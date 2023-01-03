Неймара подвергли критике за пропуск похорон Пеле.

Нападающий «ПСЖ» не стал посещать церемонию прощания с трехкратным чемпионом мира, оставшись во Франции.

Это вызвало недовольство бразильского телеведущего Хосе Луиса Датены, высказавшегося в эфире передачи Brasil Urgente.

«Если бы надавил [на « »], он бы приехал. Если бы Неймар захотел, чтобы его отпустили, он бы приехал.

Он с легкостью мог надавить на «ПСЖ». Он уже несколько раз давил на клуб, чтобы уезжать на вечеринки, так почему не надавить, чтобы попрощаться с Пеле?

Я считаю, что Неймар, будучи бразильским футболистом, был обязан хотя бы показаться перед гробом Пеле и попрощаться. Это был бы очень хороший образ для восстановления имиджа бразильского футбола с учетом персонажей, которые забывают свое происхождение и собственную историю», – заявил журналист.

Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе