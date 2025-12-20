Мбаппе исполнилось 27 лет. «ПСЖ», «Реал» и сборная Франции поздравили форварда

Мбаппе исполнилось 27 лет.

Чемпиону мира и нападающему Килиану Мбаппе исполнилось 27 лет.

«ПСЖ » поздравил форварда «Реала»: «Мбаппе отмечает 27-й день рождения! 🎉 С днем ​​рождения, Килиан! 🎂»

Сборная Франции тоже опубликовала поздравления: «27 лет нашему капитану. И уже исключительные показатели за Францию: 94 матча, 55 голов и 35 ассистов.

«Реал » написал : «С днем рождения 🥳🎂».

Напомним, что в сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал », задолженность по зарплате и бонусам в размере 55 млн евро. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже. Помимо финансовых требований, Мбаппе подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ » в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом. По последним данным, Килиан требовал 253 млн евро от клуба, «ПСЖ» – 440 млн евро от экс-игрока. 16 декабря суд Парижа по трудовым спорам отклонил требования «ПСЖ» к Мбаппе в полном объеме и обязал клуб выплатить Килиану порядка 61 млн евро .