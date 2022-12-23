Холанд набрал 51 (43+8) очко в 2022-м и догнал Левандовского и Неймара. Больше только у Мбаппе и Месси
Эрлинг Холанд результативно проводит 2022-й год.
Вчера нападающий «Манчестер Сити» забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги.
Теперь на счету 22-летнего форварда 51 (43+8) очко по системе «гол+пас» за 41 матч в 2022 году. По этому показателю он догнал нападающего «ПСЖ» Неймара (32+19 в 42 матчах) и форварда «Барселоны» Роберта Левандовского (42+9 в 51 игре).
Больше очков, чем Холанд, набрали только Килиан Мбаппе и Лионель Месси, выступающие за «ПСЖ». У француза 72 (55+17) очка в 55 играх, у аргентинца – 65 (35+30) в 51 матче.
Также в число лидеров по количеству набранных баллов за результативность в 2022 году входят Кристофер Нкунку, набравший 50 (37+13) баллов в 58 играх, Харри Кейн, у которого 48 (34+14) очков в 61 игре, и Кевин де Брюйне, у которого 45 (18+27) в 54 играх.
09/10: Месси 🇦🇷 (45)
10/11: Месси 🇦🇷 (48)
11/12: Месси 🇦🇷 (59)
12/13: Месси 🇦🇷 (55)
13/14: Роналду 🇵🇹 (41)
14/15: Месси 🇦🇷 (52)
15/16: Суарес 🇺🇾 (55)
16/17: Месси 🇦🇷 (45)
17/18: Салах 🇪🇬 (43)
18/19: Месси 🇦🇷 (46)
19/20: Левановски 🇵🇱 (48)
Месси = 7 раз.
Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза
1) Месси 🇦🇷 (59)
2) Месси 🇦🇷 (55)
3) Суарес 🇺🇾 (55)
4)Месси 🇦🇷 (52)
5)Месси 🇦🇷 (48)
6)Левандовски 🇵🇱 (48)
7)Месси 🇦🇷 (46)
8)Месси 🇦🇷 (45)
9)Месси 🇦🇷 (45)
10)Салах 🇪🇬 (43)
11) Роналду 🇵🇹 (41)
У кого то есть ещё какие то вопросы ?)))
Тут надо быть великим и уметь вести команду за собой.
Ну ничего, скоро пройдёт😅
Ну и разумеется пенальти в каждом матче он не пробивает.
Велик Лионель.
1)Месси 91 гол
2) Герд Мюллер 85
3) Пеле 75’
4) Пеле 73
5) Ромарио 72
6) Зико 70
7) Левандовский 69
8 ) Роналду 67