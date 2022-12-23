Холанд набрал 51 (43+8) очко в 2022-м и догнал Левандовского и Неймара. Больше только у Мбаппе и Месси

Эрлинг Холанд результативно проводит 2022-й год.

Вчера нападающий « » забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги.

Теперь на счету 22-летнего форварда 51 (43+8) очко по системе «гол+пас» за 41 матч в 2022 году. По этому показателю он догнал нападающего «ПСЖ» (32+19 в 42 матчах) и форварда «Барселоны» Роберта Левандовского (42+9 в 51 игре).

Больше очков, чем Холанд, набрали только и , выступающие за « ». У француза 72 (55+17) очка в 55 играх, у аргентинца – 65 (35+30) в 51 матче.

Также в число лидеров по количеству набранных баллов за результативность в 2022 году входят Кристофер Нкунку, набравший 50 (37+13) баллов в 58 играх, Харри Кейн, у которого 48 (34+14) очков в 61 игре, и Кевин де Брюйне, у которого 45 (18+27) в 54 играх.