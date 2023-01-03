Роналду трижды упомянул женщин и женский футбол на пресс-конференции «Аль-Насра». Джорджина посетила ее в хиджабе

Теги Криштиану Роналду женский футбол высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес Футбол

Криштиану Роналду упомянул женщин как один из аспектов в решении перейти в «Аль-Наср». 

Португалец подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии в конце декабря. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Во время презентации в качестве игрока «Аль-Насра» Роналду упомянул женщин и женский футбол 3 раза. Он заявил: «Рад этой возможности [перейти в «Аль-Наср»] не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»; «Я хочу помочь развивать не только футбол, но и менталитет. Я хочу помочь в развитии многих важных аспектов, начиная с того, что касается женщин. Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда.

На пресс-конференции присутствовала девушка игрока Джорджина Родригес. Она пришла на мероприятие в хиджабе. 

Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»

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36 комментариев

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ryy
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Че так сложно сказать прямо, что приехал за большим баблом на исходе карьеры? Нахера вот это вот всё. Итак за год просрал немалую часть своего наследия
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Саня Smyk
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Ответ Д'Артаньян
Я тут подумал. Если Роналду интересует только личная статистика, то можно было бы сменить пол и играть в европейском топ-клубе. Была бы возможность выиграть и ЛЧ и Чемпионат мира
Не подкидывай ему идей
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alexpashc1982@gmail.com
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А фото Джорджины в хаджабе где?
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cektor
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Говорит он , а стыдно нам
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Джавез Тилл
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"rigobersong" Почему ты кидаешь в мут аккаунты, когда тебя всего лишь просят скинуть пруфы что ты якобы бохатый?? Что за комплексы как у потерпевшего??😂😂😂😂
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Пирс Морган
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Ответ f9rbjygrmn
По такой логике Холанд идиот
Не ищи смысла там, где его нет
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NartApsua
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Арабы, наверное, безумно рады, что приехал цыган чтобы менять их менталитет. Вот прям для этого его и покупали, да)
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f9rbjygrmn
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Ответ Диван диванов
Да ты сам продался арабам катарцам.Будь тише там.Ушел из барсы потому что денег мало дали.Еще рот свой открываешь
По такой логике Холанд идиот
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keylargo
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Возможно комментарий Роналду носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила.
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Iuasamotu
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Где фото Джорджины Родригес в хиджабе?
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Александр Зубков
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Ответ Пирс Морган
Я ему таблетки забыл передать
Морфиус что-ли?
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charly001
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За 200 мультов в год , хоть за команду верблюдов можно было бы говорить
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rigobersong
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Джорджинка правильно сделала, видать вчера мой коммент прочитала и поняла, что цыганку могут за свою принять, так что лучше перестраховаться:)
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градус ненависти
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Он ещё месяц говорил Пирсу ,что деньги не главное и к арабам он не поедет А теперь оказывается ,что его хотело полмира ,но он предпочёл Аль-Наср Или всё это было ради женщин Аль-Насра ? Роналду хоть сам понимает ,что говорит ?
Ему поx, он мысленно уже тратит четверть ярда шейходенег в год
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Mazzari2.0
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А как бы было красиво закончить карьеру в Реале... И возраст был подходящий. Да впрочем может и не он решает это, там же куча контрактов с рекламой и тд.
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Семен Войнов
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Пусть привыкают к хиджабу , верблюдам и песку !
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Fooler
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Ответ Игорь Замаруев
Зачем она пришла в хиджабе? Она верующая? Им по вере можно ходить в дорогих вещах, кататься на дорогих машинах и т.д.?
Обычная показуха
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grek087
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Он ещё месяц говорил Пирсу ,что деньги не главное и к арабам он не поедет А теперь оказывается ,что его хотело полмира ,но он предпочёл Аль-Наср Или всё это было ради женщин Аль-Насра ? Роналду хоть сам понимает ,что говорит ?
Ты как лидер местной группировки- красавчик) всегда на острие, всегда на ветке Реала и Роналду) Всегда максимально весёлый и заплюсованный.. Что ж, это достойно проделанная работа, ничего не скажу плохого;)
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Babayeff
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За деньги можно и хиджаб надеть…
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Кирилл.С-Пб
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Да ладно, знаем мы чё там под хиджабом 🙄
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bibendum
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Да уж. Нашёл где развивать женский футбол. Сказал бы, что приехал шакалить статку на общее количество голов - честнее выглядел бы
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Игорь Замаруев
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Зачем она пришла в хиджабе? Она верующая? Им по вере можно ходить в дорогих вещах, кататься на дорогих машинах и т.д.?
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Fooler
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😂😂😂
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Барсик Юрана
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Спорт вне политики! Т.е я хотел сказать фрукт вне овощей!
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Д'Артаньян
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Я тут подумал. Если Роналду интересует только личная статистика, то можно было бы сменить пол и играть в европейском топ-клубе. Была бы возможность выиграть и ЛЧ и Чемпионат мира
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