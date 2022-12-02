Вратарь «Динамо» Лещук о Fan ID: «Стало скучновато. Будем звать Влада А4, чтобы был полный стадион»
Игорь Лещук считает, что на российских стадионах стало скучно после введения Fan ID.
– Смотрите матчи чемпионата мира?
– Смотрю. Наверное, потому что соскучился по той атмосфере, которая присутствовала на наших домашних играх.
С введением Fan ID стало, конечно, скучновато. А чемпионат мира заставляет вспомнить ту атмосферу.
– Но ведь Fan ID еще не действует в Москве, его введут только с нового года. Значит, будет еще хуже, чем сейчас?
– Не знаю, будем звать Влада А4 (популярный видеоблогер), чтобы был полный стадион, – сказал вратарь «Динамо».
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