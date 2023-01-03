«Пеле – самый влиятельный человек в истории футбола, возможно. То, что Марадона и Месси делали позже, он делал раньше и в более сложное время». Ардилес о бразильце

поставил Пеле выше и .

– Что значил Пеле для футбола?

– Возможно, он был самым влиятельным человеком за всю историю этого вида спорта. После его появления все разделилось на до и после.

Он многое изменил. Например, до того, как Пеле стал мировой звездой, большинство игроков футболке с девяткой, номером нападающего, но потом все хотели номер 10, как у Пеле. Лидеры команд стали хотеть десятку вместо девятки. Это один из многих аспектов, которые трансформировал Пеле.

– Было ли нормальным в 60-е для вас, аргентинского ребенка, боготворить бразильца, принимая во внимание футбольное соперничество между двумя странами?

– Это было совсем не нормально, и это создавало мне серьезные проблемы с моим окружением. Когда Бразилия стала чемпионом в 1970 году, я открыто сказал, что именно так нужно играть в футбол, и именно так я хотел бы играть. Меня много критиковали, но для меня футбол и хорошая игра всегда были выше национальности.

– Оцените Пеле как игрока. Что вас впечатляло?

– У него было все. Он хорошо владел левой и правой ногами, был очень грациозен, силен и быстр как газель. Хотя он был больше похож на черную пантеру. У него была взрывная скорость на коротких дистанциях и стабильная на длинных, он сеял хаос среди своих соперников.

То, что Марадона и Месси делали позже, Пеле делал раньше – и обеими ногами. И все это в гораздо более сложное время для такого талантливого игрока, чем сейчас, – высказался бывший полузащитник сборной и чемпион мира 1978 года.

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