать "Месси"!
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Sevuska
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Ответ Игорь Климов
Лучше будем ждать когда одна Принцесса7 отправится покорять чемпионат Саудовской Аравии)
Доцент , здесь речь о ПСЖ и его игроках .
Когда откинешься - вернись в школу и научись читать 👍
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Игорь Климов
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Ответ Sevuska
Да пофиг на них . Ждём пришествия короля мессе . Пришествие гномуса в столицу галлов 😆
Лучше будем ждать когда одна Принцесса7 отправится покорять чемпионат Саудовской Аравии)
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Sevuska
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Да пофиг на них .
Ждём пришествия короля мессе .
Пришествие гномуса в столицу галлов 😆
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Franc.uz
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Спешит творить историю юный Мбаппе
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