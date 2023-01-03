«Пеле – самый влиятельный человек в истории футбола, возможно. То, что Марадона и Месси делали позже, он делал раньше и в более сложное время». Ардилес о бразильце

Теги ПСЖ высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Освальдо Ардилес Футбол

Освальдо Ардилес поставил Пеле выше Лионеля Месси и Диего Марадоны.

– Что значил Пеле для футбола?

– Возможно, он был самым влиятельным человеком за всю историю этого вида спорта. После его появления все разделилось на до и после.

Он многое изменил. Например, до того, как Пеле стал мировой звездой, большинство игроков футболке с девяткой, номером нападающего, но потом все хотели номер 10, как у Пеле. Лидеры команд стали хотеть десятку вместо девятки. Это один из многих аспектов, которые трансформировал Пеле.

– Было ли нормальным в 60-е для вас, аргентинского ребенка, боготворить бразильца, принимая во внимание футбольное соперничество между двумя странами?

– Это было совсем не нормально, и это создавало мне серьезные проблемы с моим окружением. Когда Бразилия стала чемпионом в 1970 году, я открыто сказал, что именно так нужно играть в футбол, и именно так я хотел бы играть. Меня много критиковали, но для меня футбол и хорошая игра всегда были выше национальности.

– Оцените Пеле как игрока. Что вас впечатляло?

– У него было все. Он хорошо владел левой и правой ногами, был очень грациозен, силен и быстр как газель. Хотя он был больше похож на черную пантеру. У него была взрывная скорость на коротких дистанциях и стабильная на длинных, он сеял хаос среди своих соперников.

То, что Марадона и Месси делали позже, Пеле делал раньше – и обеими ногами. И все это в гораздо более сложное время для такого талантливого игрока, чем сейчас, – высказался бывший полузащитник сборной Аргентины и чемпион мира 1978 года.

Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хороший фрукт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ZamoRano
Прикол в том, что этот глор считает у Месси лч 2006, где тот не играл, ведь это другое)))
А ты 🤡 головой дружишь? Бензема на ЧМ не поехал но он Серебренный призёр... А у Месси тада травма была так то он в группе играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да что вы спорите? Все трое обессмертили своё имя,только ПЕЛЕ был первым,кто это сделал!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<~Inter~>
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ra1n
Про более сложное время не понял. Мне кажется ровно наоборот. Свои бомбардирские рекорды Пеле поставил в лиге колхозов
За последние 60-70 лет люди совершили невероятный прогресс в изучении организма человека, процесса тренировок и восстановления что даёт современным спортсменов невероятное преимущество по сравнению с тем что было в прошлом веке.
Не говоря уже о том, что футбольный мяч, бутсы и даже банально качество поля были в разы хуже. Поэтому и невозможно сравнивать игроков из разных эпох которые имели совершенно другие условия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ромарио
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ хороший фрукт
Прям с Европы лучшие игроки ехали в Бразилию?
Прикинь из МЮ ехали на заработки в Колумбию. Тебя в Гугле забанили пожизненно?-)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Никита Сухоруков
Очень спорно. Когда к власти в Бразилии приходила хунта и народ страны смотрел на него - он ходил к ним во дворец на поклон. Вот тебе и влияние. Овечкин того времени.
Опять политика...................................
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ra1n
Про более сложное время не понял. Мне кажется ровно наоборот. Свои бомбардирские рекорды Пеле поставил в лиге колхозов
Почему ты пишешь на великом и могучем? Хейтеры дедушки Пеле нынче говорят только на мове
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
3xclus1ve
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Iomov
Трехкратный чемпион мира, а его рекорды по забитым голам, смогли побить лишь спустя 50 лет!
Футбол стал академичнее, и стал более тактический.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mallowan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ra1n
Про более сложное время не понял. Мне кажется ровно наоборот. Свои бомбардирские рекорды Пеле поставил в лиге колхозов
Мне кажется он имел про уровень медицины и все такое, и хватит уже писать про лиги колхозов и т п, Месси ваш условный сейчас в топ чемпионате что ли играет?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MosesPray
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ LiNE LiNE
Но Пеле не показывал ту игру которую демонстрировали Марадона и Месси!!!
А где ты видел игру Пеле?; кинохроники то не так много сохранилось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ZamoRano
Вы в курсе, что у моего Месси в пять раз больше предголевых, чем у жалкого Пеле???
Ты своего парня называешь «мой Месси»?) Круто)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andry 72
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Айлин 1990
Тоже об этом думал. Ведь за сборную он забил 77 голов, а его уже в этом показатели обошли многие игроки. Месси, Роналду, Неймар, Левандоский. Получается Пеле сложнее было забивать за сборную, а за Сантос он забивал как хотел, по 8 мячай за игру, по 6 мячай и 93 хет-трика. А за сборную он не мог это продемонстрировать, по 8, 6, 5, 4 голов он не забивал как за клуб Сантос. Играл в дворовой футбол. Но за 3 ЧМ можно его ставить среди лучших в истории.
Третий -это формально/,он там в первом матче травму получил,а по два выигрывали многие.а уровень футбола в штатах был слабоват,там было от силы три -пять клубов высокого класса
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
Честно говоря, это бред. Тогда чемп Бразилии был примерно на таком же уровне, как сейчас.
Докажи свой тезис, все игры против европейских команд доказывают обратное.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Сухоруков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень спорно. Когда к власти в Бразилии приходила хунта и народ страны смотрел на него - он ходил к ним во дворец на поклон. Вот тебе и влияние. Овечкин того времени.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
adamxx
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
Честно говоря, это бред. Тогда чемп Бразилии был примерно на таком же уровне, как сейчас.
Сейчас проблема забить 3 гола в одном матче в чемпионате Бразилии, а там Пеле в одиночку 4,5 мячей клал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
Не только предголевых. Месси обошел Пеле во многих показателях, и поэтому Бразилец не любил Лео. Голы за один клуб, голы за южноамериканскую сборную, голы за календарный год, голы за сезон, гол+пас за год, гол+пас за сезон, общее количество голов... И Лео все это сделал в современном футболе, а не как Пеле, когда за матч забивали 8-10 голов.
А кто считал пасы во времена Пеле, приведи статистику его пасов за 1958 год от авторитетного источника?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хороший фрукт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ZamoRano
Golaco di peo gormono di gormonale Ankara Pepsi Ankara Pepsi leganes leganes aytekin fenomeno....
Қутағи епсан шу гапинга
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
adamxx
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Для своего времени Пеле был хорош. Да, Месси сейчас лучше, но это с учётом развития футбола и около футбола.
Это как рассуждать кто умнее братья Райт или илон Маск. Для своего времени и Ньютон, который открыл вроде бы элементарные законы - был очень умным. И кто знает - кем бы он стал в наше время, спустя 500 лет....
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ZamoRano
Чемпионат Бразилии в то время был сильнейший в мире, умойся.
Честно говоря, это бред. Тогда чемп Бразилии был примерно на таком же уровне, как сейчас.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ZamoRano
Вы в курсе, что у моего Месси в пять раз больше предголевых, чем у жалкого Пеле???
Не только предголевых. Месси обошел Пеле во многих показателях, и поэтому Бразилец не любил Лео. Голы за один клуб, голы за южноамериканскую сборную, голы за календарный год, голы за сезон, гол+пас за год, гол+пас за сезон, общее количество голов... И Лео все это сделал в современном футболе, а не как Пеле, когда за матч забивали 8-10 голов.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ra1n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Про более сложное время не понял. Мне кажется ровно наоборот. Свои бомбардирские рекорды Пеле поставил в лиге колхозов
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ хороший фрукт
Фанатка фрукта... Что нормального ответа нет?
Golaco di peo gormono di gormonale Ankara Pepsi Ankara Pepsi leganes leganes aytekin fenomeno....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ хороший фрукт
Если Пеле был бы уровня Месси , то приехал бы в Европу какой-нибудь клуб играть как это делают многие игроки
Тоже об этом думал.
Ведь за сборную он забил 77 голов, а его уже в этом показатели обошли многие игроки.
Месси, Роналду, Неймар, Левандоский.
Получается Пеле сложнее было забивать за сборную, а за Сантос он забивал как хотел, по 8 мячай за игру, по 6 мячай и 93 хет-трика.
А за сборную он не мог это продемонстрировать, по 8, 6, 5, 4 голов он не забивал как за клуб Сантос.
Играл в дворовой футбол. Но за 3 ЧМ можно его ставить среди лучших в истории.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ хороший фрукт
Прям с Европы лучшие игроки ехали в Бразилию?
Латинская Америка выигрывала с 50 по 70 год четыре чемпионата мира, даже середняки оттуда были суперзвездами в Европе как Ди Стефано, остальные даже не уезжали, денег платили больше, уровень команд был выше
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хороший фрукт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ZamoRano
Аутистом, нуждающимся в гормональной терапии?
Фанатка фрукта... Что нормального ответа нет?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AR Hongover
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ой, да плевать, кто там более или менее. Эти школьные разборки устраивает старикан. Смешно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий