Вратарь «Динамо» Лещук о Fan ID: «Стало скучновато. Будем звать Влада А4, чтобы был полный стадион»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Игорь Лещук Fan ID Футбол

Игорь Лещук считает, что на российских стадионах стало скучно после введения Fan ID.

– Смотрите матчи чемпионата мира?

– Смотрю. Наверное, потому что соскучился по той атмосфере, которая присутствовала на наших домашних играх.

С введением Fan ID стало, конечно, скучновато. А чемпионат мира заставляет вспомнить ту атмосферу.

– Но ведь Fan ID еще не действует в Москве, его введут только с нового года. Значит, будет еще хуже, чем сейчас?

– Не знаю, будем звать Влада А4 (популярный видеоблогер), чтобы был полный стадион, – сказал вратарь «Динамо».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные