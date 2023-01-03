Криштиану Роналду: «Я уникальный игрок. Я побил все рекорды в Европе, хочу побить кое-какие и в Саудовской Аравии»
Криштиану Роналду выразил намерение побить рекорды чемпионата Саудовской Аравии.
37-летний нападающий перешел в «Аль-Наср», подписав контракт до 2025 года.
– Мы все согласны, что это уникальный трансфер. Но некоторые критиковали ваш переход. Я знаю, что вас это не волнует, как вы только что сказали, но хочу услышать ваши соображения по этому поводу.
– Я уникальный игрок, так что здорово приехать сюда. Я побил все рекорды там (в Европе – прим.), так что хочу и здесь кое-какие побить. Для меня это отличная возможность.
Как вы сказали, это уникальный контракт, ведь и я уникальный футболист. Для меня это нормально, – сказал португалец.
Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»
Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»
Нужно вообще провести в медицинских институтах исследование как ботокс влияет на мозги.
Доказано на примере Путмэна, Клубники и "артистов", что после ботекса начинают нести какую-то чушь.
В Реал он перешёл готовым игроком и фергюсон его отпускал,только в Реал .
Деньги сопоставимые с азаром
Так что сложилось/не сложилось
Роналду слепил себя сам и все это знают
Месси во вселенной ,роналду был лучшим в мире