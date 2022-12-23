Холанд набрал 51 (43+8) очко в 2022-м и догнал Левандовского и Неймара. Больше только у Мбаппе и Месси

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Тоттенхэм Неймар Роберт Левандовски Кевин де Брюйне РБ Лейпциг Харри Кейн Кристофер Нкунку Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд результативно проводит 2022-й год.

Вчера нападающий «Манчестер Сити» забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги.

Теперь на счету 22-летнего форварда 51 (43+8) очко по системе «гол+пас» за 41 матч в 2022 году. По этому показателю он догнал нападающего «ПСЖ» Неймара (32+19 в 42 матчах) и форварда «Барселоны» Роберта Левандовского (42+9 в 51 игре).

Больше очков, чем Холанд, набрали только Килиан Мбаппе и Лионель Месси, выступающие за «ПСЖ». У француза 72 (55+17) очка в 55 играх, у аргентинца – 65 (35+30) в 51 матче.

Также в число лидеров по количеству набранных баллов за результативность в 2022 году входят Кристофер Нкунку, набравший 50 (37+13) баллов в 58 играх, Харри Кейн, у которого 48 (34+14) очков в 61 игре, и Кевин де Брюйне, у которого 45 (18+27) в 54 играх.

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82 комментария

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Summer
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Ответ Ванька-Манька
Тяжёлые времена для моих братьев-ванечек фанатиков риаля. Сначала визжали о величии Холланда и что мбаппе больше нет (после того, как он на глазах всего мира кинул плебей Мадрид), но после чм начали вопить о величии мбаппе. За кого теперь им драть глотки-то? Тяжело ванечкам, тяжело
Они будут облизывать любого конкурента Месси, Роналду уже не конкурент давно, теперь на Мбаппе переключились
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Александра Александрова
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А теперь самое интересное ребятки ))) Наибольшее количество голов без учета пенальти с 09/10: Во всех турнирах.

09/10: Месси 🇦🇷 (45)
10/11: Месси 🇦🇷 (48)
11/12: Месси 🇦🇷 (59)
12/13: Месси 🇦🇷 (55)
13/14: Роналду 🇵🇹 (41)
14/15: Месси 🇦🇷 (52)
15/16: Суарес 🇺🇾 (55)
16/17: Месси 🇦🇷 (45)
17/18: Салах 🇪🇬 (43)
18/19: Месси 🇦🇷 (46)
19/20: Левановски 🇵🇱 (48)

Месси = 7 раз.

Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза
1) Месси 🇦🇷 (59)
2) Месси 🇦🇷 (55)
3) Суарес 🇺🇾 (55)
4)Месси 🇦🇷 (52)
5)Месси 🇦🇷 (48)
6)Левандовски 🇵🇱 (48)
7)Месси 🇦🇷 (46)
8)Месси 🇦🇷 (45)
9)Месси 🇦🇷 (45)
10)Салах 🇪🇬 (43)
11) Роналду 🇵🇹 (41)
У кого то есть ещё какие то вопросы ?)))
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Vedved
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Ответ Azamat Taalaibekuluu
Против Эстонии,СА,ОАЭ и Гондурасов сможет любой набрать много очков
И почему же тогда все остальные не набирают?🤦🏻‍♂️ да и тут, только официальные матчи учитываются)
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Alexsangr
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Ответ NartApsua
Вот нафига надо было норвежцем рождаться? Нет, чтобы каким-нибудь немцем или испанцем. Странный этот Холанд. Очень его не хватало на ЧМ.
Стоичков болгарином родился однако имеет полуфинал ЧМ.
Тут надо быть великим и уметь вести команду за собой.
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FilinMD
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Ответ Экспертное мнение
С Месси вообще интересная история, игроки его поколения уже завершили карьеры или гоняют за Аль-Наср. А сам Месси продолжает оставаться в 35 лет на самом топовом уровне, конкурируя с пиковыми звездами вроде Мбаппе, который является фанатом Роналду. При это сам Месси забрал ЧМ собрав команду из своих фанатов вроде Альвареса и обыграл в финале фаната Роналду.
КР 2.5 года назад так-то был в прекрасной форме, забив в 2020 в Серии А 31 в 33 играх, а в 2021 - 29 в 33 играх. Посмотрим, каков будет Лео почти в 38 лет
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Александра Александрова
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Ответ Серый
Так разговор же вроде про гол+пас шел, причем тут умения?
Так и по гол + пас ему ещё далеко )
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Александра Александрова
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Ответ Александр Гончаров
О каком новом уровне Месси ты тут пишешь? Сколько матчей Месси сыграл и сколько МЮллер сыграл я тебе говорю. Через 100 лет по 2 матча в день будут играть и счета будут 10-13 и что?
Да уровень футбола вырос просто в разы ,ты об этом не подумал ,конкуренция выросла в разы ,проф футболистов сейчас в 10 раз больше чем во времена Мюллера , а я тебе пишу цифры реальные ,поэтому не понимаю твой плач и какие то детские фантазии ,ты же вроде взрослый человек )))
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Vedved
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Ответ Kanan Jarrus
Мбаппе хозяин Месси
Все ещё горит после финала?)
Ну ничего, скоро пройдёт😅
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Кино Музыка
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И это Месси еще только осваивается.
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Серый
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Ответ Александра Александрова
Да я буду рад ,только за Холанда ,если у него все впереди ,он мне очень нравится, как футболист и человек ,но он и половину не умеет на поле что умеет Месси ,вот в чем главный момент !
Так разговор же вроде про гол+пас шел, причем тут умения?
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Александр Гончаров
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Ответ Александра Александрова
Привожу тебе реальные цифры ,что ты плачешь тут ?)) Мировые рекорды по голам : 1)Месси 91 гол 2) Герд Мюллер 85 3) Пеле 75’ 4) Пеле 73 5) Ромарио 72 6) Зико 70 7) Левандовский 69 8 ) Роналду 67
О каком новом уровне Месси ты тут пишешь? Сколько матчей Месси сыграл и сколько МЮллер сыграл я тебе говорю. Через 100 лет по 2 матча в день будут играть и счета будут 10-13 и что?
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Нелысый шарлатан
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Ответ Toto89
35+30=63 🤔
Да, что вы докопались? Редакторы ведь не математики, они профи в области лгбт тематики
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Arman FCSM
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Ответ rigobersong
Его больше нет с нами:(
В каком смысле?
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breeze1989
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Ответ ColonelKurtz
откуда у Мбаппе в 2022 55 голов? в прошлом сезон Лиги 1 забил 28, в этом 12, откуда столько вышло
8 ЧМ и сколько-то в ЛЧ
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Free Walker
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Ответ rigobersong
Неплохо так Месси деграднул, уступает только самому одаренному и сильному нападающему нового поколения, при том, что Месси в клубе пенальти не пробивает:))
Холланд играл на ЧМ?
Ну и разумеется пенальти в каждом матче он не пробивает.
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breeze1989
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А вообще 30 голевых передач за год - это же вообще какой-то эпик. Это рекорд или нет за историю?
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breeze1989
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Ой, а что это доминатор проиграл в результативности(и абсолютной и относительной) 35летнему старику?
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Александра Александрова
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Ответ Серый
У Холанда еще все впереди! Не помню, чтобы до этого сезона у него в партнерах были игроки уровня Де Брейне, не говоря уже о Хавиньесте
Да я буду рад ,только за Холанда ,если у него все впереди ,он мне очень нравится, как футболист и человек ,но он и половину не умеет на поле что умеет Месси ,вот в чем главный момент !
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mahurat
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Ответ Александра Александрова
Кстати порылся тут смотрите мировые рекорды по гол + пас 1) Месси 113 очков (2012) год 2)Герд Мюллер 97 очков (1972) год 3 ) Пеле 96 очков (1958) год - Месси 96 очков (2011) год 4) Месси 90 очков (2016) год Ребята где тут Рональда, Бензема ,Левандовский ? Где тут новые супер игроки Холанд и Мбаппе ?) Месси это просто другой уровень футболиста ,есть он и есть все остальные !
+++ Да, 2012 год Месси 91гол!!! Только у Гретцки было больше 92 (и еще 87), за тридцать лет до Месси, в 1982-м. И все. Бр. Халл - 86, Лемье - 85, несколько - 76, и все в прошлом веке.
Велик Лионель.
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Александра Александрова
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Ответ Александр Гончаров
Герд Мюллер на уровне Месси был ещё в 70е годы, что ты лепишь тут? Посмотри его результативность в Гол/Матч.
Привожу тебе реальные цифры ,что ты плачешь тут ?)) Мировые рекорды по голам :
1)Месси 91 гол
2) Герд Мюллер 85
3) Пеле 75’
4) Пеле 73
5) Ромарио 72
6) Зико 70
7) Левандовский 69
8 ) Роналду 67
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Терминатор///Айлбибекович
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И это провальный типа сезон Месси.Даже если вынести за скобки победу на ЧМ.По сухой стате второй в Мире по результативности.Месси Величайший без спорно.
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Kanan Jarrus
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Ответ atomio
В свое время в тень Месси попал Неймар в своем пИке. Теперь в тень Месси попали Мбаппе и Холланд в своем пИке 😂😂😂🤡
Мбаппе хозяин Месси
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Александра Александрова
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Ответ Eden Hazard
У Мбаппе и Холанда ещё по 12 сезонов, не забывай. Ты хотел чтоб они в 18 уже в этом списке были?)
В какие 18, если Мбаппе 24 года уже ,а Холанду 22 откуда ты знаешь сколько сезонов у них впереди ты экстрасенс? Месси выдал сезон со 113 очками в 25 лет ! Я буду рад, если они покажут ещё более сумасшедшие цифры чем Месси ,но пока что мы имеем,то что имеем им до пикового Месси обоим пока что ,как раком до луны ! Хотя пока что они идут по очень крутому графику ,даже где то опережая Месси ,но суть Месси в том что в отличии от них , он умеет на поле всё !
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Александр Гончаров
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Ответ Александра Александрова
Кстати порылся тут смотрите мировые рекорды по гол + пас 1) Месси 113 очков (2012) год 2)Герд Мюллер 97 очков (1972) год 3 ) Пеле 96 очков (1958) год - Месси 96 очков (2011) год 4) Месси 90 очков (2016) год Ребята где тут Рональда, Бензема ,Левандовский ? Где тут новые супер игроки Холанд и Мбаппе ?) Месси это просто другой уровень футболиста ,есть он и есть все остальные !
Герд Мюллер на уровне Месси был ещё в 70е годы, что ты лепишь тут? Посмотри его результативность в Гол/Матч.
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Серый
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Ответ Александра Александрова
Кстати порылся тут смотрите мировые рекорды по гол + пас 1) Месси 113 очков (2012) год 2)Герд Мюллер 97 очков (1972) год 3 ) Пеле 96 очков (1958) год - Месси 96 очков (2011) год 4) Месси 90 очков (2016) год Ребята где тут Рональда, Бензема ,Левандовский ? Где тут новые супер игроки Холанд и Мбаппе ?) Месси это просто другой уровень футболиста ,есть он и есть все остальные !
У Холанда еще все впереди! Не помню, чтобы до этого сезона у него в партнерах были игроки уровня Де Брейне, не говоря уже о Хавиньесте
0
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