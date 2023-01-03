Бразильский журналист – Неймару о пропуске прощания с Пеле: «Давил на «ПСЖ», чтобы уезжать на вечеринки, так почему не сделать это сейчас?»
Неймара подвергли критике за пропуск похорон Пеле.
Нападающий «ПСЖ» не стал посещать церемонию прощания с трехкратным чемпионом мира, оставшись во Франции.
Это вызвало недовольство бразильского телеведущего Хосе Луиса Датены, высказавшегося в эфире передачи Brasil Urgente.
«Если бы Неймар надавил [на «ПСЖ»], он бы приехал. Если бы Неймар захотел, чтобы его отпустили, он бы приехал.
Он с легкостью мог надавить на «ПСЖ». Он уже несколько раз давил на клуб, чтобы уезжать на вечеринки, так почему не надавить, чтобы попрощаться с Пеле?
Я считаю, что Неймар, будучи бразильским футболистом, был обязан хотя бы показаться перед гробом Пеле и попрощаться. Это был бы очень хороший образ для восстановления имиджа бразильского футбола с учетом персонажей, которые забывают свое происхождение и собственную историю», – заявил журналист.
Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе
ЗЫ. Я думаю, что самому Пеле достаточно того, что Неймар очень почтительно и уважительно относился к нему при жизни. К томе же проявил формальное уважение, написал трогательное послание на его смерть и высказал соболезнования родным. А ехать на другой край света, чтобы со скорбным лицом постоять среди сотен тысяч других бразильцев - ну это такое.
Хотя о чём я
Неймару такие вещи не понять
Я такого эгоиста давно не видел
Его не медленно надо выгонять из псж.
С Неймарам псж ничего не светит в лиге чемпионов
Как его терпят там , ума не постижима.
Здоровые мужик и вдруг чувствуют себя женщиной , и все это принимают на ура.
Неймар в тот день, и вообще в последнее время чувствует себя канадцем, хоккеистом Монреаля, и что то забыл кто такой Пеле.
А что? Кто то против? Это же гордо!
Мы должны принять середечные порывы Неймара, и осудить бразильского журналиста.
Предлагаю создать общество, общество защиты Неймара, придумать атрибуты.Например, крановый лист на фоне неба Бразилии.
Sports создаст блог "Открытый хоккеист из Бразилии Неймар".
Потом парады по всему миру, люди толпой идут по улице в масках Неймара, и оазмахтвают мастерами Канадиенс.....
В школах, если кто то пойдет против Неймара, вызвать родителей, если кто за Неймара не переживает, выгнать с работы.
Все же демократично.
Захотел - поехал. Не захотел - не поехал.
Почему в наше время люди должны оправдываться за свои желания или не желания?
А Ваня молодец, не пропал. Был "Вечерний", стал "Бразильский"