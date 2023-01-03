рассказал, что ему поступали предложения от европейских клубов.

В конце декабря 37-летний нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. Соглашение рассчитано до 2025 года.

– Криштиану, вы всегда были амбициозны. Чего вы хотите добиться на поле и за его пределами в Саудовский Аравии?

– Как я сказал, для меня это не только великолепная футбольная возможность, но и [шанс] изменить менталитет нового поколения.

Никто этого не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в этой замечательной стране.

Для меня это серьезный вызов. Я знаю, чего хочу, и также знаю, чего не хочу. Для меня это хорошая возможность что-то поменять, помочь своими знаниями и своим опытом в развитии многих важных аспектов. Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда. Я хочу привнести иной взгляд, другую точку зрения, именно поэтому я воспользовался этой возможностью, – сказал португалец.

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