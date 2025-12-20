  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрист Сафонова о Матвее и Забарном: «ПСЖ» классно управляет командой, проблем нет. Если бы был конфликт, не было бы сделки по Забарному или Сафонову искали бы новую команду»
2

Юрист Сафонова о Матвее и Забарном: «ПСЖ» классно управляет командой, проблем нет. Если бы был конфликт, не было бы сделки по Забарному или Сафонову искали бы новую команду»

Юрист Зайцев о Сафонове и Забарном в «ПСЖ»: проблем нет.

Юрист Юрий Зайцев из компании SILA Lawyers рассказал о взаимоотношениях между Матвеем Сафоновым и Ильей Забарным в «ПСЖ».

– Что вы знаете о взаимоотношениях Сафонова и Забарного?

– Вы же видите, как классно «ПСЖ» управляет командой.

Если бы в этом был заложен конфликт, либо не было бы сделки по Забарному, либо Сафонову искали бы новую команду. А раз трансфер состоялся, а Матвея считают полноправным членом коллектива – проблем нет, – сказал Зайцев.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2753 голоса
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoМатвей Сафонов
logoИлья Забарный
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гришин о Сафонове: «Если бы не травма, мог бы спокойно стать первым номером «ПСЖ»
сегодня, 03:41
Радимов о травме Сафонова: «Это еще сыграет Матвею в плюс. Многие будут требовать его возвращения в ворота «ПСЖ» после выздоровления»
сегодня, 01:35
Сафонов тащил пенальти со сломанной рукой. Шок
вчера, 21:49
Главные новости
ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин. Рекорд Дзюбы под угрозой, окончательное решение примет РФС (Иван Карпов)
21 минуту назадВидео
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Айнтрахт» сыграет с «Гамбургом», «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
31 минуту назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном»
сегодня, 04:33
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Леванте»
сегодня, 07:55
Лапочкин о задержанном Егорове: «Мажич закрывает глаза на ошибки Егора и безгранично доверяет. С 1 января он должен стать арбитром ФИФА»
сегодня, 07:28
Зырянов о назначении главой «Зенита»: «Отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля»
сегодня, 07:22
Сегодня на Спортсе’’ последний день голосования за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
51 минуту назад
Сафонов тащил со сломанной рукой, победы Петросян и Гуменника в короткой программе, «Болонья» выбила «Интер» из Суперкубка, Джошуа побил Пола, Роналду показал торс после сауны и другие новости
сегодня, 06:10
Какой клуб выигрывал FONBET Кубок России три года подряд?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Ромы», «Лацио» сыграет с «Кремонезе»
сегодня, 05:54
Ко всем новостям
Последние новости
Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»
6 минут назад
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
33 минуты назад
Маркиньос – лучший ассистент «Спартака» в 2025-м. Вингер также лучший по «гол+пас» – 7+10
37 минут назад
Корнеев назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» при нем узнаваема и способна выиграть у любого соперника»
58 минут назад
Игроки «Реала» навестят детей в больницах на Рождество, сказал Перес: «Всегда помните о тех, кто страдает и смотрит на вас с особой надеждой – это дает им силы»
сегодня, 07:43
«Эвертон» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:15
Агент Азмуна допустил возвращение в РПЛ: «Пока разговоров не было, только интерес»
сегодня, 06:55
«Ювентус» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:38
Мареске не нужно больше полномочий в селекции «Челси»: «Состав очень хороший. Я полностью доволен»
сегодня, 06:26
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 06:04