Криштиану Роналду выразил намерение побить рекорды чемпионата Саудовской Аравии.

37-летний нападающий перешел в «Аль-Наср», подписав контракт до 2025 года.

– Мы все согласны, что это уникальный трансфер. Но некоторые критиковали ваш переход. Я знаю, что вас это не волнует, как вы только что сказали, но хочу услышать ваши соображения по этому поводу.

– Я уникальный игрок, так что здорово приехать сюда. Я побил все рекорды там (в Европе – прим.), так что хочу и здесь кое-какие побить. Для меня это отличная возможность.

Как вы сказали, это уникальный контракт, ведь и я уникальный футболист. Для меня это нормально, – сказал португалец.

Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»

Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»