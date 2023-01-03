Роналду трижды упомянул женщин и женский футбол на пресс-конференции «Аль-Насра». Джорджина посетила ее в хиджабе

Криштиану Роналду упомянул женщин как один из аспектов в решении перейти в «Аль-Наср».

Португалец подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии в конце декабря. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Во время презентации в качестве игрока «Аль-Насра» Роналду упомянул женщин и женский футбол 3 раза. Он заявил: «Рад этой возможности [перейти в «Аль-Наср»] не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»; «Я хочу помочь развивать не только футбол, но и менталитет. Я хочу помочь в развитии многих важных аспектов, начиная с того, что касается женщин. Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда.

На пресс-конференции присутствовала девушка игрока . Она пришла на мероприятие в хиджабе.

Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»