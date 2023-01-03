Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал, что ему поступали предложения от европейских клубов.

В конце декабря 37-летний нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. Соглашение рассчитано до 2025 года. 

– Криштиану, вы всегда были амбициозны. Чего вы хотите добиться на поле и за его пределами в Саудовский Аравии?

– Как я сказал, для меня это не только великолепная футбольная возможность, но и [шанс] изменить менталитет нового поколения.

Никто этого не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в этой замечательной стране.

Для меня это серьезный вызов. Я знаю, чего хочу, и также знаю, чего не хочу. Для меня это хорошая возможность что-то поменять, помочь своими знаниями и своим опытом в развитии многих важных аспектов. Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда. Я хочу привнести иной взгляд, другую точку зрения, именно поэтому я воспользовался этой возможностью, – сказал португалец.

Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро

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133 комментария

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Kasilas__1
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Ответ Айлин 1990
Вот как можно так в наглую врать. Тебя же никто из Европы даже даром не хотел. Позорище.
Самокритично
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thusday31
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а потом добавил, что у него в гараже черепашки ниндзя жонглируют подводными кротами, а привез их курт кобейн на драконе из мандаринов, и поклялся прахом дочери
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Станислав Л
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Ответ Real_v_dushe
Тяжело видеть такое завершение его карьеры, печально, что лучший игрок своего поколения в итоге так закончит свой путь в футболе.
у лучшего игрока не может быть 0+0 в ПО ЧМ
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Oleg
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Ответ Real_v_dushe
Тяжело видеть такое завершение его карьеры, печально, что лучший игрок своего поколения в итоге так закончит свой путь в футболе.
Он не лучший игрок поколения.
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Samostoyatelno
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Почему нет, условные не амбициозные середняки ему могли предложить контракт, на зп он не смотрел бы, пару тройку миллионов он бы заработал в инсте, а тут большая зп и главная роль в команде.
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Kasilas__1
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Браво, Роналду.
Всё честно сказал. Мог бы и дальше играть в Европе, согласиться на предложение какой-нибудь Баварии. Но зачем? В Европе выиграл всё, став лучшим игроком в истории.
Теперь можно на старости лет поиграть в своё удовольствие и прилично заработать.
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wredinall
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Подписал самый жирный контракт эвер, школьники на спортсе которые ни копейки денег в своей жизни не заработали : ХАХАХА ВОТ ЛОХ)))))))))))
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Мальчик Весёлый
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Ответ GuruFutbola
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 А название клубов слабо назвать, ну хотя бы одного? А то уже где-то 11-12 клубов официально за полгода заявило, что отказывались от услуг мебели
Вот именно , Роналду нафиг не нужна ваша ЛЧ и ЧМ , он щас поднимется на новый уровень и выиграет кубок аравийских верблюдоводов
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Curse
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Kasilas__1
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Ответ bam bam
Когда дна нет , Рон отыскивает новое
Да, ты на дне
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Boba jac
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤦🤦🤦🤦🤦
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Skywalkker
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Ответ GuruFutbola
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 А название клубов слабо назвать, ну хотя бы одного? А то уже где-то 11-12 клубов официально за полгода заявило, что отказывались от услуг мебели
Ну там Оренбург на замену Сычевому предлагали, но я дал слово Аль-Насру!
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Men77
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Ответ Бухгалтер2021
величайший футболист в мире и на планете
Ты уж определись, в мире или на планете. Если в мире, то в чьем? В гелевом?
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Verhovn
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Ответ Kasilas__1
От твоих услуг все отказались, 🤡? А Роналду пытались подписать все топ клубы мира
Очень смешно. Держи в курсе 🤣
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⚽️Juventini⚽️
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Ответ GuruFutbola
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 А название клубов слабо назвать, ну хотя бы одного? А то уже где-то 11-12 клубов официально за полгода заявило, что отказывались от услуг мебели
Сомневаться что такие клубы есть , может только полный иди@т
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Фантомный бол
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Не ну реально Кринж.. Зачем так позориться?? Молчал бы просто. МНОЖЕСТВО...
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Kasilas__1
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Ответ GuruFutbola
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 А название клубов слабо назвать, ну хотя бы одного? А то уже где-то 11-12 клубов официально за полгода заявило, что отказывались от услуг мебели
От твоих услуг все отказались, 🤡? А Роналду пытались подписать все топ клубы мира
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Харен Брогг
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Ответ Ignazio DE Alter
Он просто пошутил, шутка
Я понимаю) Просто не все умеют в сарказм, а некоторые думают, что ему и вовсе не было никаких предложений из Европы, что тоже глупо
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Samsonov_24_4_11_15
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Ответ Великий Алонсо
Криштиану говорит правду, его хотели лучшие клубы Европы.
Какие?
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Даня Чебыкин
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Ответ Джесси Пинкман
Нет поводов не верить этому господину)
фактос! си?
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Даня Чебыкин
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Ответ FCB1991
Анекдот года.
а год только начался...
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Real_v_dushe
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Тяжело видеть такое завершение его карьеры, печально, что лучший игрок своего поколения в итоге так закончит свой путь в футболе.
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apst
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Звучит как оправдание
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Даня Чебыкин
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Ответ rcbkz6mrtd
Накинь варианты в Европе ?
шинник. на органы.
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Фантомный бол
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Множество клубов Европы, МНОЖЕСТВО 😂😂😂
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