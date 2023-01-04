Пеле похоронили на вертикальном кладбище возле стадиона «Сантоса»

Пеле похоронили в Бразилии на вертикальном кладбище.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии скончался на прошлой неделе в возрасте 82 лет.

Церемония прощания с бывшим футболистом прошла на стадионе «Сантоса», в составе которого он провел большую часть карьеры.

Гражданскую панихиду, длившуюся 24 часа, посетили около 230 тысяч человек. Простился с Пеле на «Вила Белмиро» и избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

После этого черный гроб с телом Пеле, обернутый в бразильский флаг, солдаты почетного караула пронесли по улице до дома 100-летней матери экс-игрока Селесты. Затем гроб провезли по улицам Сантоса на пожарной машине.

На похоронах исполняли гимн « », а также католические гимны и песни в жанре самба, которые любил Пеле.

Пеле был похоронен возле стадиона «Сантоса» в вертикальном некрополе «Экуменика». Это кладбище входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое в мире. Это 32-этажное здание, в котором 16 000 захоронений, общей площадью 40 000 квадратных метров.

Фото: REUTERS/Diego Vara, Ricardo Moraes, Carla Carniel

Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе