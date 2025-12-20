8

Мбаппе исполнилось 27 лет. «ПСЖ», «Реал» и сборная Франции поздравили форварда

Мбаппе исполнилось 27 лет.

Чемпиону мира и нападающему Килиану Мбаппе исполнилось 27 лет.

«ПСЖ» поздравил форварда «Реала»: «Мбаппе отмечает 27-й день рождения! 🎉 С днем ​​рождения, Килиан! 🎂»

Сборная Франции тоже опубликовала поздравления: «27 лет нашему капитану. И уже исключительные показатели за Францию: 94 матча, 55 голов и 35 ассистов. 

«Реал» написал: «С днем рождения 🥳🎂».

Напомним, что в сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал», задолженность по зарплате и бонусам в размере 55 млн евро. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже. Помимо финансовых требований, Мбаппе подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ» в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом. По последним данным, Килиан требовал 253 млн евро от клуба, «ПСЖ» – 440 млн евро от экс-игрока. 16 декабря суд Парижа по трудовым спорам отклонил требования «ПСЖ» к Мбаппе в полном объеме и обязал клуб выплатить Килиану порядка 61 млн евро.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2895 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
logoКилиан Мбаппе
logoПСЖ
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каким был мир 1 января 2000 года. «Депортиво» лидирует, лучший теннисист – Пит Сампрас, «Брат-2» в монтаже
вчера, 16:38
Дембеле – 1-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 4-й, Кейн – 5-й, Холанд – 6-й, Рафинья – 8-й, Салах – 9-й, Педри – 10-й
вчера, 12:51
Дини об Экитике: «Самый недооцененный нападающий АПЛ. Он будет состязаться с Холандом в том, кто больше забьет. Юго может играть за Францию вместе с Мбаппе – на левом фланге»
18 декабря, 22:32
Главные новости
Титов о тренере для «Спартака»: «Тихонов созрел. Вы сразу вернете людей на трибуны, ведь это любимец, кумир»
23 минуты назад
Юрист Сафонова о Матвее и Забарном: «ПСЖ» классно управляет командой, проблем нет. Если бы был конфликт, не было бы сделки по Забарному или Сафонову искали бы новую команду»
сегодня, 08:38
ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин. Рекорд Дзюбы под угрозой, окончательное решение примет РФС (Иван Карпов)
сегодня, 08:35Видео
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Айнтрахт» сыграет с «Гамбургом», «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
сегодня, 08:25
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном»
сегодня, 04:33
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Леванте»
сегодня, 07:55
Лапочкин о задержанном Егорове: «Мажич закрывает глаза на ошибки Егора и безгранично доверяет. С 1 января он должен стать арбитром ФИФА»
сегодня, 07:28
Зырянов о назначении главой «Зенита»: «Отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля»
сегодня, 07:22
Сегодня на Спортсе’’ последний день голосования за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 08:05
Сафонов тащил со сломанной рукой, победы Петросян и Гуменника в короткой программе, «Болонья» выбила «Интер» из Суперкубка, Джошуа побил Пола, Роналду показал торс после сауны и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Сборная России выложила фото Дзюбы и Кержакова на фоне решения ФИФА переписать гол Германии на Александра: «Просто архивное фото»
6 минут назадФото
Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»
58 минут назад
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
сегодня, 08:23
Маркиньос – лучший ассистент «Спартака» в 2025-м. Вингер также лучший по «гол+пас» – 7+10
сегодня, 08:19
Корнеев назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» при нем узнаваема и способна выиграть у любого соперника»
сегодня, 07:58
Игроки «Реала» навестят детей в больницах на Рождество, сказал Перес: «Всегда помните о тех, кто страдает и смотрит на вас с особой надеждой – это дает им силы»
сегодня, 07:43
«Эвертон» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:15
Агент Азмуна допустил возвращение в РПЛ: «Пока разговоров не было, только интерес»
сегодня, 06:55
«Ювентус» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:38
Мареске не нужно больше полномочий в селекции «Челси»: «Состав очень хороший. Я полностью доволен»
сегодня, 06:26