Бразильский журналист – Неймару о пропуске прощания с Пеле: «Давил на «ПСЖ», чтобы уезжать на вечеринки, так почему не сделать это сейчас?»

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Пеле Неймар Футбол

Неймара подвергли критике за пропуск похорон Пеле.

Нападающий «ПСЖ» не стал посещать церемонию прощания с трехкратным чемпионом мира, оставшись во Франции.

Это вызвало недовольство бразильского телеведущего Хосе Луиса Датены, высказавшегося в эфире передачи Brasil Urgente.

«Если бы Неймар надавил [на «ПСЖ»], он бы приехал. Если бы Неймар захотел, чтобы его отпустили, он бы приехал.

Он с легкостью мог надавить на «ПСЖ». Он уже несколько раз давил на клуб, чтобы уезжать на вечеринки, так почему не надавить, чтобы попрощаться с Пеле?

Я считаю, что Неймар, будучи бразильским футболистом, был обязан хотя бы показаться перед гробом Пеле и попрощаться. Это был бы очень хороший образ для восстановления имиджа бразильского футбола с учетом персонажей, которые забывают свое происхождение и собственную историю», – заявил журналист.

Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе

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28 комментариев

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Momos
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Ответ Я Гражданин Мира
А что наше время нельзя быть нормальным человеком. Хотя о чём я Неймару такие вещи не понять Я такого эгоиста давно не видел
Сейчас морализаторы начнут критиковать тех, кто не явился. На очереди претензии к тем, кто плохо на похоронах бился истерике и недостаточно старательно рвал на себе волосы.
ЗЫ. Я думаю, что самому Пеле достаточно того, что Неймар очень почтительно и уважительно относился к нему при жизни. К томе же проявил формальное уважение, написал трогательное послание на его смерть и высказал соболезнования родным. А ехать на другой край света, чтобы со скорбным лицом постоять среди сотен тысяч других бразильцев - ну это такое.
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fedorbazaykin
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Похороны не вечеринка
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RED CROCODILE
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Ответ Пако
Подобные вещи не способствуют повышению авторитета Неймара
А когда Пеле не приходит на похороны Гарринчы, это его красит? К тому же некоторые не могут принять, что их близкого друга/родственника (да даже просто знакомого) больше нет и не приходят на такие "вечеринки"
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Тони Смит
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Реально, люди с такой медийностью должны понимать что они мотивируют детей и уже должны даже без желания делать такие вещи. Ведь на твоём примере растет поколение и на тебе большая ответственность
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Я Гражданин Мира
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Ответ Полуэктов Пётр
Ну теперь еще и эту ерунду будут мусолить? Захотел - поехал. Не захотел - не поехал. Почему в наше время люди должны оправдываться за свои желания или не желания?
А что наше время нельзя быть нормальным человеком.
Хотя о чём я
Неймару такие вещи не понять
Я такого эгоиста давно не видел
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Тони Смит
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Ответ А.Э.РАСИМ
Я считаю это демократично либерально. Здоровые мужик и вдруг чувствуют себя женщиной , и все это принимают на ура. Неймар в тот день, и вообще в последнее время чувствует себя канадцем, хоккеистом Монреаля, и что то забыл кто такой Пеле. А что? Кто то против? Это же гордо! Мы должны принять середечные порывы Неймара, и осудить бразильского журналиста. Предлагаю создать общество, общество защиты Неймара, придумать атрибуты.Например, крановый лист на фоне неба Бразилии. Sports создаст блог "Открытый хоккеист из Бразилии Неймар". Потом парады по всему миру, люди толпой идут по улице в масках Неймара, и оазмахтвают мастерами Канадиенс..... В школах, если кто то пойдет против Неймара, вызвать родителей, если кто за Неймара не переживает, выгнать с работы. Все же демократично.
Честно говоря, ты так старался , я не смог тебя не заплюсовать.
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Я Гражданин Мира
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Неймар никогда не был не нормальным человеком и тем более футболистом.
Его не медленно надо выгонять из псж.
С Неймарам псж ничего не светит в лиге чемпионов
Как его терпят там , ума не постижима.
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AlexZhano__
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Думаю, Неймар не вкладывал особый смысл в приезд/не приезд. Он наверняка думает больше о себе и своей сестре, а то, что выходит за рамки этого мини-мирка его мало волнует. Это не упрёк, просто данность!
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Andreas Soffliggare
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Журналист не упустил случая заявить о себе - теперь весь мир его знает! Скрепоносец ты наш.
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А.Э.РАСИМ
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Я считаю это демократично либерально.

Здоровые мужик и вдруг чувствуют себя женщиной , и все это принимают на ура.

Неймар в тот день, и вообще в последнее время чувствует себя канадцем, хоккеистом Монреаля, и что то забыл кто такой Пеле.
А что? Кто то против? Это же гордо!

Мы должны принять середечные порывы Неймара, и осудить бразильского журналиста.

Предлагаю создать общество, общество защиты Неймара, придумать атрибуты.Например, крановый лист на фоне неба Бразилии.
Sports создаст блог "Открытый хоккеист из Бразилии Неймар".

Потом парады по всему миру, люди толпой идут по улице в масках Неймара, и оазмахтвают мастерами Канадиенс.....

В школах, если кто то пойдет против Неймара, вызвать родителей, если кто за Неймара не переживает, выгнать с работы.

Все же демократично.
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Sir David Beckham
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Инфантино: все чемпионаты должны отменить матчи, чтобы все футболисты приехали на похороны Пеле.
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Аяана Эхиритова
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Ради этого ему бы пришлось отрываться от тренировочного процесса на несколько дней, прямо во время сезона. Полет в одну сторону 13 часов, не говоря уже о том, что перелеты сказываются на физическом состоянии.
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Аяана Эхиритова
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Прямо представляю какие комментарии были бы если бы он поехал. Как ему наплевать на клуб и тренировки и тд. Как ни повернись, везде плохой.
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Amalfitano
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Ответ flibuster
«Brasil Urgente» А Ваня молодец, не пропал. Был "Вечерний", стал "Бразильский"
Урджент это Срочно. Но шутка смешная.))
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MonkeyMeister
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Зачем? Такая чушь .
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5rnk2r9wwp
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Увы, Неймар сейчас не первая скрипка в Париже.
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Пако
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Подобные вещи не способствуют повышению авторитета Неймара
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x2dj8fx6q7
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Как же давят на Неймара эти бразилы! Мне его уже искренне жаль
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Ignazio DE Alter
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Так надо было вечеринку там устроить, он бы приехал...
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Strateg 7
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Пеле и сам-то порой игнорировал такие мероприятия - к примеру, не приехал попрощаться с Гарринчей, за что многие его потом упрекали.
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Любезный Коссутий
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некрасиво поступил, конечно. скончался лучший игрок за всю историю футбола, его соотечественник, в конце концов, но наш Неймарчик как верный пес, уже готовится целовать ноги своего аргентинского хозяина, наплевав на то, как это будет выглядеть на родине.
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Полуэктов Пётр
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Ну теперь еще и эту ерунду будут мусолить?
Захотел - поехал. Не захотел - не поехал.
Почему в наше время люди должны оправдываться за свои желания или не желания?
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flibuster
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«Brasil Urgente»

А Ваня молодец, не пропал. Был "Вечерний", стал "Бразильский"
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Пирс Морган
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Хайпожор на хайпожоре
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Arman FCSM
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No party - no Neymar
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