«Пеле – самый влиятельный человек в истории футбола, возможно. То, что Марадона и Месси делали позже, он делал раньше и в более сложное время». Ардилес о бразильце
Освальдо Ардилес поставил Пеле выше Лионеля Месси и Диего Марадоны.
– Что значил Пеле для футбола?
– Возможно, он был самым влиятельным человеком за всю историю этого вида спорта. После его появления все разделилось на до и после.
Он многое изменил. Например, до того, как Пеле стал мировой звездой, большинство игроков футболке с девяткой, номером нападающего, но потом все хотели номер 10, как у Пеле. Лидеры команд стали хотеть десятку вместо девятки. Это один из многих аспектов, которые трансформировал Пеле.
– Было ли нормальным в 60-е для вас, аргентинского ребенка, боготворить бразильца, принимая во внимание футбольное соперничество между двумя странами?
– Это было совсем не нормально, и это создавало мне серьезные проблемы с моим окружением. Когда Бразилия стала чемпионом в 1970 году, я открыто сказал, что именно так нужно играть в футбол, и именно так я хотел бы играть. Меня много критиковали, но для меня футбол и хорошая игра всегда были выше национальности.
– Оцените Пеле как игрока. Что вас впечатляло?
– У него было все. Он хорошо владел левой и правой ногами, был очень грациозен, силен и быстр как газель. Хотя он был больше похож на черную пантеру. У него была взрывная скорость на коротких дистанциях и стабильная на длинных, он сеял хаос среди своих соперников.
То, что Марадона и Месси делали позже, Пеле делал раньше – и обеими ногами. И все это в гораздо более сложное время для такого талантливого игрока, чем сейчас, – высказался бывший полузащитник сборной Аргентины и чемпион мира 1978 года.
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Не говоря уже о том, что футбольный мяч, бутсы и даже банально качество поля были в разы хуже. Поэтому и невозможно сравнивать игроков из разных эпох которые имели совершенно другие условия.
Это как рассуждать кто умнее братья Райт или илон Маск. Для своего времени и Ньютон, который открыл вроде бы элементарные законы - был очень умным. И кто знает - кем бы он стал в наше время, спустя 500 лет....
Ведь за сборную он забил 77 голов, а его уже в этом показатели обошли многие игроки.
Месси, Роналду, Неймар, Левандоский.
Получается Пеле сложнее было забивать за сборную, а за Сантос он забивал как хотел, по 8 мячай за игру, по 6 мячай и 93 хет-трика.
А за сборную он не мог это продемонстрировать, по 8, 6, 5, 4 голов он не забивал как за клуб Сантос.
Играл в дворовой футбол. Но за 3 ЧМ можно его ставить среди лучших в истории.