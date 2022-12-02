Вратарь «Динамо» Лещук о Fan ID: «Стало скучновато. Будем звать Влада А4, чтобы был полный стадион»

считает, что на российских стадионах стало скучно после введения Fan ID.

– Смотрите матчи чемпионата мира?

– Смотрю. Наверное, потому что соскучился по той атмосфере, которая присутствовала на наших домашних играх.

С введением Fan ID стало, конечно, скучновато. А чемпионат мира заставляет вспомнить ту атмосферу.

– Но ведь Fan ID еще не действует в Москве, его введут только с нового года. Значит, будет еще хуже, чем сейчас?

– Не знаю, будем звать Влада А4 (популярный видеоблогер), чтобы был полный стадион, – сказал вратарь .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ