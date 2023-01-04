Пеле похоронили на вертикальном кладбище возле стадиона «Сантоса»

Теги Сантос высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Пеле Луис Инасио Лула да Силва Эстадио Урбано Калдейра Футбол

Пеле похоронили в Бразилии на вертикальном кладбище.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии скончался на прошлой неделе в возрасте 82 лет.

Церемония прощания с бывшим футболистом прошла на стадионе «Сантоса», в составе которого он провел большую часть карьеры.

Гражданскую панихиду, длившуюся 24 часа, посетили около 230 тысяч человек. Простился с Пеле на «Вила Белмиро» и избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

После этого черный гроб с телом Пеле, обернутый в бразильский флаг, солдаты почетного караула пронесли по улице до дома 100-летней матери экс-игрока Селесты. Затем гроб провезли по улицам Сантоса на пожарной машине.

На похоронах исполняли гимн «Сантоса», а также католические гимны и песни в жанре самба, которые любил Пеле.

Пеле был похоронен возле стадиона «Сантоса» в вертикальном некрополе «Экуменика». Это кладбище входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое в мире. Это 32-этажное здание, в котором 16 000 захоронений, общей площадью 40 000 квадратных метров.

Фото: REUTERS/Diego Vara, Ricardo Moraes, Carla Carniel

Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе

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21 комментарий

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Ромарио
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Ответ Gornostaev
Маме великого сына огромное спасибо за бесценный подарок человечеству! Она наблюдала и любила эту необыкновенную человеческую вспышку, ее "кровинушку" от самого начала и до конца. Не представляю, что у нее на душе... Здоровья ей, ясного ума и еще долгих лет жизни!
Насчет ясного ума,увы. У нее давно Альцгеймер,вряд ли она осознает реальность. По крайней мере когда толпа после похорон пришла к ее дому и стала скандировать "Пеле,Пеле", она стала пританцовывать. Такая болезнь стирает все,старина Герд Мюллер последние годы в доме для престарелых не знал кто он,не говоря уже о великом футбольном прошлом.
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MK Gamer
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Легенда, покойся с миром
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Deluxo
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Ответ jbnhbp8w5h
Какой же бред))) ты хочешь сказать, что пинатель мяча сделал больше, чем какой нибудь Наполеон или Черчилль? Совсем уже фляга свистит?
Именно, что больше. И ты со своими плоскими мозгами этого не знаешь. Когда в какую-нибудь страну приезжал Сантос или сборная Бразилии с Пеле, то там прекращались даже войны. А перечисленные тобою персонажи войны наоборот развязывали. Именно благодаря Пеле миллионы мальчишек из бедных семей по всему миру решили связать свою жизнь с футболом, а не с бандитизмом.
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Pro Game
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Ответ jbnhbp8w5h
Какой же бред))) ты хочешь сказать, что пинатель мяча сделал больше, чем какой нибудь Наполеон или Черчилль? Совсем уже фляга свистит?
Если тебе кто-нибудь ни нравится то держи свое мнение при себе пожалуйста
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Lol Ko
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Ответ Deluxo
Прощай, Великий футболист. Ты сделал за свою жизнь для всего мира больше, чем любой политик.
Что именно? Зачем этот пафос? Многие знают только, что Пеле - великий футболист и не видели даже, как он играл.
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jbnhbp8w5h
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Ответ Deluxo
Прощай, Великий футболист. Ты сделал за свою жизнь для всего мира больше, чем любой политик.
Какой же бред))) ты хочешь сказать, что пинатель мяча сделал больше, чем какой нибудь Наполеон или Черчилль? Совсем уже фляга свистит?
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Der neue
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Наверное, всё-таки король футбола не Марадона.
Очевидно, что это-Пеле.
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Pertinax Gandi
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Пеле знают даже те, кто ни одного футбольного матча в жизни не посмотрел. Как ре когда-то говорил: "В мире есть три узнаваемых бренда - Иисус Христос, Coca-Cola и я".
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Митрандир цвета хаки
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Похороны Марадоны, хоть и проходили в карантинное время, но собрало много народу. Чисто визуальное наблюдение со стороны. Значит ли это что культ Марадоны для своих соотечественников больше, чем Пеле? -хз
Ну может там ещё сработал фактор скоропостижного ухода Марадоны, а Пеле все же прожил долгую жизнь и ушёл в окружении семьи.
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Winterburn
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За последнюю неделю в соц сетях видел просто море фотографий различных людей из мира спорта, искусства, и других сфер в обнимку с всегда улыбающимся Пеле. Удивительным он все-таки человеком был. Величайшим спортсменом - безусловно. Но он был величайшим человеком мира, готовым обнять вообще каждого. Он действительно объединял страны и поколения. Даже странно, что Пеле никогда не номинировали на нобелевскую премию мира или на дожность папы римского))
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Zhenya Grachev
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Прощай легенда!!! Вертикальные кладбища это конечно интересно… Словно саркофаги современности…
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Степа Адрианов
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Ответ Титал Телоян
Только когда уходят в тот мир , начинаеш понимать ихние величие
их
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Xm.md
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Ответ Oleg Kostin
В земле нужно было
Ага, прям на поле стадиона
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corazón blanco
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Ответ Oleg Kostin
В земле нужно было
Главное не то, как кого-то похоронили, главное, что будут помнить хорошего о человеке. А о Пеле будут помнить всегда, он оставил большое наследие в футболе, не даром у многих футбол ассоцируется с Королем футбола.
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Титал Телоян
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Только когда уходят в тот мир , начинаеш понимать ихние величие
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Gornostaev
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Маме великого сына огромное спасибо за бесценный подарок человечеству! Она наблюдала и любила эту необыкновенную человеческую вспышку, ее "кровинушку" от самого начала и до конца.
Не представляю, что у нее на душе... Здоровья ей, ясного ума и еще долгих лет жизни!
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Ussaev M
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По королевски
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Bolvan
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Покойся миром король
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Deluxo
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Прощай, Великий футболист. Ты сделал за свою жизнь для всего мира больше, чем любой политик.
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Oleg Kostin
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В земле нужно было
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Fan of Sport
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👑
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