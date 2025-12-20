Юрист Сафонова о Матвее и Забарном: «ПСЖ» классно управляет командой, проблем нет. Если бы был конфликт, не было бы сделки по Забарному или Сафонову искали бы новую команду»

Юрист Зайцев о Сафонове и Забарном в «ПСЖ»: проблем нет.

Юрист Юрий Зайцев из компании SILA Lawyers рассказал о взаимоотношениях между Матвеем Сафоновым и Ильей Забарным в «ПСЖ ».

– Что вы знаете о взаимоотношениях Сафонова и Забарного?

– Вы же видите, как классно «ПСЖ» управляет командой.

Если бы в этом был заложен конфликт, либо не было бы сделки по Забарному, либо Сафонову искали бы новую команду. А раз трансфер состоялся, а Матвея считают полноправным членом коллектива – проблем нет, – сказал Зайцев.