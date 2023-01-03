Криштиану Роналду: «Я уникальный игрок. Я побил все рекорды в Европе, хочу побить кое-какие и в Саудовской Аравии»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду выразил намерение побить рекорды чемпионата Саудовской Аравии.

37-летний нападающий перешел в «Аль-Наср», подписав контракт до 2025 года. 

– Мы все согласны, что это уникальный трансфер. Но некоторые критиковали ваш переход. Я знаю, что вас это не волнует, как вы только что сказали, но хочу услышать ваши соображения по этому поводу.

– Я уникальный игрок, так что здорово приехать сюда. Я побил все рекорды там (в Европе – прим.), так что хочу и здесь кое-какие побить. Для меня это отличная возможность.

Как вы сказали, это уникальный контракт, ведь и я уникальный футболист. Для меня это нормально, – сказал португалец.

Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»

Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

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145 комментариев

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Alexey Konev
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Все великие выигрывали ЧМ :)
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Verhovn
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Конечно уникальный. Первый в мире игрок - клубника. Нужно вообще провести в медицинских институтах исследование как ботокс влияет на мозги. Доказано на примере Путмэна, Клубники и "артистов", что после ботекса начинают нести какую-то чушь.
Так начните иследование, как ботокс влияет на мозг. Мне тоже интересно 😀
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Remy Cabella
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Ответ Winterburn
Оказалось, что он намного глупее, чем все о нем думали, пока он молчал
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения…
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Гусеконь
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а ещё он фрукт
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Marcus-light
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Ответ Файзуллох
у фанбоев Криша остался только один аргумент "спервадобейся, зато он в 37 лет зарабатывает миллионы"
Зачем добиваться, просто жалко выглядят попытки его унизить)
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Артём Харченко
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О важном в новости - Я,Я,Я,Я,Я.
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Флоренти́но Пéрес
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Конечно уникальный. Первый в мире игрок - клубника.

Нужно вообще провести в медицинских институтах исследование как ботокс влияет на мозги.

Доказано на примере Путмэна, Клубники и "артистов", что после ботекса начинают нести какую-то чушь.
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Иван Лапин
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Ответ corazón blanco
Роналду конечно уж чересчур много говорит, что он уникальный. Нужно быть менее зацикленным на себе. Такие парни, как Модрич, Месси, Иньеста. Кроос т.д. никогда не позволяли себе высказываться в таком тоне, хотя тоже уникальные футболисты.
Роналду один из лучших игроков в истории. Причем тут вот те ребята, которых ты написал?
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Аа Еее
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Желтая пресса здесь?))
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Verhovn
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Ответ Direct free kick
Роналду лучший игрок XXI, даже происки иудеев это не перекроют
А просто русские тебя устроят? Не лучший.
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Verhovn
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Ответ Direct free kick
Роналду лучший игрок XXI, даже происки иудеев это не перекроют
😄 ага,
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Direct free kick
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Ответ Человек1991
ЗП 200 лимонов думаю это выгодный понт для обеих сторон , типо самый крупный контракт в истории , а на самом деле там реально 20-30 лимонов .) Как они говорят 80 лимонов чистыми , а 100 какие то контракты, реклама и тд , но это бред , так как в аравии нет таких рекламных контрактов , там нет брендов миллиардеров , от его футболок милллионов не будет , у аль насра база болел 30 тыщ всего , и какой из него амбассадор заявки чемпа мира 2030 , имидж испортил конкретно , вот именно теперь аравии не видать чемп мира 2030 . )
Роналду лучший игрок XXI, даже происки иудеев это не перекроют
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Человек1991
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ЗП 200 лимонов думаю это выгодный понт для обеих сторон , типо самый крупный контракт в истории , а на самом деле там реально 20-30 лимонов .) Как они говорят 80 лимонов чистыми , а 100 какие то контракты, реклама и тд , но это бред , так как в аравии нет таких рекламных контрактов , там нет брендов миллиардеров , от его футболок милллионов не будет , у аль насра база болел 30 тыщ всего , и какой из него амбассадор заявки чемпа мира 2030 , имидж испортил конкретно , вот именно теперь аравии не видать чемп мира 2030 . )
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Сутрапьян
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Ответ ShamilK
Роналду без Мадрида это просто жёсткое позорище. Как же велик этот клуб, если сумел из такого персонажа слепить конкурента гениальному Месси
Слепить???
В Реал он перешёл готовым игроком и фергюсон его отпускал,только в Реал .
Деньги сопоставимые с азаром
Так что сложилось/не сложилось
Роналду слепил себя сам и все это знают
Месси во вселенной ,роналду был лучшим в мире
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Verhovn
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Ответ Sekir
Кринжа понесло. Интересно, будет наяривать на себя в прямом эфире или нет?
Подключит медиа. Своего друга Пирса. Не нужно списывать со счетов)
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20!8
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Ответ Evgeny Trifonov
По лицемерию уже побил.
Когда он говорит что думает это лицемерие?) или ваша глупость?)
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AMG88
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ахахахаххаха
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Рамия Мукер
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Ответ Интеллигентный колхозник
В том числе: Рекорд по Золотым мячам Рекорд по Золотым бутсам Рекорд по количеству голов за сезон Рекорд по количеству ассистов за сезон Рекорд по количеству голов за календарный год Рекорд по количеству ассистов за календарный год Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах Рекорд по количеству голов за один европейский клуб Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы Рекорд по голам в Эль Класико Рекорд по ассистам в Эль Класико Спойлер: все эти рекорды тоже принадлежат одному игроку. Но, увы, не Роналду:) Важные рекорды у Роналду, надо признать, всё ещё остаются: Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11) Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2) Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8) Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11) Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 6) Ближайший преследователь, напившись матэ на год вперёд, готов догонять уже в это сезоне (а по голам в ЛЧ в следующем). Роналду, ты велик, но пафоса многовато.
Он все сказал верно, он уникален. И что бы ты там не перечислял, ему есть чем понтонуться. А ты перечисляй чужие достижения.
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Lex
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Ответ corazón blanco
Захожу к Вам в профиль и вижу статус, который у Вас стоит: Знаешь, что меня подбадривает? Издевательство над чужими неудачами(с). А потом Вы удивляетесь, что кто-то делает также, как любите делать Вы. Роналду многое сделал для того, чтобы от него отвернулись за эти полгода и дал много поводов для этого. Но безусловно это никак не отнимет его великой карьеры, он легенда мирового футбола, но то, как он заканчивает сейчас и где находятся, виноват только он сам.
зачем ты прикидываешься? здесь про него как писали климовы с ригоберками, ничего не изменилось. Но если тебе нравится помойка в комментариях, то мне нет.
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Sekir
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Кринжа понесло. Интересно, будет наяривать на себя в прямом эфире или нет?
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krupin82
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У них вся семья поехавшая?
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donatodonatore
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Криш конечно от скромности не умрет
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atomio
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Ответ Футбол_это_жизнь
Умело же Мендеш скрывал всю эту кринжатину не позволяя открывать рот ему. Прорвало парня.
так Мендеш в этом трансфере и не участвовал. я вообще думаю Мендеш после лета забил на него, т.к. он стал открывать свой рот, а оттуда мы теперь все видим что несется. Просто Мендешу важна репутация, а этому просроченому фрукту - уже нет
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Jeksan
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Ну он же не серьезно, правда?
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Verhovn
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Ответ Фаррух Касимов
Опять закрутилась старая пластинка с самовосхвалением.📀
Фаррух, ладно бы самовосхвалением, это как-то можно понять, но ты обделался прилюдно, это как? 😄
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