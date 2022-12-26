Мбаппе и Неймар готовы сыграть со «Страсбуром» в среду
Килиан Мбаппе и Неймар могут сыграть в матче «ПСЖ» со «Страсбуром».
Как сообщает RMC Sport, футболисты получат игровое время в матче 16-го тура Лиги 1, который состоится 28 декабря. Окончательное решение будет принято после завтрашней тренировки.
Мбаппе тренируется с клубом с прошлой среды, Неймар – с четверга. По возвращении игроков из Катара медицинский персонал провел полное обследование. Часть медперсонала «ПСЖ» была в Дохе во время чемпионата мира, чтобы наблюдать за состоянием своих футболистов.
Что касается Лионеля Месси, то дата его возвращения к тренировкам еще не определена. Ранее сообщалось, что это будет сделано до конца декабря.
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Ждём пришествия короля мессе .
Пришествие гномуса в столицу галлов 😆